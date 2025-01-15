https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rusya-disisleri-bakanligi-bati-sirketlerinden-isbirligi-sinyallerini-aliyoruz-1092687291.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı şirketlerinden işbirliği sinyallerini alıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı şirketlerinden işbirliği sinyallerini alıyoruz

Sputnik Türkiye

Batılı şirketlerden işbirliğinin önemine dair sinyaller alan Rusya’nın, etkili bir işbirliği formatını geliştirmeyi umduğu belirtildi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T08:26+0300

2025-01-15T08:26+0300

2025-01-15T08:43+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, Batılı şirketler için Rusya’yla işbirliğinin önemli olduğunu kaydederek, “Gelen sinyaller de bunu gösteriyor” ifadesini kullandı.Biriçevskiy, “Onlarla etkili bir işbirliği formatını bir kez daha geliştirebileceğimizi umuyoruz. En azından biz her zaman diyaloğa açığız” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya pazarına dönmek isteyen ABD şirketlerinden sinyaller gördüklerini açıklamıştı. Putin, bu şirketlerin geri dönmesine karşı olmadıklarını, ama bunun yeni koşullar ve kayıplar göz önüne alınarak yapılacağını ifade etmişti.Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yıldan yıla güçlendirdikleri yaptırım baskısının üstesinden geleceğini defalarca kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve politikacılar da yaptırımların hiçbir etkisinin olmadığını dile getirmişti.Rusya’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının, hasımların uzun vadeli stratejisi olduğuna dikkat çeken Putin, yaptırımların tüm dünya ekonomisine darbe indirdiğini kaydetmişti. Rus liderinin sözlerine göre, Batı’nın başlıca amacı milyonlarca kişinin yaşamını zorlaştırmak.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, dmitriy biriçevskiy, batı, şirketler, işbirliği, yaptırım, vladimir putin, abd