https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/suriyede-gida-urunleri-karaborsasi-halk-sagligini-ve-ulke-ekonomisini-tehdit-ediyor-1092675635.html

Suriye’de gıda ürünleri ‘karaborsası’ halk sağlığını ve ülke ekonomisini tehdit ediyor

Suriye’de gıda ürünleri ‘karaborsası’ halk sağlığını ve ülke ekonomisini tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Esad rejiminin çökmesi ile Suriye’nin canlanan sokaklarında son bir aydır çok sayıda menşei bilinmeyen gıda ürünü satışa çıkarıldı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T19:33+0300

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Sokaklarda görülmeye başlayan kutu ve ambalajların üzerinde içindekiler, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bilgilerinin Arapça karşılığı bulunmuyor. Suriye’deki yerli ürünlerden daha ucuz olduğu için ilk günlerde insanlar bu gıdaları almaya istekliydi. Ancak artık pek çok kişi bunlardan kaçınıyor ve yeni hükümetten bu tür malların sertifikasyonu ve test edilmesi konusunda düzenleme getirmesini istiyor.Hama kentinin sakinlerinden Yusef, Sputnik’e demecinde şunları söyledi:Sputnik’e konuşan Halep kentinin sakini Mahmud, şunları ekledi:Şam’da gıda toptancılığı yapan Abdel Rahman, Sputnik’e demecinde şöyle konuştu,:Şam’daki El-Majtahid Hastanesi’nden Doktor Assam, Sputnik’e açıklamasıda, “Son zamanlarda mide ve bağırsak sistemiyle ilgili şikayetlerle hastanemize gelenlerin sayısı arttı. Bu kişiler neredeyse her defasında spontane kurulan bu tezgahlardan yiyecek satın alıp yiyen insanlar” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/suriye-gecici-hukumeti-disisleri-bakani-14-yildir-suriye-halkini-yalniz-birakmayan-turkiyeyi-yarin-1092653907.html

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suriye, şam, halep, hama, karaborsa, gıda ürünleri, ortadoğu