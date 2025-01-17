https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/saglik-bakani-memisoglu-duyurdu-hasta-garantisi-diye-bir-sey-yok-1092794778.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 'Hasta garantisi diye bir şey yok'
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 'Hasta garantisi diye bir şey yok'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şehir hastaneleri, aile hekimliği, sağlık sistemindeki yenilikler ve güncel tartışmalar üzerine önemli açıklamalarda... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T17:35+0300
2025-01-17T17:35+0300
2025-01-17T17:35+0300
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Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şehir hastanelerinde 'hasta garantisi' olduğu iddialarını yalanladı.TV100 yazarı Hacı Yakışıklı ile makamında gerçekleştirdiği röportajda Bakan Memişoğlu "Şehir Hastaneleri’nde hasta garantisi diye bir şey yok. Bu hastaneler bizim hastanelerimiz ve biz işletiyoruz. Ama birileri bunu kamuoyuna yanlış şekilde lanse ediyor" dedi. Şehir hastanelerinin, bulunduğu illerde nitelikli ameliyatların yüzde 44’ünü, muayenelerin ise yüzde 24’ünü gerçekleştirdiğini belirtti.'Aile hekimliği teşvikleri artıyor'Aile hekimliği sistemine ilişkin açıklamalarında Memişoğlu, teşvik ödemelerinin üç katına çıkarıldığını ve bu modelle daha az ilaç kullanımı ve hastaneye gitme ihtiyacının hedeflendiğini söyledi. Memişoğlu “Aile hekimlerimizin yüzde 80’i maaşlarını önceki aya göre yüzde 20 daha fazla aldı” dedi. Ayrıca, bin yeni Aile Sağlığı Merkezi’nin yapılacağını duyurdu.Suriye'ye destek mesajıGörüşmede, Suriye’deki gelişmelere de değinen Bakan Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile görüştüğünü belirterek, Türkiye'nin sağlık tecrübesini aktarmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarıBakan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlıkta dünyada ön sıralarda yer aldığını belirterek, karaciğer naklinde ilk 5’te, böbrek naklinde ise birinci sırada olduğunun altını çizdi.'Yenidoğan Çetesi' süreci takip ediliyorBakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların çözümü için kararlılık vurgusu yaparak "Fedakarca çalışan 1.5 milyon sağlık çalışanımıza haksızlık yapılmasına üzülüyorum. Suç örgütüyle ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu röportaj sonunda Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözlerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/saglik-bakani-memisoglu-aile-hekimlerinin-is-birakma-eylemine-iliskin-konustu-ikna-olacaklarini-1092616623.html
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sağlık bakanı, kemal memişoğlu, şehir hastanesi, sağlık, sağlık bakanlığı, sağlık çalışanı, hasta, ağır hasta, hasta sayısı, hasta ziyareti, hasta güvenliği, doktor, uzman doktor, doktor saldırı
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 'Hasta garantisi diye bir şey yok'
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şehir hastaneleri, aile hekimliği, sağlık sistemindeki yenilikler ve güncel tartışmalar üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın Bakan Memişoğlu'nun makamında gerçekleştirdiği röportajda şehir hastanelerinde hasta garantisi uygulamasının olmadığı belirtildi.
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şehir hastanelerinde 'hasta garantisi' olduğu iddialarını yalanladı.
TV100 yazarı Hacı Yakışıklı ile makamında gerçekleştirdiği röportajda Bakan Memişoğlu "Şehir Hastaneleri’nde hasta garantisi diye bir şey yok. Bu hastaneler bizim hastanelerimiz ve biz işletiyoruz. Ama birileri bunu kamuoyuna yanlış şekilde lanse ediyor" dedi. Şehir hastanelerinin, bulunduğu illerde nitelikli ameliyatların yüzde 44’ünü, muayenelerin ise yüzde 24’ünü gerçekleştirdiğini belirtti.
'Aile hekimliği teşvikleri artıyor'
Aile hekimliği sistemine ilişkin açıklamalarında Memişoğlu, teşvik ödemelerinin üç katına çıkarıldığını ve bu modelle daha az ilaç kullanımı ve hastaneye gitme ihtiyacının hedeflendiğini söyledi. Memişoğlu “Aile hekimlerimizin yüzde 80’i maaşlarını önceki aya göre yüzde 20 daha fazla aldı” dedi. Ayrıca, bin yeni Aile Sağlığı Merkezi’nin yapılacağını duyurdu.
Görüşmede, Suriye’deki gelişmelere de değinen Bakan Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile görüştüğünü belirterek, Türkiye'nin sağlık tecrübesini aktarmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Türkiye'nin sağlık alanındaki başarıları
Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlıkta dünyada ön sıralarda yer aldığını belirterek, karaciğer naklinde ilk 5’te, böbrek naklinde ise birinci sırada olduğunun altını çizdi.
'Yenidoğan Çetesi' süreci takip ediliyor
Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların çözümü için kararlılık vurgusu yaparak "Fedakarca çalışan 1.5 milyon sağlık çalışanımıza haksızlık yapılmasına üzülüyorum. Suç örgütüyle ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu röportaj sonunda Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözlerini söyledi.