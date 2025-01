https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ukraynanin-turkakima-yonelik-saldirisi-rusya-turkiyeden-azami-caba-gostermesini-bekliyor-1092751516.html

Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısı: 'Rusya, Türkiye'den azami çaba göstermesini bekliyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun TürkAkım doğalgaz boru hattına ait kompresör istasyonuna düzenlediği saldırıya benzer terör eylemlerinin önüne geçilmesi için Türkiye'den azami çaba beklediklerini söyledi. Zaharova, "Başta Türkiye olmak üzere, Kiev rejimi üzerinde ciddi nüfuzu bulunan tüm güçlerin, gelecekte sivil altyapının dokunulmazlığını büyük ölçüde ihlal edecek bu tür girişimlerin önlenmesi için azami çabayı göstermesini bekliyoruz" dedi.'Saldırı, AB'deki belirli bir kesimin işine geliyor'Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, AB'nin Avrupa ülkelerine gaz taşıyan hatta yönelik saldırı karşısındaki tutumunu eleştirdi.AB'nin saldırıyı muğlak açıklamalarla geçiştirdiğine dikkat çeken Zaharova, "Brüksel, enerji sistemi tesislerine yönelik her türlü saldırının elbette endişeye yol açtığı şeklinde muğlak açıklamalarla sınırlı kaldı. Sanki Kiev, Kiev rejimi, AB böyle bir şeyden haberdar değilmiş gibi. Sanki bu, enerjiye yönelik saldırı değilmiş de, başka bir şeymiş gibi" dedi.Brüksel'den gelen tepkilere bakıldığında, bu saldırıların AB'de kendi vatandaşlarının aleyhinde hareket eden belirli bir kesimin işine geldiğinin görüldüğünü söyleyen Zaharova, "AB'nin geri kalan kısmı ise neler olup bittiğinden bihaber" diye konuştu.'ABD'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirildi'Bu arada Zaharova, Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan 'Russkaya' adlı TürkAkım kompresör istasyonuna saldırının arkasında ABD'nin olduğunu belirtti.Saldırının ABD'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini varsaymak için her türlü dayanağın bulunduğunu söyleyen Zaharova, "Washington ve Kiev fiilen birlikte çalışarak istikrarlı, makul fiyatlı, yüksek kaliteli Rus gazının Avrupa'ya tedarikini durdurmak ve piyasayı pahalı Amerikan LNG'sine açmak için her şeyi yapıyorlar" vurgusu yaptı.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.TürkAkım neden önemli?TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.

