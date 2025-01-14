Kremlin: ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı

Türkiye
Lavrov: Trump, NATO'nun Rusya'ya yalan söylediğini kabul eden ilk Batılı lider
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Başka bir aday Cumhurbaşkanı seçilseydi, Lübnan’a uluslararası fonların gelmesi mümkün değildi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Donald Trump'ın ısrar ettiği ada Grönland'ın stratejik önemi nedir?
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Nasuh Mahruki’ye 3 yıla kadar hapis istemi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/kremlin-abd-hicbir-zaman-guney-kafkasyada-istikrar-saglayici-bir-rol-oynamadi-1092657459.html
Kremlin: ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı
Kremlin: ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı
Sputnik Türkiye
ABD’nin hiçbir Güney Kafkasya’da istikrar sağlayıcı rol oynamadığına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan’ın tüm ülkelerle ilişki geliştirmenin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T12:48+0300
2025-01-14T12:55+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ermenistan
abd
güney kafkasya
işbirliği
avrasya ekonomik birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cded1b0646b556974ac412bfe28fbf.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Ermenistan ve ABD’nin stratejik ortaklık anlaşmasını imzalamaya hazırlandığı yönündeki haberi değerlendirdi.Rus yetkili, “ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da özel istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı. Hatta tam tersi bile söylenebilir. Tam da bu eylemler bağlamında, ABD elbette mümkün olan her şekilde yeni ülkeleri kendi saflarına çekmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.‘Egemen hakkı’ABD dahil tüm ülkelerle ilişki geliştirmenin “tamamen Ermeni dostlarımızın egemen hakkı” olduğunu söyleyen Peskov, “Tüm azimutlar boyunca ilişkileri geliştirmek Ermenistan'ın egemenlik hakkı” dedi.Rusya için Ermenistan’la ilişkilerin ikili boyutunun yanı sıra, Avrasya Ekonomik Birliği de dahil bütünleşme süreçleri çerçevesindeki işbirliğinin de çok önemli olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/trumptan-bidenin-dis-politikasina-elestiri-dip-noktaya-ulasti-1092647003.html
rusya
ermenistan
abd
güney kafkasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f6bd17522303ff98f453ea8d50a0bf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ermenistan, abd, güney kafkasya, işbirliği, avrasya ekonomik birliği
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ermenistan, abd, güney kafkasya, işbirliği, avrasya ekonomik birliği

Kremlin: ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı

12:48 14.01.2025 (güncellendi: 12:55 14.01.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD’nin hiçbir Güney Kafkasya’da istikrar sağlayıcı rol oynamadığına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan’ın tüm ülkelerle ilişki geliştirmenin egemen hakkı olduğunu kaydetti. Peskov ayrıca Ermenistan'ın Rusya’yla işbirliğinden elde ettiği önemli kazanımları hatırlattı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Ermenistan ve ABD’nin stratejik ortaklık anlaşmasını imzalamaya hazırlandığı yönündeki haberi değerlendirdi.
Rus yetkili, “ABD hiçbir zaman Güney Kafkasya'da özel istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı. Hatta tam tersi bile söylenebilir. Tam da bu eylemler bağlamında, ABD elbette mümkün olan her şekilde yeni ülkeleri kendi saflarına çekmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.

‘Egemen hakkı’

ABD dahil tüm ülkelerle ilişki geliştirmenin “tamamen Ermeni dostlarımızın egemen hakkı” olduğunu söyleyen Peskov, “Tüm azimutlar boyunca ilişkileri geliştirmek Ermenistan'ın egemenlik hakkı” dedi.
Rusya için Ermenistan’la ilişkilerin ikili boyutunun yanı sıra, Avrasya Ekonomik Birliği de dahil bütünleşme süreçleri çerçevesindeki işbirliğinin de çok önemli olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, şunu ekledi:
Tüm bunlar bir araya geldiğinde Ermenistan ve halkı için önemli kazanımlar sağlayan bir işbirliği ortaya çıkıyor. Biz de bu gerçekten hareket ediyoruz.
epa11624261 Former US president and Republican presidential nominee Donald Trump speaks during a campaign event at the Mosack Group, a commercial plumbing manufacturer in Mint Hill, North Carolina, USA, 25 September 2024. Trump is running against Democratic US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/ERIK S. LESSER - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
DÜNYA
Trump'tan Biden'in dış politikasına eleştiri: 'Dip noktaya ulaştı'
09:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала