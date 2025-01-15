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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı şirketlerinden işbirliği sinyallerini alıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı şirketlerinden işbirliği sinyallerini alıyoruz
Sputnik Türkiye
Batılı şirketlerden işbirliğinin önemine dair sinyaller alan Rusya’nın, etkili bir işbirliği formatını geliştirmeyi umduğu belirtildi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, Batılı şirketler için Rusya’yla işbirliğinin önemli olduğunu kaydederek, “Gelen sinyaller de bunu gösteriyor” ifadesini kullandı.Biriçevskiy, “Onlarla etkili bir işbirliği formatını bir kez daha geliştirebileceğimizi umuyoruz. En azından biz her zaman diyaloğa açığız” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya pazarına dönmek isteyen ABD şirketlerinden sinyaller gördüklerini açıklamıştı. Putin, bu şirketlerin geri dönmesine karşı olmadıklarını, ama bunun yeni koşullar ve kayıplar göz önüne alınarak yapılacağını ifade etmişti.Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yıldan yıla güçlendirdikleri yaptırım baskısının üstesinden geleceğini defalarca kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve politikacılar da yaptırımların hiçbir etkisinin olmadığını dile getirmişti.Rusya’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının, hasımların uzun vadeli stratejisi olduğuna dikkat çeken Putin, yaptırımların tüm dünya ekonomisine darbe indirdiğini kaydetmişti. Rus liderinin sözlerine göre, Batı’nın başlıca amacı milyonlarca kişinin yaşamını zorlaştırmak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bati-trumpin-rusya-ve-cine-beklenmedik-hediyesi-nedeniyle-alarma-gecti-1092683848.html
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı şirketlerinden işbirliği sinyallerini alıyoruz

08:26 15.01.2025 (güncellendi: 08:43 15.01.2025)
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Batılı şirketlerden işbirliğinin önemine dair sinyaller alan Rusya’nın, etkili bir işbirliği formatını geliştirmeyi umduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, Batılı şirketler için Rusya’yla işbirliğinin önemli olduğunu kaydederek, “Gelen sinyaller de bunu gösteriyor” ifadesini kullandı.
Biriçevskiy, “Onlarla etkili bir işbirliği formatını bir kez daha geliştirebileceğimizi umuyoruz. En azından biz her zaman diyaloğa açığız” dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya pazarına dönmek isteyen ABD şirketlerinden sinyaller gördüklerini açıklamıştı. Putin, bu şirketlerin geri dönmesine karşı olmadıklarını, ama bunun yeni koşullar ve kayıplar göz önüne alınarak yapılacağını ifade etmişti.
Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yıldan yıla güçlendirdikleri yaptırım baskısının üstesinden geleceğini defalarca kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve politikacılar da yaptırımların hiçbir etkisinin olmadığını dile getirmişti.
Rusya’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının, hasımların uzun vadeli stratejisi olduğuna dikkat çeken Putin, yaptırımların tüm dünya ekonomisine darbe indirdiğini kaydetmişti. Rus liderinin sözlerine göre, Batı’nın başlıca amacı milyonlarca kişinin yaşamını zorlaştırmak.
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