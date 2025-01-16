https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/abd-disisleri-abnin-rus-gazi-ithalatini-tamamen-durdurmasindan-yanayiz-1092727349.html

ABD Dışişleri: AB'nin Rus gazı ithalatını tamamen durdurmasından yanayız

ABD Dışişleri: AB'nin Rus gazı ithalatını tamamen durdurmasından yanayız

Sputnik Türkiye

ABD'nin Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, ABD’nin Avrupa Birliği’nin (AB) Rus gazını ithal etmeyi tamamen durdurmasından... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T00:19+0300

2025-01-16T00:19+0300

2025-01-16T00:18+0300

dünya

geoffrey pyatt

abd dışişleri bakanlığı

abd

ukrayna

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macaristan

slovakya

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Pyatt, Brüksel'in ‘vazgeçme’ talebine rağmen bazı Avrupa ülkelerinin Rus doğalgaz tedarikini sürdürme arzusunu değerlendirdiği ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council’deki konuşmasında, aralarında Slovakya, Macaristan ve Avusturya'nın da bulunduğu bir dizi ülkenin tedariki sürdürme arzusuna rağmen ABD’nin AB'nin Rus gazını ithal etmeyi tamamen reddetmesinden yana olduğunu söyledi.Pyatt, “Slovakya, Macaristan ve Avusturya. Esasen bahsettiğiniz ülkeler bunlar. Bunun en nihayetinde Brüksel'in meselesi olduğunu düşünüyorum. Brüksel'de açıkça Rusya'dan gaz tedarikinin 2027 yılına kadar sıfıra düşürme kararı alındı. ABD bu hedefi güçlü bir şekilde destekliyor" dedi.‘Ukrayna, Rus gazının transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayacak’Pyatt, Ukrayna'nın Rus gazının kendi topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayacağından emin olduğunu belirterek, “Geri dönüşün mümkün olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.ABD'li yetkili, Avrupa'da Rus enerjisine ‘bağımlılığın sona erdiğinin’ gözlemlendiğini ve bunun da ABD'nin LNG endüstrisinde ‘dramatik bir büyümeye’ yol açtığını vurguladı.Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-disisleri-bakani-adayi-rubio-ukraynadaki-catismanin-sona-ermesi-gerekiyor-1092720856.html

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geoffrey pyatt, abd dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, brüksel, rus doğal gazı, macaristan, slovakya, avusturya, ab, transit, kiev, gazprom