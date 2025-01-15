Asgari ücrete yüzde 30 zam sonrası gözler bu rakamda: Özel sektörün 2025 maaş artışı planları açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ukrayna TürkAkım'ı neden hedef aldı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Grönland stratejisinin anlamı ve Ukrayna'nın TürkAkım saldırısı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
19:38
7 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bakanlık duyurdu: İş arayan gençlere 10 bin 878 lira ödenecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul Baro Başkanı ve yönetimine dava
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/asgari-ucrete-yuzde-30-zam-sonrasi-gozler-bu-rakamda-ozel-sektorun-2025-maas-artisi-planlari-1092687421.html
Asgari ücrete yüzde 30 zam sonrası gözler bu rakamda: Özel sektörün 2025 maaş artışı planları açıklandı
Asgari ücrete yüzde 30 zam sonrası gözler bu rakamda: Özel sektörün 2025 maaş artışı planları açıklandı
Sputnik Türkiye
Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası, özel sektörde maaş artışları gündemin ana konusu haline geldi. İşverenlerin yüzde 43’ü çalışanlarına yüzde... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T08:47+0300
2025-01-15T08:47+0300
ekonomi
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
maaş zammı
maaş farkı
özel sektör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg
2025 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış, özel sektörde tartışma yarattı. Elemannet İstihdam Platformu tarafından yapılan ankete göre, işverenlerin yüzde 61’i zam oranından memnun değil. Öte yandan, işverenlerin yüzde 43’ü, çalışanlarına yüzde 30’dan fazla zam yapmayı planladığını belirtti.İlk zamlı maaşların şubat ayında ödenmesi beklenirken, işverenlerin çoğunluğu ara zam yapmayı düşünmüyor. Bu da asgari ücret artışının yıl boyunca geçerli olacağına dair güçlü bir beklenti oluşturuyor.Kim ne kadar zam yapmayı planlıyor?Ankete katılan işverenlere “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusu yöneltildi. İşverenlerin yüzde 43’ü olumlu yanıt verirken, yüzde 32’si bu konuda olumsuz görüş belirtti. Kalan yüzde 25 ise henüz karar vermediğini ifade etti.İşverenlerin çalışan sayıları dikkate alındığında:Ara zam beklentisi düşükAra zam konusundaki beklenti oldukça zayıf. Ankete katılan işverenlerin yüzde 67’si, yıl ortasında ikinci bir asgari ücret zammı yapılmayacağını düşünüyor. Bu durum, mevcut maaş düzenlemelerinin yıl boyunca geçerli olacağına işaret ediyor.Enflasyona karşı ek yardımlarAnkete göre, enflasyona karşı çalışanlarını korumak için işverenlerin bir kısmı ek destek uygulamayı planlıyor. Bu destekler arasında:Ancak, işverenlerin yüzde 56’sı herhangi bir ek yardım planlamadığını belirtti.Çalışanların tepkisi ne olacak?“Asgari ücret zammı sonrası çalışanların geri bildirimi nasıl olur?” sorusuna işverenler şu şekilde yanıt verdi:Prim ödemesi ve i̇şçi hareketliliği öne çıkıyorAnkette, prim ödemesi gibi teşviklerin işçi motivasyonunda önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. İşverenler, maaş zamlarının yanı sıra çalışanlarını elde tutmak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir. Enflasyonist ortamda işçilerin zam taleplerinin artacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/mevduatta-32-gunluk-faiz-oyunu-bankalar-musterilere-neden-dusuk-faiz-veriyor-paranizi-nasil-1092685881.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_17bef2f7933da6831fae28247216fabf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025 maaş zammı, asgari ücret zammı 2025, özel sektör maaş artışı, ara zam yapılacak mı, enflasyona karşı ek yardımlar, işveren maaş anketi, prim ödemesi yapılacak mı, asgari ücret sonrası çalışanların talepleri, 2025 işveren zam beklentisi, şubat zamlı maaşlar, işverenlerin zam oranları, yüzde 30 zam sonrası maaşlar, çalışanlar daha fazla zam ister mi, işçi hareketliliği 2025, özel sektörde ara zam beklentisi, asgari ücret üzerinde zam yapılacak mı, enflasyon ve maaş artışı, işverenlerin ek destek planları, kira yardımı 2025, mutfak desteği 2025
2025 maaş zammı, asgari ücret zammı 2025, özel sektör maaş artışı, ara zam yapılacak mı, enflasyona karşı ek yardımlar, işveren maaş anketi, prim ödemesi yapılacak mı, asgari ücret sonrası çalışanların talepleri, 2025 işveren zam beklentisi, şubat zamlı maaşlar, işverenlerin zam oranları, yüzde 30 zam sonrası maaşlar, çalışanlar daha fazla zam ister mi, işçi hareketliliği 2025, özel sektörde ara zam beklentisi, asgari ücret üzerinde zam yapılacak mı, enflasyon ve maaş artışı, işverenlerin ek destek planları, kira yardımı 2025, mutfak desteği 2025

