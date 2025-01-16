https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rap-dunyasinda-gerilim-drake-kendrick-lamarin-sarkisina-dava-acti-1092738637.html
Rap dünyasında gerilim: Drake, Kendrick Lamar'ın şarkısına dava açtı
Rap dünyasında gerilim: Drake, Kendrick Lamar'ın şarkısına dava açtı
Sputnik Türkiye
Kanadalı rapçi Drake, Kendrick Lamar’ın 'Not Like Us' adlı şarkısında kendisine yönelik 'pedofili' suçlaması içeren ifadeler nedeniyle Universal Music Group’a... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T09:59+0300
2025-01-16T09:59+0300
2025-01-16T09:59+0300
yaşam
abd
drake
kendrick lamar
manhattan
universal music group (umg)
dava
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38 yaşındaki Kanadalı rapçi Drake, Kendrick Lamar’ın 'Not Like Us' adlı şarkısında geçen bazı ifadelerin itibarını zedelediği gerekçesiyle Universal Music Group’a (UMG) karşı Manhattan federal mahkemesinde hakaret davası açtı.Drake’in dava dilekçesine göre, şarkıda geçen ve 'kendisini pedofili olarak nitelendiren ifadeler', hem kişisel hem de profesyonel hayatında ciddi sorunlara yol açtı. Drake, bu iddiaların ardından kendisine ve ailesine tehditler geldiğini, evine zorla girilmeye çalışıldığını ve oğlunu güvenlik nedeniyle okuldan almak zorunda kaldığını belirtti.'UMG sanatçıların güvenliğini hiçe saydı'Drake, müzik şirketinin bu şarkıyı tanıtarak sanatçıların güvenliğini hiçe saydığını ve yalnızca ticari kazancı ön planda tuttuğunu öne sürdü. Ünlü rapçi, davada tazminat talep ederken, Kendrick Lamar ise davada taraf olarak yer almadı.Drake ile UMG arasındaki bu dava, taraflar arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların bir uzantısı olarak görülüyor. Geçtiğimiz yıl, Drake, 'Not Like Us' şarkısının dinlenme sayılarını yapay olarak artırdığı gerekçesiyle UMG ve Spotify’a karşı bir dava açmış ancak bu davayı yakın zamanda geri çekmişti.UMG, Drake’in iddialarını reddederek şarkının sanatsal ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve etik değerlere uygun şekilde tanıtıldığını savundu. Şirketin sözcüsü, Drake’in iddialarını “asılsız ve rahatsız edici” olarak nitelendirdi.Drake ile Kendrick Lamar arasındaki gerilim daha eskiye dayanıyorDrake ve Kendrick Lamar arasındaki anlaşmazlık, 2013’te başlayan sözlü sataşmalar ve diss parçalarıyla yıllar içinde daha da büyüdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/unlu-sarkici-drake-kendisine-benzeyen-kadina-10-bin-dolar-para-odulu-verdi-1091655863.html
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drake, kendrick lamar, not like us, universal music group, drake hakaret davası, drake kendrick lamar gerilimi, drake umg davası, rap dünyası, diss şarkıları, manhattan federal mahkemesi
drake, kendrick lamar, not like us, universal music group, drake hakaret davası, drake kendrick lamar gerilimi, drake umg davası, rap dünyası, diss şarkıları, manhattan federal mahkemesi
Rap dünyasında gerilim: Drake, Kendrick Lamar'ın şarkısına dava açtı
Kanadalı rapçi Drake, Kendrick Lamar’ın 'Not Like Us' adlı şarkısında kendisine yönelik 'pedofili' suçlaması içeren ifadeler nedeniyle Universal Music Group’a (UMG) hakaret davası açtı.
38 yaşındaki Kanadalı rapçi Drake, Kendrick Lamar’ın 'Not Like Us' adlı şarkısında geçen bazı ifadelerin itibarını zedelediği gerekçesiyle Universal Music Group’a (UMG) karşı Manhattan federal mahkemesinde hakaret davası açtı.
Drake’in dava dilekçesine göre, şarkıda geçen ve 'kendisini pedofili olarak nitelendiren ifadeler', hem kişisel hem de profesyonel hayatında ciddi sorunlara yol açtı. Drake, bu iddiaların ardından kendisine ve ailesine tehditler geldiğini, evine zorla girilmeye çalışıldığını ve oğlunu güvenlik nedeniyle okuldan almak zorunda kaldığını belirtti.
'UMG sanatçıların güvenliğini hiçe saydı'
Drake, müzik şirketinin bu şarkıyı tanıtarak sanatçıların güvenliğini hiçe saydığını ve yalnızca ticari kazancı ön planda tuttuğunu öne sürdü. Ünlü rapçi, davada tazminat talep ederken, Kendrick Lamar ise davada taraf olarak yer almadı.
Drake ile UMG arasındaki bu dava, taraflar arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların bir uzantısı olarak görülüyor. Geçtiğimiz yıl, Drake, 'Not Like Us' şarkısının dinlenme sayılarını yapay olarak artırdığı gerekçesiyle UMG ve Spotify’a karşı bir dava açmış ancak bu davayı yakın zamanda geri çekmişti.
UMG, Drake’in iddialarını reddederek şarkının sanatsal ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve etik değerlere uygun şekilde tanıtıldığını savundu. Şirketin sözcüsü, Drake’in iddialarını “asılsız ve rahatsız edici” olarak nitelendirdi.
Drake ile Kendrick Lamar arasındaki gerilim daha eskiye dayanıyor
Drake ve Kendrick Lamar arasındaki anlaşmazlık, 2013’te başlayan sözlü sataşmalar ve diss parçalarıyla yıllar içinde daha da büyüdü.