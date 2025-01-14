https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/kremlin-abd-hicbir-zaman-guney-kafkasyada-istikrar-saglayici-bir-rol-oynamadi-1092657459.html

Kremlin: ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı

Kremlin: ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı

Sputnik Türkiye

ABD’nin hiçbir Güney Kafkasya’da istikrar sağlayıcı rol oynamadığına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan’ın tüm ülkelerle ilişki geliştirmenin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T12:48+0300

2025-01-14T12:48+0300

2025-01-14T12:55+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ermenistan

abd

güney kafkasya

işbirliği

avrasya ekonomik birliği

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Ermenistan ve ABD’nin stratejik ortaklık anlaşmasını imzalamaya hazırlandığı yönündeki haberi değerlendirdi.Rus yetkili, “ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da özel istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı. Hatta tam tersi bile söylenebilir. Tam da bu eylemler bağlamında, ABD elbette mümkün olan her şekilde yeni ülkeleri kendi saflarına çekmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.‘Egemen hakkı’ABD dahil tüm ülkelerle ilişki geliştirmenin “tamamen Ermeni dostlarımızın egemen hakkı” olduğunu söyleyen Peskov, “Tüm azimutlar boyunca ilişkileri geliştirmek Ermenistan'ın egemenlik hakkı” dedi.Rusya için Ermenistan’la ilişkilerin ikili boyutunun yanı sıra, Avrasya Ekonomik Birliği de dahil bütünleşme süreçleri çerçevesindeki işbirliğinin de çok önemli olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/trumptan-bidenin-dis-politikasina-elestiri-dip-noktaya-ulasti-1092647003.html

rusya

ermenistan

abd

güney kafkasya

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ermenistan, abd, güney kafkasya, işbirliği, avrasya ekonomik birliği