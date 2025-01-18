https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hava-savunma-sistemleri-dun-gece-rusyanin-cesitli-bolgelerinde-ukraynaya-ait-46-iha-dusurdu-1092812798.html
Hava savunma sistemleri dün gece Rusya’nın çeşitli bölgelerinde Ukrayna’ya ait 46 İHA düşürdü
Hava savunma sistemleri dün gece Rusya’nın çeşitli bölgelerinde Ukrayna’ya ait 46 İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Rusya’nın çeşitli bölgelerinin üzerinde Ukrayna ordusunun 46 insansız hava aracını (İHA)... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T09:51+0300
2025-01-18T09:51+0300
2025-01-18T10:05+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma sistemi
hava savunma
ukrayna silahlı kuvvetleri
iha
insansız hava aracı (iha)
saldırı
püskürtme
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemleri dün gece boyunca Rusya’nın Bryansk, Kursk, Kaluga, Tula, Belgorod ve Voronej bölgeleri üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin İHA’larla ile gerçekleştirdiği 46 saldırı girişimini püskürttü.“Dün gece görev başındaki hava savunma sistemleri Ukrayna’nın 46 insansız hava aracını önleyip imha etti” denilen açıklamada, Bryansk Bölgesi üzerinde 18, Kursk Bölgesi üzerinde 11, Kaluga Bölgesi üzerinde 7, Tula Bölgesi üzerinde 5, Belgorod Bölgesi üzerinde 3 ve Voronej Bölgesi üzerinde 2 İHA imha edildiği bilgisi verildi.Daha önce Tula Valisi Dmitriy Milyaev, İHA'lı saldırının ardından bölgede bir yakıt deposunun alev aldığını, saldırıda can kaybı olmadığını bildirmişti. Kaluga Valisi Vladislav Şapşa ise düşürülen bir insansız hava aracının konut bölgesinin dışında bir binanın üzerine düştüğünü ve yangın çıktığını, olayda can kaybı olmadığını duyurmuştu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ukraynadan-moskova-ve-rus-bolgelerine-yogun-saldiri-girisimi-63-iha-imha-edildi-1090229915.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, püskürtme
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, püskürtme
Hava savunma sistemleri dün gece Rusya’nın çeşitli bölgelerinde Ukrayna’ya ait 46 İHA düşürdü
09:51 18.01.2025 (güncellendi: 10:05 18.01.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Rusya’nın çeşitli bölgelerinin üzerinde Ukrayna ordusunun 46 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemleri dün gece boyunca Rusya’nın Bryansk, Kursk, Kaluga, Tula, Belgorod ve Voronej bölgeleri üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin İHA’larla ile gerçekleştirdiği 46 saldırı girişimini püskürttü.
“Dün gece görev başındaki hava savunma sistemleri Ukrayna’nın 46 insansız hava aracını önleyip imha etti” denilen açıklamada, Bryansk Bölgesi üzerinde 18, Kursk Bölgesi üzerinde 11, Kaluga Bölgesi üzerinde 7, Tula Bölgesi üzerinde 5, Belgorod Bölgesi üzerinde 3 ve Voronej Bölgesi üzerinde 2 İHA imha edildiği bilgisi verildi.
Daha önce Tula Valisi Dmitriy Milyaev, İHA'lı saldırının ardından bölgede bir yakıt deposunun alev aldığını, saldırıda can kaybı olmadığını bildirmişti. Kaluga Valisi Vladislav Şapşa ise düşürülen bir insansız hava aracının konut bölgesinin dışında bir binanın üzerine düştüğünü ve yangın çıktığını, olayda can kaybı olmadığını duyurmuştu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.