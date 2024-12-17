https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/unlu-sarkici-drake-kendisine-benzeyen-kadina-10-bin-dolar-para-odulu-verdi-1091655863.html
Ünlü şarkıcı Drake 'kendisine benzeyen' kadına 10 bin dolar para ödülü verdi
Ünlü şarkıcı Drake 'kendisine benzeyen' kadına 10 bin dolar para ödülü verdi
Sputnik Türkiye
Kanadalı ünlü rapçi Drake'in 'benzerinin' arandığı yarışmada birinci gelen kadın, 10 bin doların sahibi oldu. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T15:42+0300
2024-12-17T15:42+0300
2024-12-17T15:42+0300
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Kanada, Toronto'da düzenlenen 'ünlü isimlerin benzerlerinin' arandığı bir yarışmada ünlü şarkıcı Drake'in benzeri olarak seçilen bir kadına 10 bin dolarlık bir ödül verildi. Resmi olmayan bir yarışmada Kanadalı müzisyen Drake'in 'benzeri' bulunmaya çalışıldı. Onlarca kişinin katıldığı yarışmada birinci seçilen 'kız Drake' cömert bir bağışın sahibi oldu.Bu zamana kadar Timothée Chalamet, Paul Mescal, Jeremy Allen White, Dev Patel gibi ünlü isimlerin benzerleri aranmıştı. Hatta bu yarışmalardan bazılarına ünlü isimler şahsen katılarak hayranlarıyla güzel anılar yaratmıştı. Ünlü rapçi Drake'in yarışmanın ana ödülü olarak 10 bin dolar bağışlaması, bu zamana kadar yapılan yarışmaları gölgede bıraktı.'En yüksek tezahüratı' alan kişi olan Kanadalı Makayla Chambers, Drake'in kız versiyonu seçilerek 'Drake-benzeri' yarışmasının birincisi oldu.
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kanada, toronto, drake, paul mescal, dev patel, timothée chalamet
kanada, toronto, drake, paul mescal, dev patel, timothée chalamet
Ünlü şarkıcı Drake 'kendisine benzeyen' kadına 10 bin dolar para ödülü verdi
Kanadalı ünlü rapçi Drake'in 'benzerinin' arandığı yarışmada birinci gelen kadın, 10 bin doların sahibi oldu.
Kanada, Toronto'da düzenlenen 'ünlü isimlerin benzerlerinin' arandığı bir yarışmada ünlü şarkıcı Drake'in benzeri olarak seçilen bir kadına 10 bin dolarlık bir ödül verildi. Resmi olmayan bir yarışmada Kanadalı müzisyen Drake'in 'benzeri' bulunmaya çalışıldı. Onlarca kişinin katıldığı yarışmada birinci seçilen 'kız Drake' cömert bir bağışın sahibi oldu.
Bu zamana kadar Timothée Chalamet, Paul Mescal, Jeremy Allen White, Dev Patel gibi ünlü isimlerin benzerleri aranmıştı. Hatta bu yarışmalardan bazılarına ünlü isimler şahsen katılarak hayranlarıyla güzel anılar yaratmıştı. Ünlü rapçi Drake'in yarışmanın ana ödülü olarak 10 bin dolar bağışlaması, bu zamana kadar yapılan yarışmaları gölgede bıraktı.
'En yüksek tezahüratı' alan kişi olan Kanadalı Makayla Chambers, Drake'in kız versiyonu seçilerek 'Drake-benzeri' yarışmasının birincisi oldu.