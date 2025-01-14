Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı: 14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret edeceğim

Türkiye
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Başka bir aday Cumhurbaşkanı seçilseydi, Lübnan’a uluslararası fonların gelmesi mümkün değildi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hükümetten evlilik için borçlanma vaadi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Nasuh Mahruki’ye 3 yıla kadar hapis istemi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/suriye-gecici-hukumeti-disisleri-bakani-14-yildir-suriye-halkini-yalniz-birakmayan-turkiyeyi-yarin-1092653907.html
Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı: 14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret edeceğim
Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı: 14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret edeceğim
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Asaad El Şeybani, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yarın gerçekleştirecek. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T11:39+0300
2025-01-14T11:39+0300
dünya
suriye
suriye geçici hükümeti
türkiye cumhuriyeti
hakan fidan
suriye ordusu
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye muhalefeti
suriye dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091853889_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7efbb51545436543a24a79335d7251b.jpg
Suriye Geçici Hükümeti yeni dönem atamalarını ve politikalarını belirlerken son dönemde Hakan Fidan ile görüşen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Asaad El Şeybani, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını duyurdu. Şeybani, Suriye Devlet Ajansı'na ziyaret hakkında "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştireceğimiz ilk resmi ziyarette yeni Suriye'yi temsil edeceğiz" diye konuştu. Bundan önce de Suriyeli bakanlar Katar ve Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Aralık sonunda Suriye'nin başkenti Şam'a gitmiş ve orada Suriye Geçiçi Hükümeti ile görüşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/lavrov-ve-turk-mevkidasi-fidan-ukraynayi-gorustu-1092593927.html
suriye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091853889_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_450b9a6d483365fcd6ec06f647795cd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, suriye geçici hükümeti, türkiye cumhuriyeti, hakan fidan, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, terör örgütü
suriye, suriye geçici hükümeti, türkiye cumhuriyeti, hakan fidan, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, terör örgütü

Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı: 14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret edeceğim

11:39 14.01.2025
Asaad Hasan El Şeybani
Asaad Hasan El Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
Abone ol
Suriye Dışişleri Bakanı Asaad El Şeybani, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yarın gerçekleştirecek.
Suriye Geçici Hükümeti yeni dönem atamalarını ve politikalarını belirlerken son dönemde Hakan Fidan ile görüşen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Asaad El Şeybani, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını duyurdu.
Şeybani, Suriye Devlet Ajansı'na ziyaret hakkında "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştireceğimiz ilk resmi ziyarette yeni Suriye'yi temsil edeceğiz" diye konuştu.
Bundan önce de Suriyeli bakanlar Katar ve Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Aralık sonunda Suriye'nin başkenti Şam'a gitmiş ve orada Suriye Geçiçi Hükümeti ile görüşmüştü.
Lavrov Hakan Fidan ile - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
DÜNYA
Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan Ukrayna’yı görüştü
12 Ocak, 18:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала