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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-1092709316.html
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna orduları arasında her iki taraftan 25'er askerin yer aldığı yeni bir esir takası yapıldığı duyuruldu. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T16:14+0300
2025-01-15T16:14+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yürütülen müzakere süreci sonucunda 25 Rus askeri, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü.Rus tarafı, buna karşılık Ukrayna'ya 25 askerini teslim etti.Şu anda tüm Rus askerlerin Belarus topraklarında bulunduğunu, kendilerine psikolojik ve tıbbi destek sunulduğunu kaydeden bakanlık, esaretten kurtulan askerlere aileleriyle iletişim kurma imkanı sağlandığını bildirdi.Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçmek üzere Rusya'ya nakledileceğinin altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir takasının gerçekleşmesi için insani arabuluculuk çabalarında bulunduğunu da ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/iran-disisleri-bakani-arakciden-rusyayla-imzalanacak-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasina-dair-1092707526.html
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ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya, esir, esir takası, savaş esiri, moskova
ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya, esir, esir takası, savaş esiri, moskova

Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası

16:14 15.01.2025
© Sputnik / Евгений БиятовEsir takası
Esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya ve Ukrayna orduları arasında her iki taraftan 25'er askerin yer aldığı yeni bir esir takası yapıldığı duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yürütülen müzakere süreci sonucunda 25 Rus askeri, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü.

Rus tarafı, buna karşılık Ukrayna'ya 25 askerini teslim etti.

Şu anda tüm Rus askerlerin Belarus topraklarında bulunduğunu, kendilerine psikolojik ve tıbbi destek sunulduğunu kaydeden bakanlık, esaretten kurtulan askerlere aileleriyle iletişim kurma imkanı sağlandığını bildirdi.

Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçmek üzere Rusya'ya nakledileceğinin altını çizdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir takasının gerçekleşmesi için insani arabuluculuk çabalarında bulunduğunu da ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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