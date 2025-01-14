https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/kremlin-abd-hicbir-zaman-guney-kafkasyada-istikrar-saglayici-bir-rol-oynamadi-1092657459.html
Kremlin: ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı
Kremlin: ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı
Sputnik Türkiye
ABD’nin hiçbir Güney Kafkasya’da istikrar sağlayıcı rol oynamadığına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan’ın tüm ülkelerle ilişki geliştirmenin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T12:48+0300
2025-01-14T12:48+0300
2025-01-14T12:55+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ermenistan
abd
güney kafkasya
işbirliği
avrasya ekonomik birliği
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Ermenistan ve ABD’nin stratejik ortaklık anlaşmasını imzalamaya hazırlandığı yönündeki haberi değerlendirdi.Rus yetkili, “ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da özel istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı. Hatta tam tersi bile söylenebilir. Tam da bu eylemler bağlamında, ABD elbette mümkün olan her şekilde yeni ülkeleri kendi saflarına çekmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.‘Egemen hakkı’ABD dahil tüm ülkelerle ilişki geliştirmenin “tamamen Ermeni dostlarımızın egemen hakkı” olduğunu söyleyen Peskov, “Tüm azimutlar boyunca ilişkileri geliştirmek Ermenistan'ın egemenlik hakkı” dedi.Rusya için Ermenistan’la ilişkilerin ikili boyutunun yanı sıra, Avrasya Ekonomik Birliği de dahil bütünleşme süreçleri çerçevesindeki işbirliğinin de çok önemli olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/trumptan-bidenin-dis-politikasina-elestiri-dip-noktaya-ulasti-1092647003.html
rusya
ermenistan
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ermenistan, abd, güney kafkasya, işbirliği, avrasya ekonomik birliği
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ermenistan, abd, güney kafkasya, işbirliği, avrasya ekonomik birliği
Kremlin: ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı
12:48 14.01.2025 (güncellendi: 12:55 14.01.2025)
ABD’nin hiçbir Güney Kafkasya’da istikrar sağlayıcı rol oynamadığına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan’ın tüm ülkelerle ilişki geliştirmenin egemen hakkı olduğunu kaydetti. Peskov ayrıca Ermenistan'ın Rusya’yla işbirliğinden elde ettiği önemli kazanımları hatırlattı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Ermenistan ve ABD’nin stratejik ortaklık anlaşmasını imzalamaya hazırlandığı yönündeki haberi değerlendirdi.
Rus yetkili, “ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da özel istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı. Hatta tam tersi bile söylenebilir. Tam da bu eylemler bağlamında, ABD elbette mümkün olan her şekilde yeni ülkeleri kendi saflarına çekmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.
ABD dahil tüm ülkelerle ilişki geliştirmenin “tamamen Ermeni dostlarımızın egemen hakkı” olduğunu söyleyen Peskov, “Tüm azimutlar boyunca ilişkileri geliştirmek Ermenistan'ın egemenlik hakkı” dedi.
Rusya için Ermenistan’la ilişkilerin ikili boyutunun yanı sıra, Avrasya Ekonomik Birliği de dahil bütünleşme süreçleri çerçevesindeki işbirliğinin de çok önemli olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, şunu ekledi:
Tüm bunlar bir araya geldiğinde Ermenistan ve halkı için önemli kazanımlar sağlayan bir işbirliği ortaya çıkıyor. Biz de bu gerçekten hareket ediyoruz.