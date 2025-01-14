https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/zaharova-biden-rusya-ile-catisma-riskine-iliskin-sozleriyle-provokasyonu-itiraf-etti-1092642307.html
Zaharova: Biden, Rusya ile çatışma riskine ilişkin sözleriyle provokasyonu itiraf etti
Zaharova: Biden, Rusya ile çatışma riskine ilişkin sözleriyle provokasyonu itiraf etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Biden'ın “İki hedefim vardı: Ukrayna'yı korumak için dünyayı birleştirmek ve iki nükleer güç arasındaki bir... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T04:14+0300
2025-01-14T04:14+0300
2025-01-14T04:14+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
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rusya dışişleri bakanlığı
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nükleer
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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın son dış politika konuşmasında nükleer provokasyonu itiraf ettiğini söyledi. Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politika hamlelerini yorumladığı bir konuşmada, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin Rusya ile nükleer bir çatışma riski oluşturduğunu ancak bu tehditten kaçınıldığını kaydetmişti. Açıklamasında Zaharova, "Batı'da Rusya'yı 'nükleer istikrarsızlık' ile, 'nükleer silahla tehdit etmekle' suçlayan herkes, şu andan itibaren yalancı ve sahtekar olarak adlandırılmalıdır. Biden'ın bugünkü açıklaması, bilerek yapılan bir provokasyonun itirafıdır. Biden yönetimi, dünyanın uçuruma sürüklendiğini biliyordu ve buna rağmen çatışmayı körüklemeye devam etti" ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-sonraki-yonetimin-kieve-destek-vermesi-icin-zemin-hazirladigini-soyledi-1092642079.html
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mariya zaharova, joe biden, rusya dışişleri bakanlığı, abd, nükleer
mariya zaharova, joe biden, rusya dışişleri bakanlığı, abd, nükleer
Zaharova: Biden, Rusya ile çatışma riskine ilişkin sözleriyle provokasyonu itiraf etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Biden'ın “İki hedefim vardı: Ukrayna'yı korumak için dünyayı birleştirmek ve iki nükleer güç arasındaki bir çatışmayı önlemek” ifadeleri hakkında yorumda bulundu. Zaharova, Rusya'ya karşı nükleer provokasyonun itiraf edildiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın son dış politika konuşmasında nükleer provokasyonu itiraf ettiğini söyledi.
Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politika hamlelerini yorumladığı bir konuşmada, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin Rusya ile nükleer bir çatışma riski oluşturduğunu ancak bu tehditten kaçınıldığını kaydetmişti.
Açıklamasında Zaharova, "Batı'da Rusya'yı 'nükleer istikrarsızlık' ile, 'nükleer silahla tehdit etmekle' suçlayan herkes, şu andan itibaren yalancı ve sahtekar olarak adlandırılmalıdır. Biden'ın bugünkü açıklaması, bilerek yapılan bir provokasyonun itirafıdır. Biden yönetimi, dünyanın uçuruma sürüklendiğini biliyordu ve buna rağmen çatışmayı körüklemeye devam etti" ifadelerinde bulundu.