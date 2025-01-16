Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Başkan Biden'ın 'mirasına' sert eleştiri: 'Düşmanlarımız güçlendi'

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, görev süresinin sonuna gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın 'mirasının' ülke tarihindeki en ağır göç krizi, muhaliflere yönelik zulüm ve Washington'un düşmanlarının güçlenmesi olduğunu söyledi.



Cumhuriyetçi Johnson, 20 Ocak'ta görevi Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Biden'ın arkasında bırakacağı 'miras' hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Biden'ın 'mirasının' gidici başkanın çok sayıdaki başarısızlıklarıyla şekillendiğini belirten Johnson, Demokrat başkan döneminde ABD tarihindeki en ağır sınır krizi yaşandığını, Adalet Bakanlığı'nın siyasi muhaliflere yönelik zulüm aracı kullanıldığını ve enflasyonun ciddi şekilde körüklendiğini vurguladı.



Biden'ın 'mirası' arasında ABD'nin düşmanlarının güçlenmesinin ve ABD'li birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin de yer aldığını kaydeden Temsilciler Meclisi Başkanı, ayrıca mevcut başkanın defaatle verdiği sözlere rağmen oğlu Hunter Biden için özel af çıkarmasını miras listesine ekledi.



Cumhuriyetçi siyasetçi, Biden'ın süregelen akli rahatsızlığını Amerikan halkından sakladığının da altını çizdi.