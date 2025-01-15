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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-disisleri-bakani-adayi-rubio-ukraynadaki-catismanin-sona-ermesi-gerekiyor-1092720856.html
ABD Dışişleri Bakanı adayı Rubio: Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi gerekiyor
ABD Dışişleri Bakanı adayı Rubio: Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi gerekiyor
Sputnik Türkiye
enato Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı adayı Rubio, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi gerektiğini dile... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T21:12+0300
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ukrayna krizi
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marco rubio
joe biden
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vladimir putin
senato
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Senato'daki oturumda konuşan Marco Rubio, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin Amerikan politikalarının temel önceliklerinden biri olması gerektiğini, "Bu savaş sona ermelidir ve ABD'nin resmi pozisyonunun bunu desteklemek olması gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle ifade etti.Barışa ulaşmanın karmaşık bir süreç olacağını vurgulayan Rubio, bunun 'cesur bir diplomasi' ve her iki tarafın çıkarları arasında gerçek bir denge gerektireceğini belirtti."Buna dair görüşüm, ateşkes rejiminin uzlaşma yolunda bir başlangıç olabileceğidir" dediği açıklamasında Rubio, barış anlaşması için her iki tarafın da elinde koz olması ve uzlaşmaya hazır olmaları gerektiğinin de altını çizerek Joe Biden yönetiminin Ukrayna konusunda bugüne kadar net ve somut hedefler koymadığını, sadece Kiev'e para ve askeri yardım gönderdiğini ancak artık yeteri kadar savaşacak Ukraynalı kalmadığını söyledi.'Trump yönetimindeki ABD, Çin ile ilişkilerde denge sağlamak istiyor'ABD Dışişleri Bakanı adayı Rubio yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD stratejisinin, Çin ile jeopolitik dengeyi korumaya yönelik olması gerektiğini ve dengesiz bir çatışmayı önleyerek ülkenin çıkarlarına zarar vermemek için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.Rubio, "Stratejimizin temelinde iki hedef olmalı: ABD ile Çin arasında doğru bir jeopolitik denge sağlamak, bunun dünya için son derece dengesizleştirici olabilecek bir çatışmayı önlemesi ve bu dengenin, çıkarlarımıza zarar vermemesini garanti etmek" dedi.Rubio ayrıca ABD'nin, hammadde, ilaç, gıda ve enerji kaynakları gibi kritik kaynakların tedariğinde başka ülkelere, özellikle de Çin'e bağımlı hale gelmemesi gerektiğini vurguladı.'ABD, İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyecek'ABD Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, "Bence, bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamak için herhangi bir anlaşmaya açık olmalıyız ve aynı zamanda İran rejimine karşı olası tavizleri de soğukkanlı bir şekilde değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.Rubio, hiçbir koşulda Washington'un Tahran'ın nükleer silah edinmesine izin vermemesi gerektiğini ve ayrıca ABD'nin, İran'ın bölgedeki terörist gruplara destek sağlamak için kullandığına inandığı kaynakları yeniden elde etmesine de izin vermemesi gerektiğini vurguladı.Putin, Ukrayna'ya ateşkes için şartlarını sunmuştuUkrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etmişti.Rusya lideri, ateşkes konusunda Kiev'e şu mesajda şu cümleleri kaydetmişti:'Teklifimiz çatışmayı dondurmayı değil, onu nihai olarak sonlandırmayı öngörüyor'Putin, Rusya'nın yeni barış teklifinin çatışmanın dondurulmasını değil, tam ateşkes öngördüğünün altını çizmişti.Devlet Başkanı Putin, "En önemli hususun altını çizeyim. Teklifimizin özü, Batı'nın istediği gibi geçici bir ateşkes veya ateşin askıya alınması değil. Onlar (Batı) kayıplarını gidermek, Kiev rejimini yeniden silahlandırmak ve yeni bir saldırıya hazırlamak istiyor. Tekrar ediyorum, burada (teklifimizde) söz konusu olan çatışmanın dondurulması değil, onun nihai olarak sonlandırılmasıdır" cümlelerini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/disisleri-bakani-fidan-yeni-suriyede-pkk-ypg-ve-deas-gibi-teror-orgutlerine-yer-yok-1092719167.html
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abd, marco rubio, joe biden, ukrayna, kiev, rusya, vladimir putin, senato, iran, nükleer, çin
abd, marco rubio, joe biden, ukrayna, kiev, rusya, vladimir putin, senato, iran, nükleer, çin

ABD Dışişleri Bakanı adayı Rubio: Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi gerekiyor

