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Suriye’de gıda ürünleri ‘karaborsası’ halk sağlığını ve ülke ekonomisini tehdit ediyor
Suriye’de gıda ürünleri ‘karaborsası’ halk sağlığını ve ülke ekonomisini tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Esad rejiminin çökmesi ile Suriye’nin canlanan sokaklarında son bir aydır çok sayıda menşei bilinmeyen gıda ürünü satışa çıkarıldı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Sokaklarda görülmeye başlayan kutu ve ambalajların üzerinde içindekiler, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bilgilerinin Arapça karşılığı bulunmuyor. Suriye’deki yerli ürünlerden daha ucuz olduğu için ilk günlerde insanlar bu gıdaları almaya istekliydi. Ancak artık pek çok kişi bunlardan kaçınıyor ve yeni hükümetten bu tür malların sertifikasyonu ve test edilmesi konusunda düzenleme getirmesini istiyor.Hama kentinin sakinlerinden Yusef, Sputnik’e demecinde şunları söyledi:Sputnik’e konuşan Halep kentinin sakini Mahmud, şunları ekledi:Şam’da gıda toptancılığı yapan Abdel Rahman, Sputnik’e demecinde şöyle konuştu,:Şam’daki El-Majtahid Hastanesi’nden Doktor Assam, Sputnik’e açıklamasıda, “Son zamanlarda mide ve bağırsak sistemiyle ilgili şikayetlerle hastanemize gelenlerin sayısı arttı. Bu kişiler neredeyse her defasında spontane kurulan bu tezgahlardan yiyecek satın alıp yiyen insanlar” ifadelerini kullandı.
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suriye, şam, halep, hama, karaborsa, gıda ürünleri, ortadoğu
suriye, şam, halep, hama, karaborsa, gıda ürünleri, ortadoğu

Suriye’de gıda ürünleri ‘karaborsası’ halk sağlığını ve ülke ekonomisini tehdit ediyor

19:33 14.01.2025
© SputnikSuriye gıda karaborsası
Suriye gıda karaborsası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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Esad rejiminin çökmesi ile Suriye’nin canlanan sokaklarında son bir aydır çok sayıda menşei bilinmeyen gıda ürünü satışa çıkarıldı.
Sokaklarda görülmeye başlayan kutu ve ambalajların üzerinde içindekiler, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bilgilerinin Arapça karşılığı bulunmuyor. Suriye’deki yerli ürünlerden daha ucuz olduğu için ilk günlerde insanlar bu gıdaları almaya istekliydi. Ancak artık pek çok kişi bunlardan kaçınıyor ve yeni hükümetten bu tür malların sertifikasyonu ve test edilmesi konusunda düzenleme getirmesini istiyor.
© SputnikSuriye gıda karaborsası
Suriye gıda karaborsası - Sputnik Türkiye
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Suriye gıda karaborsası
© SputnikSuriye gıda karaborsası1
Suriye gıda karaborsası1 - Sputnik Türkiye
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Suriye gıda karaborsası1
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Suriye gıda karaborsası2 - Sputnik Türkiye
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Suriye gıda karaborsası
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Suriye gıda karaborsası2
Hama kentinin sakinlerinden Yusef, Sputnik’e demecinde şunları söyledi:

Sokaklarda her yerde peynir çeşitleri, konserve ve kurabiye marketlerdekinden çok daha ucuza satılıyor. İlk başta herkes bunları satın almak için koştu, ardından incelemeye başladı ve tüm yazıların İngilizce ve diğer dillerde olduğunu, ürünlerin nereden geldiklerinin, son kullanma tarihinin ne olduğunun, içindekilerin ne olduğunun anlaşılmadığını gördüler.

Sputnik’e konuşan Halep kentinin sakini Mahmud, şunları ekledi:

Ambalajların üzerine dünyaca ünlü firmaların isimleri yazılıyor ki insanlar korkmasın ve satın alsın. Bu ürünler hiçbir sağlık kontrolünden geçmiyor, çoğunun son kullanma tarihi geçmiş durumda, elle silip yenisini yazıyorlar.

Şam’da gıda toptancılığı yapan Abdel Rahman, Sputnik’e demecinde şöyle konuştu,:

Marketler ve tezgahlar, sertifikasız malların akın etmesi nedeniyle büyük zarar gördü. Suriyeliler, maddi sıkıntılar ve enflasyon nedeniyle bu şüpheli ürünleri yoğun bir şekilde satın almaya başladı. Geçici hükümetin bu konuya el atması gerekiyor, çünkü hem halkın sağlığı hem de Suriye ekonomisi zarar görebilir. Küçük dükkanlar iflasın eşiğine geldi.

Şam’daki El-Majtahid Hastanesi’nden Doktor Assam, Sputnik’e açıklamasıda, “Son zamanlarda mide ve bağırsak sistemiyle ilgili şikayetlerle hastanemize gelenlerin sayısı arttı. Bu kişiler neredeyse her defasında spontane kurulan bu tezgahlardan yiyecek satın alıp yiyen insanlar” ifadelerini kullandı.
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