https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-1092709316.html

Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası

Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna orduları arasında her iki taraftan 25'er askerin yer aldığı yeni bir esir takası yapıldığı duyuruldu. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T16:14+0300

2025-01-15T16:14+0300

2025-01-15T16:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

birleşik arap emirlikleri (bae)

kiev

rusya savunma bakanlığı

rusya

esir

esir takası

savaş esiri

moskova

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yürütülen müzakere süreci sonucunda 25 Rus askeri, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü.Rus tarafı, buna karşılık Ukrayna'ya 25 askerini teslim etti.Şu anda tüm Rus askerlerin Belarus topraklarında bulunduğunu, kendilerine psikolojik ve tıbbi destek sunulduğunu kaydeden bakanlık, esaretten kurtulan askerlere aileleriyle iletişim kurma imkanı sağlandığını bildirdi.Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçmek üzere Rusya'ya nakledileceğinin altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir takasının gerçekleşmesi için insani arabuluculuk çabalarında bulunduğunu da ifade etti.

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ukrayna

birleşik arap emirlikleri (bae)

kiev

rusya

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ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya, esir, esir takası, savaş esiri, moskova