21:12 15.01.2025 (güncellendi: 21:24 15.01.2025)
© AA / Celal GüneşABD senatosu
ABD senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA / Celal Güneş
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enato Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı adayı Rubio, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi gerektiğini dile getirdi.
Senato'daki oturumda konuşan Marco Rubio, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin Amerikan politikalarının temel önceliklerinden biri olması gerektiğini, "Bu savaş sona ermelidir ve ABD'nin resmi pozisyonunun bunu desteklemek olması gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle ifade etti.
Barışa ulaşmanın karmaşık bir süreç olacağını vurgulayan Rubio, bunun 'cesur bir diplomasi' ve her iki tarafın çıkarları arasında gerçek bir denge gerektireceğini belirtti.
"Buna dair görüşüm, ateşkes rejiminin uzlaşma yolunda bir başlangıç olabileceğidir" dediği açıklamasında Rubio, barış anlaşması için her iki tarafın da elinde koz olması ve uzlaşmaya hazır olmaları gerektiğinin de altını çizerek Joe Biden yönetiminin Ukrayna konusunda bugüne kadar net ve somut hedefler koymadığını, sadece Kiev'e para ve askeri yardım gönderdiğini ancak artık yeteri kadar savaşacak Ukraynalı kalmadığını söyledi.

'Trump yönetimindeki ABD, Çin ile ilişkilerde denge sağlamak istiyor'

ABD Dışişleri Bakanı adayı Rubio yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD stratejisinin, Çin ile jeopolitik dengeyi korumaya yönelik olması gerektiğini ve dengesiz bir çatışmayı önleyerek ülkenin çıkarlarına zarar vermemek için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.
Rubio, "Stratejimizin temelinde iki hedef olmalı: ABD ile Çin arasında doğru bir jeopolitik denge sağlamak, bunun dünya için son derece dengesizleştirici olabilecek bir çatışmayı önlemesi ve bu dengenin, çıkarlarımıza zarar vermemesini garanti etmek" dedi.
Rubio ayrıca ABD'nin, hammadde, ilaç, gıda ve enerji kaynakları gibi kritik kaynakların tedariğinde başka ülkelere, özellikle de Çin'e bağımlı hale gelmemesi gerektiğini vurguladı.

'ABD, İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyecek'

ABD Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, "Bence, bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamak için herhangi bir anlaşmaya açık olmalıyız ve aynı zamanda İran rejimine karşı olası tavizleri de soğukkanlı bir şekilde değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Rubio, hiçbir koşulda Washington'un Tahran'ın nükleer silah edinmesine izin vermemesi gerektiğini ve ayrıca ABD'nin, İran'ın bölgedeki terörist gruplara destek sağlamak için kullandığına inandığı kaynakları yeniden elde etmesine de izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Ukrayna'ya ateşkes için şartlarını sunmuştu

Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etmişti.
Rusya lideri, ateşkes konusunda Kiev'e şu mesajda şu cümleleri kaydetmişti:

Müzakereler için Ukraynalı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekilmesi gerekiyor. Dikkatinizi çekeyim, bu bölgelerin Ukrayna'ya katıldıkları anda mevcut olan idari sınırları dahilindeki tüm topraklarından çekilmeliler. Kiev, böyle bir kararı uygulamaya hazır olduklarını ve birliklerini bu bölgelerden fiilen çekmeye başlayacaklarını açıkladığında ve NATO'ya üyelik planlarından vazgeçtiklerini resmen bildirdiklerinde, bizim derhal, tam olarak o anda ateşkes uygulama ve müzakerelere başlama talimatı verilecek. Tekrar ediyorum, biz bunu derhal yapacağız.

'Teklifimiz çatışmayı dondurmayı değil, onu nihai olarak sonlandırmayı öngörüyor'

Putin, Rusya'nın yeni barış teklifinin çatışmanın dondurulmasını değil, tam ateşkes öngördüğünün altını çizmişti.

Devlet Başkanı Putin, "En önemli hususun altını çizeyim. Teklifimizin özü, Batı'nın istediği gibi geçici bir ateşkes veya ateşin askıya alınması değil. Onlar (Batı) kayıplarını gidermek, Kiev rejimini yeniden silahlandırmak ve yeni bir saldırıya hazırlamak istiyor. Tekrar ediyorum, burada (teklifimizde) söz konusu olan çatışmanın dondurulması değil, onun nihai olarak sonlandırılmasıdır" cümlelerini dile getirmişti.
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