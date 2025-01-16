https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/abd-disisleri-abnin-rus-gazi-ithalatini-tamamen-durdurmasindan-yanayiz-1092727349.html
ABD Dışişleri: AB'nin Rus gazı ithalatını tamamen durdurmasından yanayız
ABD Dışişleri: AB'nin Rus gazı ithalatını tamamen durdurmasından yanayız
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ABD'nin Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, ABD’nin Avrupa Birliği’nin (AB) Rus gazını ithal etmeyi tamamen durdurmasından... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T00:19+0300
2025-01-16T00:19+0300
2025-01-16T00:18+0300
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rus doğal gazı
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slovakya
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Pyatt, Brüksel'in ‘vazgeçme’ talebine rağmen bazı Avrupa ülkelerinin Rus doğalgaz tedarikini sürdürme arzusunu değerlendirdiği ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council’deki konuşmasında, aralarında Slovakya, Macaristan ve Avusturya'nın da bulunduğu bir dizi ülkenin tedariki sürdürme arzusuna rağmen ABD’nin AB'nin Rus gazını ithal etmeyi tamamen reddetmesinden yana olduğunu söyledi.Pyatt, “Slovakya, Macaristan ve Avusturya. Esasen bahsettiğiniz ülkeler bunlar. Bunun en nihayetinde Brüksel'in meselesi olduğunu düşünüyorum. Brüksel'de açıkça Rusya'dan gaz tedarikinin 2027 yılına kadar sıfıra düşürme kararı alındı. ABD bu hedefi güçlü bir şekilde destekliyor" dedi.‘Ukrayna, Rus gazının transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayacak’Pyatt, Ukrayna'nın Rus gazının kendi topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayacağından emin olduğunu belirterek, “Geri dönüşün mümkün olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.ABD'li yetkili, Avrupa'da Rus enerjisine ‘bağımlılığın sona erdiğinin’ gözlemlendiğini ve bunun da ABD'nin LNG endüstrisinde ‘dramatik bir büyümeye’ yol açtığını vurguladı.Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-disisleri-bakani-adayi-rubio-ukraynadaki-catismanin-sona-ermesi-gerekiyor-1092720856.html
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geoffrey pyatt, abd dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, brüksel, rus doğal gazı, macaristan, slovakya, avusturya, ab, transit, kiev, gazprom
geoffrey pyatt, abd dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, brüksel, rus doğal gazı, macaristan, slovakya, avusturya, ab, transit, kiev, gazprom
ABD Dışişleri: AB'nin Rus gazı ithalatını tamamen durdurmasından yanayız
ABD'nin Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, ABD’nin Avrupa Birliği’nin (AB) Rus gazını ithal etmeyi tamamen durdurmasından yana olduğunu belirtti.
Pyatt, Brüksel'in ‘vazgeçme’ talebine rağmen bazı Avrupa ülkelerinin Rus doğalgaz tedarikini sürdürme arzusunu değerlendirdiği ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council’deki konuşmasında, aralarında Slovakya, Macaristan ve Avusturya'nın da bulunduğu bir dizi ülkenin tedariki sürdürme arzusuna rağmen ABD’nin AB'nin Rus gazını ithal etmeyi tamamen reddetmesinden yana olduğunu söyledi.
Pyatt, “Slovakya, Macaristan ve Avusturya. Esasen bahsettiğiniz ülkeler bunlar. Bunun en nihayetinde Brüksel'in meselesi olduğunu düşünüyorum. Brüksel'de açıkça Rusya'dan gaz tedarikinin 2027 yılına kadar sıfıra düşürme kararı alındı. ABD bu hedefi güçlü bir şekilde destekliyor" dedi.
‘Ukrayna, Rus gazının transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayacak’
Pyatt, Ukrayna'nın Rus gazının kendi topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayacağından emin olduğunu belirterek, “Geri dönüşün mümkün olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.
ABD'li yetkili, Avrupa'da Rus enerjisine ‘bağımlılığın sona erdiğinin’ gözlemlendiğini ve bunun da ABD'nin LNG endüstrisinde ‘dramatik bir büyümeye’ yol açtığını vurguladı.
Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.