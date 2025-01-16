https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/abd-disisleri-bakani-blinken-itiraf-etti-hamasi-masaya-erdogan-getirdi-1092765039.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken itiraf etti: 'Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken itiraf etti: 'Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T21:34+0300
2025-01-16T21:34+0300
2025-01-16T21:34+0300
türkiye
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abd
abd başkanlık seçimleri
abd seçimleri
dışişleri bakanlığı
abd dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında Hamas'ı masaya getirenin Erdoğan olduğunu duyurdu.CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında ABD'li Bakan Antony Blinken'ın Hamas-İsrail ateşkes anlaşmasına yönelik açıklamalarını aktardı.'Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi'Programda ABD Dışişleri Bakanı Blınken'ın sözlerini paylaşan Temsilci Yunus Paksoy şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/donald-trump-duyurdu-israil-ve-hamas-arasinda-ateskes-saglandi-1092719780.html
türkiye
abd
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken itiraf etti: 'Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini itiraf etti. Blinken, Hamas'ı ateşkes masasına getirenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında Hamas'ı masaya getirenin Erdoğan olduğunu duyurdu.
CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında ABD'li Bakan Antony Blinken'ın Hamas-İsrail ateşkes anlaşmasına yönelik açıklamalarını aktardı.
'Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi'
Programda ABD Dışişleri Bakanı Blınken'ın sözlerini paylaşan Temsilci Yunus Paksoy şunları ifade etti:
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı binasında veda toplantısını düzenledi. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soru şuydu 'Buraya nasıl gelindi?'. Blinken, önce sonbahardan bahsetti. Blinken 'Sonbaharda Hamas angaje olmayı reddedince Katar'a gittim. Artık Hamas'ın Katar'daki operasyonlarının kabul edilemeyeceğini söyledim. Katar da bunu yaptı ve Hamas'ı oradan çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye'ye gittik. Hamas'ı masaya yeniden getirebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittik. Anlaşmayı sonuçlandırmak için ağırlığını ve etkisini kullanması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yaptı ve Hamas da masaya geri döndü' dedi.