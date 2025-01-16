Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısı: 'Rusya, Türkiye'den azami çaba göstermesini bekliyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP, "kırmızı kart" kampanyası potansiyelini kullanamadı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Boşanmak için de kredi gerekecek
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gönül Boran Özüpak: ‘Emekli ve emekçiler aza kanaat etme konusunda Nobel ödülüne aday’
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En saçma takıntınız ne?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka teknolojisi ne boyutta?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
15:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘TürkAkım saldırısı da Ukrayna üzerinden İngiliz istihbaratının yaptığı bir şey’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
17:41
3 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Tutuklu devlet başkanı Güney Kore tarihine geçti
18:16
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
18:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
20:30
15 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
22:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Los Angeles’taki yangında sosyal adaletsizliğin fotoğrafı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İsmail Arı: 'Bakanlıklara giden yol cemaatlerden geçiyor'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ateşkes 19 Ocak itibariyle geçerli olacak
12:06
84 dk
HABER MASASI
Geçmişten günümüze ''Çocuklarda en çok görülen takıntılar''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
2024'ün yapay zeka almanağı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: İsrail-Filistin ateşkesi
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ukraynanin-turkakima-yonelik-saldirisi-rusya-turkiyeden-azami-caba-gostermesini-bekliyor-1092751516.html
Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısı: 'Rusya, Türkiye'den azami çaba göstermesini bekliyor'
Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısı: 'Rusya, Türkiye'den azami çaba göstermesini bekliyor'
Sputnik Türkiye
Avrupa'ya gaz taşıyan TürkAkım'a yönelik saldırıların önlenmesi için Türkiye'den azami çaba beklediklerini kaydeden Zaharova, son saldırının ABD'nin... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T15:18+0300
2025-01-16T15:45+0300
ukrayna krizi
abd
kiev
ab
mariya zaharova
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069239737_0:452:2838:2048_1920x0_80_0_0_8a5eca1be94ef04d47ec9135b36b6bd9.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun TürkAkım doğalgaz boru hattına ait kompresör istasyonuna düzenlediği saldırıya benzer terör eylemlerinin önüne geçilmesi için Türkiye'den azami çaba beklediklerini söyledi. Zaharova, "Başta Türkiye olmak üzere, Kiev rejimi üzerinde ciddi nüfuzu bulunan tüm güçlerin, gelecekte sivil altyapının dokunulmazlığını büyük ölçüde ihlal edecek bu tür girişimlerin önlenmesi için azami çabayı göstermesini bekliyoruz" dedi.'Saldırı, AB'deki belirli bir kesimin işine geliyor'Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, AB'nin Avrupa ülkelerine gaz taşıyan hatta yönelik saldırı karşısındaki tutumunu eleştirdi.AB'nin saldırıyı muğlak açıklamalarla geçiştirdiğine dikkat çeken Zaharova, "Brüksel, enerji sistemi tesislerine yönelik her türlü saldırının elbette endişeye yol açtığı şeklinde muğlak açıklamalarla sınırlı kaldı. Sanki Kiev, Kiev rejimi, AB böyle bir şeyden haberdar değilmiş gibi. Sanki bu, enerjiye yönelik saldırı değilmiş de, başka bir şeymiş gibi" dedi.Brüksel'den gelen tepkilere bakıldığında, bu saldırıların AB'de kendi vatandaşlarının aleyhinde hareket eden belirli bir kesimin işine geldiğinin görüldüğünü söyleyen Zaharova, "AB'nin geri kalan kısmı ise neler olup bittiğinden bihaber" diye konuştu.'ABD'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirildi'Bu arada Zaharova, Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan 'Russkaya' adlı TürkAkım kompresör istasyonuna saldırının arkasında ABD'nin olduğunu belirtti.Saldırının ABD'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini varsaymak için her türlü dayanağın bulunduğunu söyleyen Zaharova, "Washington ve Kiev fiilen birlikte çalışarak istikrarlı, makul fiyatlı, yüksek kaliteli Rus gazının Avrupa'ya tedarikini durdurmak ve piyasayı pahalı Amerikan LNG'sine açmak için her şeyi yapıyorlar" vurgusu yaptı.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.TürkAkım neden önemli?TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/temsilciler-meclisi-baskani-johnsondan-baskan-bidenin-mirasina-sert-elestiri-dusmanlarimiz-guclendi-1092746369.html
abd
kiev
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069239737_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_bca73f0cbf6e5cd81f975d87d6786b81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kiev, ab, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı
abd, kiev, ab, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı

Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısı: 'Rusya, Türkiye'den azami çaba göstermesini bekliyor'

15:18 16.01.2025 (güncellendi: 15:45 16.01.2025)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Sputnik
Abone ol
Avrupa'ya gaz taşıyan TürkAkım'a yönelik saldırıların önlenmesi için Türkiye'den azami çaba beklediklerini kaydeden Zaharova, son saldırının ABD'nin öncülüğünde düzenlendiğini ve AB'deki belirli bir kesimin işine geldiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun TürkAkım doğalgaz boru hattına ait kompresör istasyonuna düzenlediği saldırıya benzer terör eylemlerinin önüne geçilmesi için Türkiye'den azami çaba beklediklerini söyledi.

Zaharova, "Başta Türkiye olmak üzere, Kiev rejimi üzerinde ciddi nüfuzu bulunan tüm güçlerin, gelecekte sivil altyapının dokunulmazlığını büyük ölçüde ihlal edecek bu tür girişimlerin önlenmesi için azami çabayı göstermesini bekliyoruz" dedi.

'Saldırı, AB'deki belirli bir kesimin işine geliyor'

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, AB'nin Avrupa ülkelerine gaz taşıyan hatta yönelik saldırı karşısındaki tutumunu eleştirdi.

AB'nin saldırıyı muğlak açıklamalarla geçiştirdiğine dikkat çeken Zaharova, "Brüksel, enerji sistemi tesislerine yönelik her türlü saldırının elbette endişeye yol açtığı şeklinde muğlak açıklamalarla sınırlı kaldı. Sanki Kiev, Kiev rejimi, AB böyle bir şeyden haberdar değilmiş gibi. Sanki bu, enerjiye yönelik saldırı değilmiş de, başka bir şeymiş gibi" dedi.

Brüksel'den gelen tepkilere bakıldığında, bu saldırıların AB'de kendi vatandaşlarının aleyhinde hareket eden belirli bir kesimin işine geldiğinin görüldüğünü söyleyen Zaharova, "AB'nin geri kalan kısmı ise neler olup bittiğinden bihaber" diye konuştu.

'ABD'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirildi'

Bu arada Zaharova, Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan 'Russkaya' adlı TürkAkım kompresör istasyonuna saldırının arkasında ABD'nin olduğunu belirtti.

Saldırının ABD'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini varsaymak için her türlü dayanağın bulunduğunu söyleyen Zaharova, "Washington ve Kiev fiilen birlikte çalışarak istikrarlı, makul fiyatlı, yüksek kaliteli Rus gazının Avrupa'ya tedarikini durdurmak ve piyasayı pahalı Amerikan LNG'sine açmak için her şeyi yapıyorlar" vurgusu yaptı.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

TürkAkım neden önemli?

TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.
Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.
El presidente de EEUU, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
DÜNYA
Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Başkan Biden'ın 'mirasına' sert eleştiri: 'Düşmanlarımız güçlendi'
13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала