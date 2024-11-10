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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ukraynadan-moskova-ve-rus-bolgelerine-yogun-saldiri-girisimi-63-iha-imha-edildi-1090229915.html
Ukrayna'dan Moskova ve Rus bölgelerine yoğun saldırı girişimi: 63 İHA imha edildi
Ukrayna'dan Moskova ve Rus bölgelerine yoğun saldırı girişimi: 63 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, başkent Moskova ve çeşitli bölgeler de dahil Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için yoğun çaba sarf ederken Rus hava savunma sistemleri... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T11:12+0300
2024-11-10T11:12+0300
ukrayna krizi
rusya
moskova
hava savunma sistemi
sergey sobyanin
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
rosaviatsiya
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna tarafından başkente gönderilen 32 İHA'nın Moskova Bölgesi semalarında engellendiğini bildirdi.Gece boyu süren saldırı girişimleri hakkındaki her gelişmeyi kamuoyuna aktaran Sobyanin, son paylaştığı mesajda "Düşman İHA'larının püskürtülmesi sırasında Ramenskoye ve Domodedovo semalarında 7 tane daha vuruldu. Şu an itibarıyla Moskova'ya uçan 32 İHA imha edildi" dedi.Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), sivil uçakların uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Moskova'daki Domodedovo, Şeremetyevo ve Jukovskiy havaalanlarındaki seferlere yönelik geçici kısıtlamalar getirildiğini belirtti.3 havaalanındaki kısıtlamalar, kısa süre içinde kaldırılarak tüm kalkış ve inişler normale döndü.Çeşitli bölgelerde 31 İHA vurulduBu arada Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düşmana ait 31 İHA'ya önleme yapıldığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Bryansk Bölgesi'nde 17, Oryol Bölgesi'nde 8, Rostov Bölgesi'nde 3, Belgorod Bölgesi'nde 2 ve Kursk Bölgesi'nde 1 İHA hedefe ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/batinin-yaptirimlari-asildi-rusyadan-turkiyeye-vize-tesekkuru-1090228332.html
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rusya, moskova, hava savunma sistemi, sergey sobyanin, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), rosaviatsiya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), domodedovo havalimanı, şeremetyevo havaalanı, kısıtlama
rusya, moskova, hava savunma sistemi, sergey sobyanin, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), rosaviatsiya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), domodedovo havalimanı, şeremetyevo havaalanı, kısıtlama

Ukrayna'dan Moskova ve Rus bölgelerine yoğun saldırı girişimi: 63 İHA imha edildi

11:12 10.11.2024
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinЗнак, запрещающий полеты беспилотников в Москве
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Maksim Blinov
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Ukrayna ordusu, başkent Moskova ve çeşitli bölgeler de dahil Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için yoğun çaba sarf ederken Rus hava savunma sistemleri İHA'ları başarıyla imha etmeyi sürdürüyor. Gece Kiev rejiminin 63 İHA'sı hedefe ulaşamadan vuruldu.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna tarafından başkente gönderilen 32 İHA'nın Moskova Bölgesi semalarında engellendiğini bildirdi.

Gece boyu süren saldırı girişimleri hakkındaki her gelişmeyi kamuoyuna aktaran Sobyanin, son paylaştığı mesajda "Düşman İHA'larının püskürtülmesi sırasında Ramenskoye ve Domodedovo semalarında 7 tane daha vuruldu. Şu an itibarıyla Moskova'ya uçan 32 İHA imha edildi" dedi.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), sivil uçakların uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Moskova'daki Domodedovo, Şeremetyevo ve Jukovskiy havaalanlarındaki seferlere yönelik geçici kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

3 havaalanındaki kısıtlamalar, kısa süre içinde kaldırılarak tüm kalkış ve inişler normale döndü.

Çeşitli bölgelerde 31 İHA vuruldu

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düşmana ait 31 İHA'ya önleme yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Bryansk Bölgesi'nde 17, Oryol Bölgesi'nde 8, Rostov Bölgesi'nde 3, Belgorod Bölgesi'nde 2 ve Kursk Bölgesi'nde 1 İHA hedefe ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
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