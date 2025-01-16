ABD Dışişleri Bakanı Blinken itiraf etti: 'Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı binasında veda toplantısını düzenledi. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soru şuydu 'Buraya nasıl gelindi?'. Blinken, önce sonbahardan bahsetti. Blinken 'Sonbaharda Hamas angaje olmayı reddedince Katar'a gittim. Artık Hamas'ın Katar'daki operasyonlarının kabul edilemeyeceğini söyledim. Katar da bunu yaptı ve Hamas'ı oradan çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye'ye gittik. Hamas'ı masaya yeniden getirebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittik. Anlaşmayı sonuçlandırmak için ağırlığını ve etkisini kullanması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yaptı ve Hamas da masaya geri döndü' dedi.