Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
© Sputnik / Евгений БиятовEsir takası
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya ve Ukrayna orduları arasında her iki taraftan 25'er askerin yer aldığı yeni bir esir takası yapıldığı duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yürütülen müzakere süreci sonucunda 25 Rus askeri, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü.
Rus tarafı, buna karşılık Ukrayna'ya 25 askerini teslim etti.
Şu anda tüm Rus askerlerin Belarus topraklarında bulunduğunu, kendilerine psikolojik ve tıbbi destek sunulduğunu kaydeden bakanlık, esaretten kurtulan askerlere aileleriyle iletişim kurma imkanı sağlandığını bildirdi.
Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçmek üzere Rusya'ya nakledileceğinin altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir takasının gerçekleşmesi için insani arabuluculuk çabalarında bulunduğunu da ifade etti.
Rus tarafı, buna karşılık Ukrayna'ya 25 askerini teslim etti.
Şu anda tüm Rus askerlerin Belarus topraklarında bulunduğunu, kendilerine psikolojik ve tıbbi destek sunulduğunu kaydeden bakanlık, esaretten kurtulan askerlere aileleriyle iletişim kurma imkanı sağlandığını bildirdi.
Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçmek üzere Rusya'ya nakledileceğinin altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir takasının gerçekleşmesi için insani arabuluculuk çabalarında bulunduğunu da ifade etti.