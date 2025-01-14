https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/suriye-gecici-hukumeti-disisleri-bakani-14-yildir-suriye-halkini-yalniz-birakmayan-turkiyeyi-yarin-1092653907.html

Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı: 14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret edeceğim

Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı: 14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret edeceğim

Sputnik Türkiye

Suriye Dışişleri Bakanı Asaad El Şeybani, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yarın gerçekleştirecek. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T11:39+0300

2025-01-14T11:39+0300

2025-01-14T11:39+0300

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Suriye Geçici Hükümeti yeni dönem atamalarını ve politikalarını belirlerken son dönemde Hakan Fidan ile görüşen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Asaad El Şeybani, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını duyurdu. Şeybani, Suriye Devlet Ajansı'na ziyaret hakkında "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştireceğimiz ilk resmi ziyarette yeni Suriye'yi temsil edeceğiz" diye konuştu. Bundan önce de Suriyeli bakanlar Katar ve Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Aralık sonunda Suriye'nin başkenti Şam'a gitmiş ve orada Suriye Geçiçi Hükümeti ile görüşmüştü.

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