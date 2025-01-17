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Rusya ve İran arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Anlaşması'nın detayları ortaya çıktı
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Antalya'da üniversite öğrencisi ameliyat oldu: Boyu 5 cm uzadı
Antalya'da üniversite öğrencisi ameliyat oldu: Boyu 5 cm uzadı
Sputnik Türkiye
Antalya'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla Iraklı üniversite öğrencisi Mohemmed Muwafaq Lafta, doğuştan sahip olduğu çarpık bacak rahatsızlığından... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T19:32+0300
2025-01-17T19:32+0300
türkiye
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Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Lafta, 'parantez bacak' olarak bilinen çarpık bacak rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanıyor ve ağrılar yaşıyordu. Dizlerini birleştiremediği için günlük yaşamında zorluklarla karşılaşan genç, artan şikayetleri üzerine ameliyat olmaya karar verdi ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mesut Sançmış'a başvurdu.Ameliyatla 5 cm uzadıTetkiklerin ardından Dr. Sançmış ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Lafta'nın çarpık bacak problemi giderildi. Bunun yanı sıra, Lafta'nın isteği üzerine boy uzatma işlemi de yapıldı. Yaklaşık 50 gün süren süreç sonucunda Lafta'nın boyu 1.73 metreden 1.78 metreye uzatıldı.Dr. Sançmış, yaptığı açıklamada, Lafta'nın çarpık bacak problemine tibia kemiğindeki şekil bozukluğunun neden olduğunu belirtti. Sançmış "Hastanın bacak çarpıklığını düzelttikten sonra eş zamanlı olarak boy uzatma işlemini de gerçekleştirdik. Bunun için tibia kemiğinde kontrollü kırık oluşturup, kemik uçları arasındaki mesafeyi günlük 1 milimetre genişlettik. 5 santimetrelik uzatma işlemi 50 gün sürdü" dedi.'13-14 santimetreye kadar uzatabiliyoruz'Dr. Sançmış, boy uzatma ameliyatlarının sadece tıbbi nedenlerle değil, estetik kaygılarla da yapıldığını belirterek "Hastaların boyunu 13-14 santimetreye kadar uzatabiliyoruz. Özellikle Japonya, İngiltere ve Fas gibi ülkelerden yoğun talep alıyoruz. Tedavi uzun sürdüğü için hastalar süreç boyunca Antalya'da kalıyor ve bu da sağlık turizmine önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.'Boyumun da uzaması beni çok mutlu etti'Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Lafta, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Çarpık bacak problemi nedeniyle yürümekte bile zorlandığını belirten Lafta "Ameliyattan altı ay sonra sıkıntısız şekilde yürümeye başladım. Artık dizlerimi birleştirebiliyorum. Boyumun da uzaması beni çok mutlu etti" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/galatasaray-baskani-dursun-ozbek-hastaneye-kaldirildi-ameliyat-oldu-1092798805.html
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ameliyat, uzun boy, kısa, operasyon, antalya, bilim, bilim insanları, bilim insanı, iran, tıp, tıp fakültesi

Antalya'da üniversite öğrencisi ameliyat oldu: Boyu 5 cm uzadı

19:32 17.01.2025
© AABoy Ameliyatı
Boy Ameliyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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Antalya'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla Iraklı üniversite öğrencisi Mohemmed Muwafaq Lafta, doğuştan sahip olduğu çarpık bacak rahatsızlığından kurtulurken, boyunu da 5 santimetre uzatma imkanı buldu.
Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Lafta, 'parantez bacak' olarak bilinen çarpık bacak rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanıyor ve ağrılar yaşıyordu. Dizlerini birleştiremediği için günlük yaşamında zorluklarla karşılaşan genç, artan şikayetleri üzerine ameliyat olmaya karar verdi ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mesut Sançmış'a başvurdu.

Ameliyatla 5 cm uzadı

Tetkiklerin ardından Dr. Sançmış ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Lafta'nın çarpık bacak problemi giderildi. Bunun yanı sıra, Lafta'nın isteği üzerine boy uzatma işlemi de yapıldı. Yaklaşık 50 gün süren süreç sonucunda Lafta'nın boyu 1.73 metreden 1.78 metreye uzatıldı.
Dr. Sançmış, yaptığı açıklamada, Lafta'nın çarpık bacak problemine tibia kemiğindeki şekil bozukluğunun neden olduğunu belirtti. Sançmış "Hastanın bacak çarpıklığını düzelttikten sonra eş zamanlı olarak boy uzatma işlemini de gerçekleştirdik. Bunun için tibia kemiğinde kontrollü kırık oluşturup, kemik uçları arasındaki mesafeyi günlük 1 milimetre genişlettik. 5 santimetrelik uzatma işlemi 50 gün sürdü" dedi.

'13-14 santimetreye kadar uzatabiliyoruz'

Dr. Sançmış, boy uzatma ameliyatlarının sadece tıbbi nedenlerle değil, estetik kaygılarla da yapıldığını belirterek "Hastaların boyunu 13-14 santimetreye kadar uzatabiliyoruz. Özellikle Japonya, İngiltere ve Fas gibi ülkelerden yoğun talep alıyoruz. Tedavi uzun sürdüğü için hastalar süreç boyunca Antalya'da kalıyor ve bu da sağlık turizmine önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'Boyumun da uzaması beni çok mutlu etti'

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Lafta, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Çarpık bacak problemi nedeniyle yürümekte bile zorlandığını belirten Lafta "Ameliyattan altı ay sonra sıkıntısız şekilde yürümeye başladım. Artık dizlerimi birleştirebiliyorum. Boyumun da uzaması beni çok mutlu etti" dedi.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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