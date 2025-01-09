https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rusya-ermenistanin-abye-katilma-istegi-titanike-bilet-almaya-benziyor-1092514219.html

Rusya: Ermenistan'ın AB'ye katılma isteği 'Titanik'e bilet almaya benziyor

Rusya: Ermenistan'ın AB'ye katılma isteği 'Titanik'e bilet almaya benziyor

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, Rusya'nın Ermenistan'ın AB'ye katılımına ilişkin yasa tasarısını AEB'den çekilmenin başlangıcı olarak gördüğünü belirtti. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T22:38+0300

2025-01-09T22:38+0300

2025-01-09T22:37+0300

dünya

aleksey overçuk

ermenistan

avrasya ekonomik birliği (aeb)

avrupa birliği

erivan

rusya

titanik

yasa tasarısı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ermenistan parlamentosuna sunulan Avrupa Birliği'ne (AB) katılıma ilişkin yasa tasarısını Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’nden (AEB) çıkışının başlangıcı olarak gördüğünü söyledi.Overçuk, “Ermenistan'da Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin yasa tasarısının görüşülmeye başlanmasını Ermenistan'ın AEB'den çıkışının başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Rusya Federasyonu Ermenistan'a yönelik ekonomi politikasını bu durumu göz önünde bulundurarak oluşturacaktır” dedi.Overçuk, bunun Erivan'ın hakkı olan egemen bir seçim olduğunu, ancak Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği’nin birbiriyle bağdaşmadığını vurguladı.Erivan'ın AEB ile ilişkilerinin kesilmesi halinde Ermenistan'da enerji ve gıda fiyatlarının artacağını ve Ermeni mallarının ihracatının yüzde 80 oranında azalacağına dikkat çeken Overçuk, “Böylece sıradan insanlar gelirlerini, işlerini kaybedecek ve temel ihtiyaçlar için daha fazla para ödeyecek. Bunun karşılığında muhtemelen(Avrupa ülkeleriyle) 'vizesiz seyahat' elde edecekler ve Ermenistan’da nüfus azalacak. AEB'ye üyeliğin bir ayrıcalık olduğu giderek daha açık hale geliyor ve Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar göz önüne alındığında, AB'ye katılmanın Titanik'e bilet almaya benzetilmesi mümkün” diye konuştu.Overçuk ayrıca, “Yasa tasarısını hazırlayanlar hem Ermenistan halkına hem de Avrasya Ekonomik Birliği'nin diğerülkelerine karşı dürüst olsalardı, tasarıya derhal Erivan'ın AEB’dençekilmesine ilişkin bir madde eklerlerdi" ifadelerini kullandı.Daha önce Ermenistan hükümeti, Batı yanlısı güçlerin, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatmak üzere parlamento tarafından değerlendirilecek olan yasama girişimine destek vermişti.

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aleksey overçuk, ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrupa birliği, erivan, rusya, titanik, yasa tasarısı