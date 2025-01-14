https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/unlu-futbolcu-bahisten-gozaltina-alindi-maclarda-kart-sikesi-yaptigi-iddia-edildi-1092674562.html
Ünlü futbolcu bahisten gözaltına alındı: Maçlarda 'kart şikesi' yaptığı iddia edildi
Ünlü futbolcu bahisten gözaltına alındı: Maçlarda 'kart şikesi' yaptığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın genç futbolcusu Kike Salas, geçtiğimiz sezon bazı maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve bu sayede bahis oyunlarında haksız... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T19:14+0300
2025-01-14T19:14+0300
2025-01-14T19:14+0300
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Sevilla'nın genç futbolcusu Kike Salas, bahis oyunlarında haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Sevilla'nın yıldızı Kike Salas'ın şike eylemiyle ilgili ülkede yürütülen soruşturma sonucunda, gözaltına alındığı ve ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. İddianamede 2023/2024 sezonunda futbolcunun 9 maçta 7 kez sarı kart gördüğü ve bu durumun, bilinçli olarak bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için planlandığı iddia edildi. İki arkadaşıyla anlaşarak stratejiyi uyguladığı iddia edilen Salas, hakkında çıkan bahis skandalı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.Kike Salas kimdir?22 yaşındaki Kike Salas, Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzattı. Genç savunma oyuncusu, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekerken İtalya'nın Lazio kulübünün de transfer listesinde yer aldı. İspanyol defans oyuncusu, savunma hattında yetenekli bir isim olarak tanınır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/cezaevindeki-fenomen-kerimcan-durmazdan-hayranlarina-ilk-mesaj-1092671542.html
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Ünlü futbolcu bahisten gözaltına alındı: Maçlarda 'kart şikesi' yaptığı iddia edildi
İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın genç futbolcusu Kike Salas, geçtiğimiz sezon bazı maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve bu sayede bahis oyunlarında haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Salas’ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
Sevilla'nın genç futbolcusu Kike Salas, bahis oyunlarında haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Sevilla'nın yıldızı Kike Salas'ın şike eylemiyle ilgili ülkede yürütülen soruşturma sonucunda, gözaltına alındığı ve ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. İddianamede 2023/2024 sezonunda futbolcunun 9 maçta 7 kez sarı kart gördüğü ve bu durumun, bilinçli olarak bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için planlandığı iddia edildi. İki arkadaşıyla anlaşarak stratejiyi uyguladığı iddia edilen Salas, hakkında çıkan bahis skandalı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
22 yaşındaki Kike Salas, Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzattı. Genç savunma oyuncusu, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekerken İtalya'nın Lazio kulübünün de transfer listesinde yer aldı. İspanyol defans oyuncusu, savunma hattında yetenekli bir isim olarak tanınır.