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Vladimir Putin, İran ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın amacını açıkladı: 'Çığır açan bir belge'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuru söğütten düdük çıkmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuru söğütten düdük çıkmaz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yapıyor. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T18:44+0300
2025-01-17T18:50+0300
politika
kayseri
kayseri valiliği
recep tayyip erdoğan
ak parti
ak parti il kongresi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.Kayseri il kongresinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Değerli dava ve yol arkadaşlarım, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ecdadımızın taşı sanata dönüştürdüğü, ilim şehri, kültür şehri, ticaretin ve tarımın merkezi olan Kayseri'deyiz. Geç kaldık, kusura bakmayın. Konya'dan çıkışımız bu gelişi geciktirdi. Bugün bir kez daha davasına ve partisine sahip çıkıyorsunuz. Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan her bir Kayserili kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Kayserili kardeşlerimiz desteklerini bizden asla esirgemedi. Siz bizi mahcup etmediniz, biz de sizlere mahcup olmadık. Kayseri'ye aşkla hizmet yolundan ayrılmadık. Kayseri için üretmeye, hizmet etmeye, sizlerle birlikte milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kutlu bayrağı devreden arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, bayrağı devralan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kayseri'ye baktığımızda sadece büyük bir başarı hikâyesi görmüyoruz; kardeşliğin, barışın, huzurun olduğu örnek bir şehir görüyoruz. Burası hoşgörünün, uzlaşmanın şehridir. Bunun için Kayseri'den birlik çıkar, devlet kurucuları çıkar, devlet başkanları çıkar. Buradan halk şairleri çıkar. Kayseri, Âşık Kerem coğrafyasının kalbidir, nabzının attığı yerdir. Kayseri'yi anlamak, Türkiye'yi anlamak demektir. Kayseri'den aldığımız ilhamla tüm Türkiye'ye hizmet için koşturuyoruz. Ne yapıyorsak Kayseri ve 80 vilayetin huzur ve esenliği için yapıyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/abd-disisleri-bakani-blinken-itiraf-etti-hamasi-masaya-erdogan-getirdi-1092765039.html
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kayseri, kayseri valiliği, recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti il kongresi
kayseri, kayseri valiliği, recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti il kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuru söğütten düdük çıkmaz

18:44 17.01.2025 (güncellendi: 18:50 17.01.2025)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Kayseri il kongresinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Değerli dava ve yol arkadaşlarım, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ecdadımızın taşı sanata dönüştürdüğü, ilim şehri, kültür şehri, ticaretin ve tarımın merkezi olan Kayseri'deyiz. Geç kaldık, kusura bakmayın. Konya'dan çıkışımız bu gelişi geciktirdi. Bugün bir kez daha davasına ve partisine sahip çıkıyorsunuz. Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan her bir Kayserili kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Kayserili kardeşlerimiz desteklerini bizden asla esirgemedi. Siz bizi mahcup etmediniz, biz de sizlere mahcup olmadık. Kayseri'ye aşkla hizmet yolundan ayrılmadık. Kayseri için üretmeye, hizmet etmeye, sizlerle birlikte milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kutlu bayrağı devreden arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, bayrağı devralan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kayseri'ye baktığımızda sadece büyük bir başarı hikâyesi görmüyoruz; kardeşliğin, barışın, huzurun olduğu örnek bir şehir görüyoruz. Burası hoşgörünün, uzlaşmanın şehridir. Bunun için Kayseri'den birlik çıkar, devlet kurucuları çıkar, devlet başkanları çıkar. Buradan halk şairleri çıkar. Kayseri, Âşık Kerem coğrafyasının kalbidir, nabzının attığı yerdir. Kayseri'yi anlamak, Türkiye'yi anlamak demektir. Kayseri'den aldığımız ilhamla tüm Türkiye'ye hizmet için koşturuyoruz. Ne yapıyorsak Kayseri ve 80 vilayetin huzur ve esenliği için yapıyoruz'' açıklamasında bulundu.
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