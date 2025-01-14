https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-los-angelesi-eski-haline-getirmek-icin-on-milyarlarca-dolar-gerekecek-1092645304.html

Biden: Los Angeles'ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolar gerekecek

Biden: Los Angeles'ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolar gerekecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Joe Biden, yangınlardan etkilenen Los Angeles mahallelerini yeniden inşa etmenin on milyarlarca dolara mal olacağını belirtti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T07:42+0300

2025-01-14T07:42+0300

2025-01-14T08:41+0300

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ABD lideri Biden, Los Angeles'i saran felaketin sonuçlarını ortadan kaldırmak için Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti.Biden, federal yetkililerle yaptığı bir toplantıda, “Los Angeles'ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolara ihtiyaç var. Kongre'nin adım atması ve bu ihtiyacı finanse etmesi gerekiyor. Bunu sağlayacağız” ifadesini kullandı.Trump: Nükleer silahtan daha fazla zarar verdiMüstakbel ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax televizyona verdiği röportajda, Los Angeles’teki yangının verdiği zararın nükleer saldırıdan daha büyük olduğunu savundu.Los Angeles’teki yangının yol açtığı sonuçları değerlendiren Trump, “Durum televizyonda gördüğünüzden çok daha vahim. Zararın, nükleer saldırıdan daha büyük olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.‘160 bin dönüm kül oldu’Los Angeles bölgesi 7 Ocak'tan bu yana tarihinin en büyük yangınına sahne oluyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 160 bin dönümden fazla alan kül oldu. En az 24 kişi hayatını kaybetti ve aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu 12,3 binden fazla yapı tahrip oldu. Meteoroloji uzmanları kuru ve rüzgarlı havanın yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirtiyor.

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abd, joe biden, los angeles, yangın, orman yangını, kongre, finansman