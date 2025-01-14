https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/cezaevindeki-fenomen-kerimcan-durmazdan-hayranlarina-ilk-mesaj-1092671542.html

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Kerimcan Durmaz'dan cezaevinden 'adalete güven' mesajı

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Kerimcan Durmaz'dan cezaevinden 'adalete güven' mesajı

Sputnik Türkiye

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama geldi. Durmaz adalete güvendiğini ve er ya da geç... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T17:57+0300

2025-01-14T17:57+0300

2025-01-14T18:02+0300

yaşam

kerimcan durmaz

sosyal medya fenomeni

yasadışı bahis

tutuklama

cezaevi

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Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, cezaevinden mesaj gönderdi. Durmaz, 'İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam' derken, "Bu sevgi ve destek sayesinde dimdik ayakta duruyorum. Sizlerin yanımda olduğunu bilmek, bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor" mesajı paylaştı. Durmaz'ın arkadaşı Samet Liçina ise ünlü fenomenin cezaevinde çok üşüdüğünü söyledi. Tutukluluğa itirazı reddedildiÜnlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Durmaz'ın avukatlarının bugün yaptıkları tutukluluğa itiraz da reddedildi. Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Samet Liçina ise cezaevindeki arkadaşını ziyaret etmeye gitti fakat sadece Durmaz'ın ailesi içeri girebildi. Liçina, yaptığı açıklamada Kerimcan Durmaz'ın cezaevinde çok üşüdüğünü söyledi.En kısa zamanda yeniden buluşacağımıza inanıyorumÖte yandan Kerimcan Durmaz'dan gelen ilk mesajı ablası Neşe Fişek sosyal medya hesabından paylaştı. Fişek, "Ben Kerimcan Durmaz'ın ablası olarak bu zorlu süreçte kardeşimin sizlere iletmemi istediği mesajı paylaşmak istiyorum" diyerek Kerimcan Durmaz'ın mesajını iletti.Kerimcan Durmaz'dan tutuklandıktan sonra ilk mesaj:"Sevenlerime, Bu zorlu süreçte, bana olan sevginiz ve desteğiniz için hepinize minnettarım. İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam." "Hepinizin duaları, güzel dilekleri ve içten mesajları bana güç veriyor. Bu sevgi ve destek sayesinde dimdik ayakta duruyorum. Sizlerin yanımda olduğunu bilmek, bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor.Lütfen moralinizi yüksek tutun. Sizlerin sevgisi ve inancı, benim en büyük motivasyonum. Bu süreci, birlikte atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum ve en kısa zamanda yeniden buluşacağımıza inanıyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/fenomen-kerimcan-durmaz-tutuklandi-1092452350.html

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