Asgari ücrete yüzde 30 zam sonrası gözler bu rakamda: Özel sektörün 2025 maaş artışı planları açıklandı

08:47 15.01.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© İHA
Abone ol
Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası, özel sektörde maaş artışları gündemin ana konusu haline geldi. İşverenlerin yüzde 43’ü çalışanlarına yüzde 30’dan fazla zam yapmayı planlıyor. Ancak, ara zam beklentisi düşük. Enflasyona karşı ek yardımlar ve çalışan talepleri ise zam sürecine yön veriyor. İşte detaylar...
2025 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış, özel sektörde tartışma yarattı. Elemannet İstihdam Platformu tarafından yapılan ankete göre, işverenlerin yüzde 61’i zam oranından memnun değil. Öte yandan, işverenlerin yüzde 43’ü, çalışanlarına yüzde 30’dan fazla zam yapmayı planladığını belirtti.
İlk zamlı maaşların şubat ayında ödenmesi beklenirken, işverenlerin çoğunluğu ara zam yapmayı düşünmüyor. Bu da asgari ücret artışının yıl boyunca geçerli olacağına dair güçlü bir beklenti oluşturuyor.

Kim ne kadar zam yapmayı planlıyor?

Ankete katılan işverenlere “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusu yöneltildi. İşverenlerin yüzde 43’ü olumlu yanıt verirken, yüzde 32’si bu konuda olumsuz görüş belirtti. Kalan yüzde 25 ise henüz karar vermediğini ifade etti.
İşverenlerin çalışan sayıları dikkate alındığında:
Yüzde 64’ü 1 ila 10 arasında asgari ücretli çalıştırıyor.
Yüzde 34’ü 10 ila 30 arasında çalışana sahip.
Yüzde 10’u 30 ila 50, yüzde 12’si ise 100’den fazla çalışan istihdam ediyor.

Ara zam beklentisi düşük

Ara zam konusundaki beklenti oldukça zayıf. Ankete katılan işverenlerin yüzde 67’si, yıl ortasında ikinci bir asgari ücret zammı yapılmayacağını düşünüyor. Bu durum, mevcut maaş düzenlemelerinin yıl boyunca geçerli olacağına işaret ediyor.

Enflasyona karşı ek yardımlar

Ankete göre, enflasyona karşı çalışanlarını korumak için işverenlerin bir kısmı ek destek uygulamayı planlıyor. Bu destekler arasında:
Yüzde 28’i ikramiye,
Yüzde 12’si mutfak desteği,
Yüzde 5’i kira yardımı bulunuyor.
Ancak, işverenlerin yüzde 56’sı herhangi bir ek yardım planlamadığını belirtti.

Çalışanların tepkisi ne olacak?

“Asgari ücret zammı sonrası çalışanların geri bildirimi nasıl olur?” sorusuna işverenler şu şekilde yanıt verdi:
Yüzde 50’si çalışanların daha fazla zam talep edeceğini düşünüyor.
Yüzde 34’ü mevcut iş durumunun korunacağını belirtti.
Yüzde 16’sı ise iş değiştirme hareketliliğinin artmasını bekliyor.

Prim ödemesi ve i̇şçi hareketliliği öne çıkıyor

Ankette, prim ödemesi gibi teşviklerin işçi motivasyonunda önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. İşverenler, maaş zamlarının yanı sıra çalışanlarını elde tutmak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir. Enflasyonist ortamda işçilerin zam taleplerinin artacağı tahmin ediliyor.
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
EKONOMİ
Mevduatta 32 günlük faiz oyunu: Bankalar müşterilere neden düşük faiz veriyor? Paranızı nasıl koruyabilirsiniz?
07:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала