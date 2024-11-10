Ukrayna'dan Moskova ve Rus bölgelerine yoğun saldırı girişimi: 63 İHA imha edildi
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinЗнак, запрещающий полеты беспилотников в Москве
© Sputnik / Maksim Blinov/
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Ukrayna ordusu, başkent Moskova ve çeşitli bölgeler de dahil Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için yoğun çaba sarf ederken Rus hava savunma sistemleri İHA'ları başarıyla imha etmeyi sürdürüyor. Gece Kiev rejiminin 63 İHA'sı hedefe ulaşamadan vuruldu.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna tarafından başkente gönderilen 32 İHA'nın Moskova Bölgesi semalarında engellendiğini bildirdi.
Gece boyu süren saldırı girişimleri hakkındaki her gelişmeyi kamuoyuna aktaran Sobyanin, son paylaştığı mesajda "Düşman İHA'larının püskürtülmesi sırasında Ramenskoye ve Domodedovo semalarında 7 tane daha vuruldu. Şu an itibarıyla Moskova'ya uçan 32 İHA imha edildi" dedi.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), sivil uçakların uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Moskova'daki Domodedovo, Şeremetyevo ve Jukovskiy havaalanlarındaki seferlere yönelik geçici kısıtlamalar getirildiğini belirtti.
3 havaalanındaki kısıtlamalar, kısa süre içinde kaldırılarak tüm kalkış ve inişler normale döndü.
Gece boyu süren saldırı girişimleri hakkındaki her gelişmeyi kamuoyuna aktaran Sobyanin, son paylaştığı mesajda "Düşman İHA'larının püskürtülmesi sırasında Ramenskoye ve Domodedovo semalarında 7 tane daha vuruldu. Şu an itibarıyla Moskova'ya uçan 32 İHA imha edildi" dedi.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), sivil uçakların uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Moskova'daki Domodedovo, Şeremetyevo ve Jukovskiy havaalanlarındaki seferlere yönelik geçici kısıtlamalar getirildiğini belirtti.
3 havaalanındaki kısıtlamalar, kısa süre içinde kaldırılarak tüm kalkış ve inişler normale döndü.
Çeşitli bölgelerde 31 İHA vuruldu
Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düşmana ait 31 İHA'ya önleme yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre Bryansk Bölgesi'nde 17, Oryol Bölgesi'nde 8, Rostov Bölgesi'nde 3, Belgorod Bölgesi'nde 2 ve Kursk Bölgesi'nde 1 İHA hedefe ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasına göre Bryansk Bölgesi'nde 17, Oryol Bölgesi'nde 8, Rostov Bölgesi'nde 3, Belgorod Bölgesi'nde 2 ve Kursk Bölgesi'nde 1 İHA hedefe ulaşamadan etkisiz hale getirildi.