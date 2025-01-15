https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/asgari-ucrete-yuzde-30-zam-sonrasi-gozler-bu-rakamda-ozel-sektorun-2025-maas-artisi-planlari-1092687421.html

Asgari ücrete yüzde 30 zam sonrası gözler bu rakamda: Özel sektörün 2025 maaş artışı planları açıklandı

Asgari ücrete yüzde 30 zam sonrası gözler bu rakamda: Özel sektörün 2025 maaş artışı planları açıklandı

Sputnik Türkiye

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası, özel sektörde maaş artışları gündemin ana konusu haline geldi. İşverenlerin yüzde 43’ü çalışanlarına yüzde... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T08:47+0300

2025-01-15T08:47+0300

2025-01-15T08:47+0300

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2025 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış, özel sektörde tartışma yarattı. Elemannet İstihdam Platformu tarafından yapılan ankete göre, işverenlerin yüzde 61’i zam oranından memnun değil. Öte yandan, işverenlerin yüzde 43’ü, çalışanlarına yüzde 30’dan fazla zam yapmayı planladığını belirtti.İlk zamlı maaşların şubat ayında ödenmesi beklenirken, işverenlerin çoğunluğu ara zam yapmayı düşünmüyor. Bu da asgari ücret artışının yıl boyunca geçerli olacağına dair güçlü bir beklenti oluşturuyor.Kim ne kadar zam yapmayı planlıyor?Ankete katılan işverenlere “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusu yöneltildi. İşverenlerin yüzde 43’ü olumlu yanıt verirken, yüzde 32’si bu konuda olumsuz görüş belirtti. Kalan yüzde 25 ise henüz karar vermediğini ifade etti.İşverenlerin çalışan sayıları dikkate alındığında:Ara zam beklentisi düşükAra zam konusundaki beklenti oldukça zayıf. Ankete katılan işverenlerin yüzde 67’si, yıl ortasında ikinci bir asgari ücret zammı yapılmayacağını düşünüyor. Bu durum, mevcut maaş düzenlemelerinin yıl boyunca geçerli olacağına işaret ediyor.Enflasyona karşı ek yardımlarAnkete göre, enflasyona karşı çalışanlarını korumak için işverenlerin bir kısmı ek destek uygulamayı planlıyor. Bu destekler arasında:Ancak, işverenlerin yüzde 56’sı herhangi bir ek yardım planlamadığını belirtti.Çalışanların tepkisi ne olacak?“Asgari ücret zammı sonrası çalışanların geri bildirimi nasıl olur?” sorusuna işverenler şu şekilde yanıt verdi:Prim ödemesi ve i̇şçi hareketliliği öne çıkıyorAnkette, prim ödemesi gibi teşviklerin işçi motivasyonunda önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. İşverenler, maaş zamlarının yanı sıra çalışanlarını elde tutmak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir. Enflasyonist ortamda işçilerin zam taleplerinin artacağı tahmin ediliyor.

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