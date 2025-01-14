Trump'tan Biden'in dış politikasına eleştiri: 'Dip noktaya ulaştı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Joseph Aoun Lübnan Cumhurbaşkanı seçildi: Lübnan'daki siyasi dengeler ne durumda?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hükümetten evlilik için borçlanma vaadi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/trumptan-bidenin-dis-politikasina-elestiri-dip-noktaya-ulasti-1092647003.html
Trump'tan Biden'in dış politikasına eleştiri: 'Dip noktaya ulaştı'
Trump'tan Biden'in dış politikasına eleştiri: 'Dip noktaya ulaştı'
Sputnik Türkiye
Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden döneminde ABD’nin dış politikasının ülke tarihindeki en dip noktayı gördüğünü belirtti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T09:16+0300
2025-01-14T09:22+0300
dünya
abd
donald trump
joe biden
dış politika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088448578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a01c4638218ab31d9f13e3b05da4fc68.jpg
Newsmax televizyonuna konuşan ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden’in dış politikasını eleştirdi.Trump, “Son dört yılda yaşananlara bakacak olursanız, bence ülke tarihimizin en dip noktasıydı. Her şey çok kötüydü” ifadesini kullandı.Biden’in uyguladığı dış politika için ‘korkunç’ nitelendirmesinde bulunan Trump, “yönetimimde Ukrayna ve Ortadoğu'da çatışmalar yaşanmazdı” iddiasını yineledi.ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek, Demokrat Joe Biden yönetiminde geçen dört yılın ardından Beyaz Saray'a geri dönecek.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Biden'ın son dış politika konuşmasında, Rusya’ya yönelik nükleer provokasyonu itiraf ettiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-los-angelesi-eski-haline-getirmek-icin-on-milyarlarca-dolar-gerekecek-1092645304.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088448578_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_99031a1133b550ad80e3c17f440a30fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, joe biden, dış politika
abd, donald trump, joe biden, dış politika

Trump'tan Biden'in dış politikasına eleştiri: 'Dip noktaya ulaştı'

09:16 14.01.2025 (güncellendi: 09:22 14.01.2025)
© İHA / ERIK S. LESSERepa11624261 Former US president and Republican presidential nominee Donald Trump speaks during a campaign event at the Mosack Group, a commercial plumbing manufacturer in Mint Hill, North Carolina, USA, 25 September 2024. Trump is running against Democratic US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/ERIK S. LESSER
epa11624261 Former US president and Republican presidential nominee Donald Trump speaks during a campaign event at the Mosack Group, a commercial plumbing manufacturer in Mint Hill, North Carolina, USA, 25 September 2024. Trump is running against Democratic US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/ERIK S. LESSER - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© İHA / ERIK S. LESSER
Abone ol
Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden döneminde ABD’nin dış politikasının ülke tarihindeki en dip noktayı gördüğünü belirtti.
Newsmax televizyonuna konuşan ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden’in dış politikasını eleştirdi.
Trump, “Son dört yılda yaşananlara bakacak olursanız, bence ülke tarihimizin en dip noktasıydı. Her şey çok kötüydü” ifadesini kullandı.
Biden’in uyguladığı dış politika için ‘korkunç’ nitelendirmesinde bulunan Trump, “yönetimimde Ukrayna ve Ortadoğu'da çatışmalar yaşanmazdı” iddiasını yineledi.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek, Demokrat Joe Biden yönetiminde geçen dört yılın ardından Beyaz Saray'a geri dönecek.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Biden'ın son dış politika konuşmasında, Rusya’ya yönelik nükleer provokasyonu itiraf ettiğini söylemişti.
ABD Başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekildikten sonra ulusa seslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
DÜNYA
Biden: Los Angeles'ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolar gerekecek
07:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала