Putin, Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in Rusya açısından önemini anlattı

SSCB'nin Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümüne doğru ilerlenirken Rusya yönetimi kutlamalarla ilgili hazırlıklarına devam ediyor. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

'Pobeda' (Zafer) Organizasyon Komitesi toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Zafer'e duyulan saygı ve sevginin Rus toplumunu birleştirdiğini belirterek her Rus vatandaşının ülkenin korunmasında katkısı olduğunun altını çizdi.Bu sene 80. yıldönümü kutlanacak olan 9 Mayıs Zafer Bayramı hazırlıklarının ele alındığı 'Pobeda' Organizasyon Komitesi toplantısında konuşan Putin, "Bugünkü toplantı ülkemiz için çok önemli, anlamlı bir yılın başlangıcıdır. Mayıs ayında Büyük Zafer'in 80. yılını kutlayacağız. Zafer'in Rusya'nın kaderindeki, tüm halkımızın karakteri ve değerlerindeki önemi gerçekten muazzamdır. Büyük Anavatan Savaşı'nın ve Nazizm'e karşı kazanılan Büyük Zafer'in hafızalarımızda silinmez bir şekilde yer etmesinin bir göstergesi, nesillerin kesintisiz devamlılığının bir simgesi olarak, 2025 yılı Rusya'da Vatan Savunucuları Yılı ilan edilmiştir" dedi.Putin, vatanı savunmanın ve vatana hizmet etmenin Rusya halkı için her zaman kutsal bir mesele olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Vatan sevgisi ve vatana karşı sorumluluk duygularının Rus toplumunu birleştirdiğini kaydeden Devlet Başkanı, "Her Rusya vatandaşı, emeğiyle, bilim, kültür ve eğitimdeki, ekonomi ve sanayideki, askeri alandaki kazanımlarıyla, ülkesinin korunmasına katkıda bulunuyor, yakın ve uzak tarihsel perspektifte onun emin ve istikrarlı bir şekilde gelişimini sağlıyor" ifadelerini kullandı.Toplantıda söz alan Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Zafer'in 80. yıldönümü için Moskova'da yapılacak kutlamalara 19 dost ülkeden askerlerin davet edildiğini, 10 ülkenin şimdiden katılacağını teyit ettiğini bildirdi.

2025

