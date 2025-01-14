https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-los-angelesi-eski-haline-getirmek-icin-on-milyarlarca-dolar-gerekecek-1092645304.html
Biden: Los Angeles'ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolar gerekecek
Biden: Los Angeles'ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolar gerekecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Joe Biden, yangınlardan etkilenen Los Angeles mahallelerini yeniden inşa etmenin on milyarlarca dolara mal olacağını belirtti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T07:42+0300
2025-01-14T07:42+0300
2025-01-14T08:41+0300
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ABD lideri Biden, Los Angeles'i saran felaketin sonuçlarını ortadan kaldırmak için Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti.Biden, federal yetkililerle yaptığı bir toplantıda, “Los Angeles'ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolara ihtiyaç var. Kongre'nin adım atması ve bu ihtiyacı finanse etmesi gerekiyor. Bunu sağlayacağız” ifadesini kullandı.Trump: Nükleer silahtan daha fazla zarar verdiMüstakbel ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax televizyona verdiği röportajda, Los Angeles’teki yangının verdiği zararın nükleer saldırıdan daha büyük olduğunu savundu.Los Angeles’teki yangının yol açtığı sonuçları değerlendiren Trump, “Durum televizyonda gördüğünüzden çok daha vahim. Zararın, nükleer saldırıdan daha büyük olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.‘160 bin dönüm kül oldu’Los Angeles bölgesi 7 Ocak'tan bu yana tarihinin en büyük yangınına sahne oluyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 160 bin dönümden fazla alan kül oldu. En az 24 kişi hayatını kaybetti ve aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu 12,3 binden fazla yapı tahrip oldu. Meteoroloji uzmanları kuru ve rüzgarlı havanın yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abd-temsilciler-meclisine-sunuldu-gronlandi-yeniden-buyuk-yapalim-yasasi-1092641410.html
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abd, joe biden, los angeles, yangın, orman yangını, kongre, finansman
abd, joe biden, los angeles, yangın, orman yangını, kongre, finansman
Biden: Los Angeles'ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolar gerekecek
07:42 14.01.2025 (güncellendi: 08:41 14.01.2025)
ABD Başkan Joe Biden, yangınlardan etkilenen Los Angeles mahallelerini yeniden inşa etmenin on milyarlarca dolara mal olacağını belirtti.
ABD lideri Biden, Los Angeles'i saran felaketin sonuçlarını ortadan kaldırmak için Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti.
Biden, federal yetkililerle yaptığı bir toplantıda, “Los Angeles'ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolara ihtiyaç var. Kongre'nin adım atması ve bu ihtiyacı finanse etmesi gerekiyor. Bunu sağlayacağız” ifadesini kullandı.
Trump: Nükleer silahtan daha fazla zarar verdi
Müstakbel ABD Başkanı Donald Trump
, Newsmax
televizyona verdiği röportajda, Los Angeles’teki yangının verdiği zararın nükleer saldırıdan daha büyük olduğunu savundu.
Los Angeles’teki yangının yol açtığı sonuçları değerlendiren Trump, “Durum televizyonda gördüğünüzden çok daha vahim. Zararın, nükleer saldırıdan daha büyük olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.
Los Angeles bölgesi 7 Ocak'tan bu yana tarihinin en büyük yangınına sahne oluyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 160 bin dönümden fazla alan kül oldu. En az 24 kişi hayatını kaybetti ve aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu 12,3 binden fazla yapı tahrip oldu. Meteoroloji uzmanları kuru ve rüzgarlı havanın yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirtiyor.