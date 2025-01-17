https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/abd-hazine-bakani-adayi-bessent-trump-abd-yaptirimlarinin-asiri-uygulandigini-kabul-ediyor-1092767288.html
ABD Hazine Bakanı adayı Bessent: Trump ABD yaptırımlarının aşırı uygulandığını kabul ediyor
ABD Hazine Bakanı adayı Bessent: Trump ABD yaptırımlarının aşırı uygulandığını kabul ediyor
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı adayı Bessent, Trump’ın ABD yaptırımlarının aşırı olarak uygulandığını kabul ettiğini belirtti. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T00:03+0300
2025-01-17T00:03+0300
2025-01-17T00:15+0300
dünya
scott bessent
abd
abd hazine bakanlığı
donald trump
yaptırım
dolar
rezerv
enerji kaynakları
ulusal güvenlik
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ABD Hazine Bakanı adayı Scott Bessent yaprığı açıklamada, ABD yaptırımlarının aşırı kullanımının doların dünya sahnesindeki rolünü zayıflattığını söyledi.Bessent, “Başkan Trump yaptırımları muhtemelen aşırı kullandığımıza ve bunun ülkeleri ABD dolarını kullanmaktan vazgeçmeye itebileceğini düşünüyor” dedi.Bessent ayrıca, ulusal çıkarların gözetilmesi için daha esnek ve stratejik araçlar bulmanın önemine vurgu yaparak, ABD'nin doları dünyanın rezerv para birimi olarak tutması ve yaptırımları ulusal güvenliği korumaya yönelik kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak ‘ihtiyatlı bir şekilde’ kullanması gerektiğini, ancak aynı zamanda Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme stratejisinin bir parçası olması halinde Rus petrol şirketlerine karşı daha sert yaptırımları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.Önceki yaptırım baskısı önlemlerini ‘yetersiz’ bulduğunu vurgulayan Bessent, Biden yönetiminin yaptırımlara yaklaşımını eleştirerek, seçim öncesinde enerji fiyatlarının yükselmesinden duyulan korku nedeniyle daha sert önlemlerden kaçınıldığını kaydetti.Bessent, “Kapsamlı yaptırım programı şunu gerektiriyor: Yaptırımlara tabiRus petrolünden kaynaklanan kayıpları telafi etmek ve Amerikan tüketicisini korumak için ABD’de daha fazla enerji üretimine ihtiyacımız var” dedi.Gümrük tarifelerinin uygulanmasında esnekliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bessent, “Tarifelere üç ana hedefi göz önünde bulundurarak yaklaşmalıyız: Haksız ticaret uygulamalarını ortadan kaldırmak, federal bütçeye gelir sağlamak ve tarifeleri müzakerelerde kaldıraç olarak kullanmak. Başkan Trump'ın gümrük vergilerini bir müzakere aracı olarak kullanmayı üçüncü bir yöntem olarak eklediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Bessent ayrıca, Kongre'nin acilen harekete geçmemesi halinde ABD’nin ekonomik bir kriz ve tarihinin en büyük vergi artışıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bati-basini-trumpin-ekibi-rusyaya-karsi-yaptirim-stratejileri-hazirliyor-1092764219.html
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scott bessent, abd, abd hazine bakanlığı, donald trump, yaptırım, dolar, rezerv, enerji kaynakları, ulusal güvenlik, gümrük vergisi, kongre, ekonomik kriz
scott bessent, abd, abd hazine bakanlığı, donald trump, yaptırım, dolar, rezerv, enerji kaynakları, ulusal güvenlik, gümrük vergisi, kongre, ekonomik kriz
ABD Hazine Bakanı adayı Bessent: Trump ABD yaptırımlarının aşırı uygulandığını kabul ediyor
00:03 17.01.2025 (güncellendi: 00:15 17.01.2025)
ABD Hazine Bakanı adayı Bessent, Trump’ın ABD yaptırımlarının aşırı olarak uygulandığını kabul ettiğini belirtti.
ABD Hazine Bakanı adayı Scott Bessent yaprığı açıklamada, ABD yaptırımlarının aşırı kullanımının doların dünya sahnesindeki rolünü zayıflattığını söyledi.
Bessent, “Başkan Trump yaptırımları muhtemelen aşırı kullandığımıza ve bunun ülkeleri ABD dolarını kullanmaktan vazgeçmeye itebileceğini düşünüyor” dedi.
Bessent ayrıca, ulusal çıkarların gözetilmesi için daha esnek ve stratejik araçlar bulmanın önemine vurgu yaparak, ABD'nin doları dünyanın rezerv para birimi olarak tutması ve yaptırımları ulusal güvenliği korumaya yönelik kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak ‘ihtiyatlı bir şekilde’ kullanması gerektiğini, ancak aynı zamanda Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme stratejisinin bir parçası olması halinde Rus petrol şirketlerine karşı daha sert yaptırımları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.
Önceki yaptırım baskısı önlemlerini ‘yetersiz’ bulduğunu vurgulayan Bessent, Biden yönetiminin yaptırımlara yaklaşımını eleştirerek, seçim öncesinde enerji fiyatlarının yükselmesinden duyulan korku nedeniyle daha sert önlemlerden kaçınıldığını kaydetti.
Bessent, “Kapsamlı yaptırım programı şunu gerektiriyor: Yaptırımlara tabiRus petrolünden kaynaklanan kayıpları telafi etmek ve Amerikan tüketicisini korumak için ABD’de daha fazla enerji üretimine ihtiyacımız var” dedi.
Gümrük tarifelerinin uygulanmasında esnekliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bessent, “Tarifelere üç ana hedefi göz önünde bulundurarak yaklaşmalıyız: Haksız ticaret uygulamalarını ortadan kaldırmak, federal bütçeye gelir sağlamak ve tarifeleri müzakerelerde kaldıraç olarak kullanmak. Başkan Trump'ın gümrük vergilerini bir müzakere aracı olarak kullanmayı üçüncü bir yöntem olarak eklediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Bessent ayrıca, Kongre'nin acilen harekete geçmemesi halinde ABD’nin ekonomik bir kriz ve tarihinin en büyük vergi artışıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.