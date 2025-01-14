https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/trumptan-bidenin-dis-politikasina-elestiri-dip-noktaya-ulasti-1092647003.html

Trump'tan Biden'in dış politikasına eleştiri: 'Dip noktaya ulaştı'

Trump'tan Biden'in dış politikasına eleştiri: 'Dip noktaya ulaştı'

Sputnik Türkiye

Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden döneminde ABD’nin dış politikasının ülke tarihindeki en dip noktayı gördüğünü belirtti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T09:16+0300

2025-01-14T09:16+0300

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donald trump

joe biden

dış politika

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Newsmax televizyonuna konuşan ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden’in dış politikasını eleştirdi.Trump, “Son dört yılda yaşananlara bakacak olursanız, bence ülke tarihimizin en dip noktasıydı. Her şey çok kötüydü” ifadesini kullandı.Biden’in uyguladığı dış politika için ‘korkunç’ nitelendirmesinde bulunan Trump, “yönetimimde Ukrayna ve Ortadoğu'da çatışmalar yaşanmazdı” iddiasını yineledi.ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek, Demokrat Joe Biden yönetiminde geçen dört yılın ardından Beyaz Saray'a geri dönecek.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Biden'ın son dış politika konuşmasında, Rusya’ya yönelik nükleer provokasyonu itiraf ettiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-los-angelesi-eski-haline-getirmek-icin-on-milyarlarca-dolar-gerekecek-1092645304.html

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