https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/trumptan-bidenin-dis-politikasina-elestiri-dip-noktaya-ulasti-1092647003.html
Trump'tan Biden'in dış politikasına eleştiri: 'Dip noktaya ulaştı'
Trump'tan Biden'in dış politikasına eleştiri: 'Dip noktaya ulaştı'
Sputnik Türkiye
Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden döneminde ABD’nin dış politikasının ülke tarihindeki en dip noktayı gördüğünü belirtti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T09:16+0300
2025-01-14T09:16+0300
2025-01-14T09:22+0300
dünya
abd
donald trump
joe biden
dış politika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088448578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a01c4638218ab31d9f13e3b05da4fc68.jpg
Newsmax televizyonuna konuşan ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden’in dış politikasını eleştirdi.Trump, “Son dört yılda yaşananlara bakacak olursanız, bence ülke tarihimizin en dip noktasıydı. Her şey çok kötüydü” ifadesini kullandı.Biden’in uyguladığı dış politika için ‘korkunç’ nitelendirmesinde bulunan Trump, “yönetimimde Ukrayna ve Ortadoğu'da çatışmalar yaşanmazdı” iddiasını yineledi.ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek, Demokrat Joe Biden yönetiminde geçen dört yılın ardından Beyaz Saray'a geri dönecek.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Biden'ın son dış politika konuşmasında, Rusya’ya yönelik nükleer provokasyonu itiraf ettiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-los-angelesi-eski-haline-getirmek-icin-on-milyarlarca-dolar-gerekecek-1092645304.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088448578_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_99031a1133b550ad80e3c17f440a30fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, joe biden, dış politika
abd, donald trump, joe biden, dış politika
Trump'tan Biden'in dış politikasına eleştiri: 'Dip noktaya ulaştı'
09:16 14.01.2025 (güncellendi: 09:22 14.01.2025)
Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden döneminde ABD’nin dış politikasının ülke tarihindeki en dip noktayı gördüğünü belirtti.
Newsmax
televizyonuna konuşan ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump
, selefi Joe Biden
’in dış politikasını eleştirdi.
Trump, “Son dört yılda yaşananlara bakacak olursanız, bence ülke tarihimizin en dip noktasıydı. Her şey çok kötüydü” ifadesini kullandı.
Biden’in uyguladığı dış politika için ‘korkunç’ nitelendirmesinde bulunan Trump, “yönetimimde Ukrayna ve Ortadoğu'da çatışmalar yaşanmazdı” iddiasını yineledi.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek, Demokrat Joe Biden yönetiminde geçen dört yılın ardından Beyaz Saray'a geri dönecek.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova
, Biden'ın son dış politika konuşmasında, Rusya’ya yönelik nükleer provokasyonu itiraf ettiğini söylemişti.