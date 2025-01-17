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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/trumpin-yaklasan-yemin-toreni-kim-katilacak-kim-katilmayacak-1092767558.html
Trump'ın yaklaşan yemin töreni: Kim katılacak, kim katılmayacak?
Trump'ın yaklaşan yemin töreni: Kim katılacak, kim katılmayacak?
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yemini töreni yaklaşırken, katılacak ve katılmayacak isimler belirginleşiyor. Peki kimler katılacak, kimler... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T00:14+0300
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dünya
abd
donald trump
barack obama
jimmy carter
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yeminini etmesine sayılı günler kala, ABD'den katılmayacak isimler belli yoluyor. ABD Temsilciler Meclisinin eski başkanı ve Demokratların önemli isimlerinden Nancy Pelosi'nin, 20 Ocak Pazartesi günü yapılacak Donald Trump'ın başkanlık yemin törenine katılmayacağı bildirildi.Pelosi'nin sözcüsü tarafından ABC News kanalına yapılan açıklamaya göre, eski meclis başkanı, pazartesi günkü yemin törenine katılmayacak.Eski First Lady'de katılmayacak: Jimmy Carter'ın cenaze töreninde de yoktuSözcü, Pelosi'nin neden törene katılmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapmazken, eski başkanlardan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da törene katılmasının beklenmediği bildirildi.Eski başkanların yemin törenine katılması bir adet olarak biliniyor ve Barack Obama'nın da yemin törenine katılması bekleniyor. Obama'ların ofisinden yapılan açıklamada, "Eski Başkan Barack Obama'nın yemin törenine katılacağı doğrulandı. Eski First Lady Michelle Obama yaklaşan yemin törenine katılmayacak" ifadeleri yer aldı.Duyuru, Barack Obama'nın Trump'la tarihi açıdan sıkıntılı ilişkilerine rağmen samimi bir sohbet içinde görüldüğü eski başkan Jimmy Carter'ın geçen haftaki devlet cenazesine katılmamasının ardından geldi. Michelle Obama ise cenaze sırasında Hawaii'deydi.İlk kez yabancı liderler davet edildiABD Dışişleri Bakanlığı'nın 1874'ten bu yana tuttuğu kayıtlara göre, yabancı bir devlet başkanının hiçbir ABD başkanlık yemin törenine katılmadığı bilinirken, Trump'ın yemin törenine 2 yabancı lider davet edildi. Bunlardan biri, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze'nin eylemlerini ihanet olarak değerlendirdiği eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili oldu.ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Gürcistan’ın 'tek meşru lideri' olarak iddia ettiği Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin Donald Trump’ın yemin törenine davet edildiğini belirtmişti.Trump'ın yemin törenine davetli bir diğer isim ise Çin Devlet Başkanı Şi Jinping olmuştu. Çin Devlet Başkanı'na yemin töreni için bir davetiye gönderdiğini ve Trump'ın sözcüsü Carolyn Levitt'in bu bilgiyi doğruladığını belirtmişti.Şi Jinping'in ise Trump'ın 20 Ocak 2025'te gerçekleşmesi planlanan başkanlık yemin törenine katılmayacağı açıklanmıştı. Çin kaynakları, Çin'in ABD Büyükelçisi ve eşinin etkinliğe katılmasının beklendiğini, bunun standart bir uygulama olduğunu ifade etmişti.Kimlerin katılması bekleniyor?Trump'ın yemin törenine katılacak isimlerden, Hükümet Verimliliği Bakanı (DOGE) adayı Elon Musk, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın kabinesindeki üyelerin yakınında ve birlikte oturacağı iddia ediliyor.Time dergisinin haberine göre, country müzik sanatçısı Carrie Underwood, yemin töreninden önce 'America the Beautiful' adlı şarkıyı seslendirmek üzere yemin törenine katılanacak ünlü isimlerden biri.
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abd, donald trump, barack obama, jimmy carter, abd, gürcistan, çin, nancy pelosi, michelle obama, elon musk, jeff bezos, mark zuckerberg

Trump'ın yaklaşan yemin töreni: Kim katılacak, kim katılmayacak?

00:14 17.01.2025
© AP Photo / Matt SlocumTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Matt Slocum
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yemini töreni yaklaşırken, katılacak ve katılmayacak isimler belirginleşiyor. Peki kimler katılacak, kimler katılmayacak?
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yeminini etmesine sayılı günler kala, ABD'den katılmayacak isimler belli yoluyor. ABD Temsilciler Meclisinin eski başkanı ve Demokratların önemli isimlerinden Nancy Pelosi'nin, 20 Ocak Pazartesi günü yapılacak Donald Trump'ın başkanlık yemin törenine katılmayacağı bildirildi.
Pelosi'nin sözcüsü tarafından ABC News kanalına yapılan açıklamaya göre, eski meclis başkanı, pazartesi günkü yemin törenine katılmayacak.

Eski First Lady'de katılmayacak: Jimmy Carter'ın cenaze töreninde de yoktu

Sözcü, Pelosi'nin neden törene katılmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapmazken, eski başkanlardan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da törene katılmasının beklenmediği bildirildi.
Eski başkanların yemin törenine katılması bir adet olarak biliniyor ve Barack Obama'nın da yemin törenine katılması bekleniyor. Obama'ların ofisinden yapılan açıklamada, "Eski Başkan Barack Obama'nın yemin törenine katılacağı doğrulandı. Eski First Lady Michelle Obama yaklaşan yemin törenine katılmayacak" ifadeleri yer aldı.
Duyuru, Barack Obama'nın Trump'la tarihi açıdan sıkıntılı ilişkilerine rağmen samimi bir sohbet içinde görüldüğü eski başkan Jimmy Carter'ın geçen haftaki devlet cenazesine katılmamasının ardından geldi. Michelle Obama ise cenaze sırasında Hawaii'deydi.

İlk kez yabancı liderler davet edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 1874'ten bu yana tuttuğu kayıtlara göre, yabancı bir devlet başkanının hiçbir ABD başkanlık yemin törenine katılmadığı bilinirken, Trump'ın yemin törenine 2 yabancı lider davet edildi. Bunlardan biri, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze'nin eylemlerini ihanet olarak değerlendirdiği eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili oldu.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Gürcistan’ın 'tek meşru lideri' olarak iddia ettiği Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin Donald Trump’ın yemin törenine davet edildiğini belirtmişti.
Trump'ın yemin törenine davetli bir diğer isim ise Çin Devlet Başkanı Şi Jinping olmuştu. Çin Devlet Başkanı'na yemin töreni için bir davetiye gönderdiğini ve Trump'ın sözcüsü Carolyn Levitt'in bu bilgiyi doğruladığını belirtmişti.
Şi Jinping'in ise Trump'ın 20 Ocak 2025'te gerçekleşmesi planlanan başkanlık yemin törenine katılmayacağı açıklanmıştı. Çin kaynakları, Çin'in ABD Büyükelçisi ve eşinin etkinliğe katılmasının beklendiğini, bunun standart bir uygulama olduğunu ifade etmişti.

Kimlerin katılması bekleniyor?

Trump'ın yemin törenine katılacak isimlerden, Hükümet Verimliliği Bakanı (DOGE) adayı Elon Musk, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın kabinesindeki üyelerin yakınında ve birlikte oturacağı iddia ediliyor.
Time dergisinin haberine göre, country müzik sanatçısı Carrie Underwood, yemin töreninden önce 'America the Beautiful' adlı şarkıyı seslendirmek üzere yemin törenine katılanacak ünlü isimlerden biri.
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