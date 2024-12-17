https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/unlu-sarkici-drake-kendisine-benzeyen-kadina-10-bin-dolar-para-odulu-verdi-1091655863.html

Ünlü şarkıcı Drake 'kendisine benzeyen' kadına 10 bin dolar para ödülü verdi

Ünlü şarkıcı Drake 'kendisine benzeyen' kadına 10 bin dolar para ödülü verdi

Sputnik Türkiye

Kanadalı ünlü rapçi Drake'in 'benzerinin' arandığı yarışmada birinci gelen kadın, 10 bin doların sahibi oldu. 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T15:42+0300

2024-12-17T15:42+0300

2024-12-17T15:42+0300

yaşam

kanada

toronto

drake

paul mescal

dev patel

timothée chalamet

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Kanada, Toronto'da düzenlenen 'ünlü isimlerin benzerlerinin' arandığı bir yarışmada ünlü şarkıcı Drake'in benzeri olarak seçilen bir kadına 10 bin dolarlık bir ödül verildi. Resmi olmayan bir yarışmada Kanadalı müzisyen Drake'in 'benzeri' bulunmaya çalışıldı. Onlarca kişinin katıldığı yarışmada birinci seçilen 'kız Drake' cömert bir bağışın sahibi oldu.Bu zamana kadar Timothée Chalamet, Paul Mescal, Jeremy Allen White, Dev Patel gibi ünlü isimlerin benzerleri aranmıştı. Hatta bu yarışmalardan bazılarına ünlü isimler şahsen katılarak hayranlarıyla güzel anılar yaratmıştı. Ünlü rapçi Drake'in yarışmanın ana ödülü olarak 10 bin dolar bağışlaması, bu zamana kadar yapılan yarışmaları gölgede bıraktı.'En yüksek tezahüratı' alan kişi olan Kanadalı Makayla Chambers, Drake'in kız versiyonu seçilerek 'Drake-benzeri' yarışmasının birincisi oldu.

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kanada, toronto, drake, paul mescal, dev patel, timothée chalamet