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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-ve-ermenistan-stratejik-ortaklik-komisyonu-kuruyor-1092693863.html
ABD ve Ermenistan stratejik ortaklık komisyonu kuruyor
ABD ve Ermenistan stratejik ortaklık komisyonu kuruyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve ABD’li mevkidaşı Blinken, Washington'da düzenlenen bir törenle ortak stratejik ortaklık komisyonun kurulmasına ilişkin... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T11:02+0300
2025-01-15T11:09+0300
dünya
ermenistan
abd
ararat mirzoyan
anthony blinken
imza
stratejik ortaklık
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ABD’nin başkenti Washington’da, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ortak stratejik ortaklık komisyonun kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.İmza töreninden sonra ortak basın toplantısında konuşan Mirzoyan, komisyonun, “ekonomik ve enerji bağlarının güçlendirilmesi, savunma ve güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi, demokratik kurumların güçlendirilmesi, adalet ve hukukun üstünlüğünün desteklenmesi, inovasyon ve yüksek teknolojinin teşvik edilmesi ve halklar arası temasların arttırılması” gibi çok çeşitli alanları kapsadığını dile getirdi.Anlaşmanın, ikili işbirliği için sağlam bir temel oluşturduğunu ve daha fazla isteklilik kazandırdığını söyleyen Ermeni diplomat, ülkesinin ayrıca ABD’yle nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması için görüşmeler başlattığını ekledi.ABD Dışişleri Bakanı Blinken de komisyonun "ekonomik etkileşim, güvenlik ve savunma, demokrasi, adalet, kapsayıcılık, halklar arası değişimler gibi bir dizi kilit alanda ikili işbirliğinin geliştirilmesi için bir çerçeve" sunduğunu dile getirdi.Blinken, Ermenistan’ın IŞİD’e karşı mücadelede uluslararası koalisyona katılma niyetinde olduğunu bildirdi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın ABD dahil tüm ülkelerle ilişki geliştirmesinin egemen hakkı olduğunu söylemişti. Peskov, Washington’un hiçbir zaman Güney Kafkasya’da istikrar sağlayıcı rol oynamadığına dikkat çekmişti.Ermenistan hükümeti, 9 Ocak’ta, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatmak üzere parlamentoya sunulan tasarıya destek vermişti. Başbakan Nikol Paşinyan, ülkenin AB'ye katılımına ilişkin kararın halk referandumu yoluyla alınması gerektiğini söylemişti.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan parlamentosuna sunulan AB tasarısının Ermenistan’ın AEB’den çıkışının başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rusya-disisleri-bakanligi-bati-sirketlerinden-isbirligi-sinyallerini-aliyoruz-1092687291.html
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ermenistan, abd, ararat mirzoyan, anthony blinken, imza, stratejik ortaklık
ermenistan, abd, ararat mirzoyan, anthony blinken, imza, stratejik ortaklık

ABD ve Ermenistan stratejik ortaklık komisyonu kuruyor

11:02 15.01.2025 (güncellendi: 11:09 15.01.2025)
© FotoğrafErmenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in ortak basın toplantısı
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in ortak basın toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Fotoğraf
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve ABD’li mevkidaşı Blinken, Washington'da düzenlenen bir törenle ortak stratejik ortaklık komisyonun kurulmasına ilişkin anlaşmaya imza attılar. İmza töreni, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.
ABD’nin başkenti Washington’da, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ortak stratejik ortaklık komisyonun kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.
İmza töreninden sonra ortak basın toplantısında konuşan Mirzoyan, komisyonun, “ekonomik ve enerji bağlarının güçlendirilmesi, savunma ve güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi, demokratik kurumların güçlendirilmesi, adalet ve hukukun üstünlüğünün desteklenmesi, inovasyon ve yüksek teknolojinin teşvik edilmesi ve halklar arası temasların arttırılması” gibi çok çeşitli alanları kapsadığını dile getirdi.
Anlaşmanın, ikili işbirliği için sağlam bir temel oluşturduğunu ve daha fazla isteklilik kazandırdığını söyleyen Ermeni diplomat, ülkesinin ayrıca ABD’yle nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması için görüşmeler başlattığını ekledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken de komisyonun "ekonomik etkileşim, güvenlik ve savunma, demokrasi, adalet, kapsayıcılık, halklar arası değişimler gibi bir dizi kilit alanda ikili işbirliğinin geliştirilmesi için bir çerçeve" sunduğunu dile getirdi.
Blinken, Ermenistan’ın IŞİD’e karşı mücadelede uluslararası koalisyona katılma niyetinde olduğunu bildirdi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın ABD dahil tüm ülkelerle ilişki geliştirmesinin egemen hakkı olduğunu söylemişti. Peskov, Washington’un hiçbir zaman Güney Kafkasya’da istikrar sağlayıcı rol oynamadığına dikkat çekmişti.
Ermenistan hükümeti, 9 Ocak’ta, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatmak üzere parlamentoya sunulan tasarıya destek vermişti. Başbakan Nikol Paşinyan, ülkenin AB'ye katılımına ilişkin kararın halk referandumu yoluyla alınması gerektiğini söylemişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan parlamentosuna sunulan AB tasarısının Ermenistan’ın AEB’den çıkışının başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini dile getirmişti.
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