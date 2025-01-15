https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/mevduatta-32-gunluk-faiz-oyunu-bankalar-musterilere-neden-dusuk-faiz-veriyor-paranizi-nasil-1092685881.html

Mevduatta 32 günlük faiz oyunu: Bankalar müşterilere neden düşük faiz veriyor? Paranızı nasıl koruyabilirsiniz?

Mevduatta 32 günlük faiz oyunu: Bankalar müşterilere neden düşük faiz veriyor? Paranızı nasıl koruyabilirsiniz?

Sputnik Türkiye

Bankaların "hoş geldin faizi" kampanyalarıyla başlayan yüksek faiz oranları, vade yenileme dönemlerinde neden düşüyor? Uzmanlar, bu durumun bankaların müşteri... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T07:48+0300

2025-01-15T07:48+0300

2025-01-15T07:48+0300

mevduat

mevduat faizi

ekonomi

banka

banka hesabı

yatırım

yatırım alanı

kur korumalı mevduat (kkm)

merkez bankası

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Bankalar, yeni müşteri kazanmak için "hoş geldin faizi" gibi kampanyalarla cazip faiz oranları sunuyor. Ancak 32 gün vadeli mevduat hesaplarının yenilenmesi sırasında faiz oranlarının yüzde 47-48 seviyesinden yüzde 43'e kadar düştüğü belirtiliyor. Bu durum, birçok mevduat müşterisinin şikayetlerine neden oluyor.Müşterilerin karşılaştığı sorunlardan biri, vade bitiminde faiz oranlarının düşmesiyle ilgili bankaya itiraz ettiklerinde, bankaların genellikle 2 günlük süre talep etmesi. Uzmanlara göre bu süre, bankaların müşterinin kârlılık oranını analiz etmesi için kullanılıyor.Bankalar neden müşteri bağlama politikası i̇zliyor?Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, bankaların yeni müşteri kazanmak adına yüksek faiz oranları sunduğunu belirtti. Bayram, "Bankalar, hoş geldin faizi gibi kampanyalarla müşteriyi kendilerine çekiyor. Ancak vade yenilemelerinde düşük faiz politikası uygulayarak müşteriyi bağlıyor," dedi.Bayram ayrıca, bankaların müşterilere kredi kartı harcama taahhütleri ve diğer bankacılık ürünleriyle bağlılık yarattığını, bu nedenle vadeli mevduat faiz oranlarının vade yenileme dönemlerinde düşürüldüğünü söyledi.Bankalar neden 2 günlük süre talep ediyor?Bankaların vade yenileme öncesinde 2 günlük süre istemesinin arkasında, müşterinin bankaya kârlılık sağlayıp sağlamadığını analiz etmek yatıyor. Milliyet'e konuşan Muhammet Bayram’a göre, bankalar kredi kartı kullanımı, kredi çekme ve diğer bankacılık işlemlerine göre müşteriyi değerlendiriyor. Eğer müşteri bankaya kârlılık sağlıyorsa, yüksek faiz oranı sunuluyor. Aksi takdirde düşük faiz politikası uygulanıyor.Banka süre i̇sterse ne yapılmalı?Banka, müşteri için süre talep ediyorsa, bu süreçte başka bankalarla görüşmek müşterinin lehine olabilir. Uzmanlara göre, başka bir bankaya yeni müşteri olarak geçiş yapıldığında, yüksek faiz oranları elde etmek mümkün. Bu nedenle yatırımcılar, piyasa koşullarını ve diğer bankaların tekliflerini karşılaştırarak en uygun seçeneği değerlendirmeli.Neden kısa vadeli faizler daha yüksek?Bankaların kısa vadeli mevduatlara yüksek faiz sunarken, uzun vadeli mevduatlarda daha düşük oranlar belirlediği dikkat çekiyor. Bunun nedeni, piyasadaki faiz oranlarının gelecekte düşeceğine dair beklentiler. Merkez Bankası’nın faiz indirimi politikaları da bu durumu destekliyor.Bayram, "Aralık ayında gerçekleşen ilk faiz indiriminin ardından, ilerleyen süreçte 250’şer baz puanlık faiz indirimlerinin olacağını değerlendiriyorum. Bu nedenle bankalar uzun vadede düşük faiz oranları sunuyor," dedi.Faizden çıkan yatırımcılar ne yapmalı?Düşen mevduat faiz oranları, yatırımcıları farklı alternatiflere yönlendirebilir. Muhammet Bayram, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte yatırımcıların borsa ve altına yöneldiğini ifade etti. Uzmanlar, bir yatırım sepeti oluşturmayı ve mevduat, borsa ve altın gibi varlıklarla riski dağıtmayı öneriyor.Bayram, "Bu yılın sonunda, yatırımcılar sepetlerinin yüzde 50’sini mevduatta, kalan kısmını ise borsa ve altında değerlendirebilir," diyerek çeşitli yatırım araçlarının dengeli kullanımına dikkat çekti.

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