https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/suriye-gecici-hukumeti-disisleri-bakani-14-yildir-suriye-halkini-yalniz-birakmayan-turkiyeyi-yarin-1092653907.html
Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı: 14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret edeceğim
Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı: 14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret edeceğim
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Asaad El Şeybani, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yarın gerçekleştirecek. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T11:39+0300
2025-01-14T11:39+0300
2025-01-14T11:39+0300
dünya
suriye
suriye geçici hükümeti
türkiye cumhuriyeti
hakan fidan
suriye ordusu
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye muhalefeti
suriye dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091853889_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7efbb51545436543a24a79335d7251b.jpg
Suriye Geçici Hükümeti yeni dönem atamalarını ve politikalarını belirlerken son dönemde Hakan Fidan ile görüşen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Asaad El Şeybani, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını duyurdu. Şeybani, Suriye Devlet Ajansı'na ziyaret hakkında "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştireceğimiz ilk resmi ziyarette yeni Suriye'yi temsil edeceğiz" diye konuştu. Bundan önce de Suriyeli bakanlar Katar ve Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Aralık sonunda Suriye'nin başkenti Şam'a gitmiş ve orada Suriye Geçiçi Hükümeti ile görüşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/lavrov-ve-turk-mevkidasi-fidan-ukraynayi-gorustu-1092593927.html
suriye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091853889_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_450b9a6d483365fcd6ec06f647795cd3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, suriye geçici hükümeti, türkiye cumhuriyeti, hakan fidan, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, terör örgütü
suriye, suriye geçici hükümeti, türkiye cumhuriyeti, hakan fidan, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, terör örgütü
Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı: 14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret edeceğim
Suriye Dışişleri Bakanı Asaad El Şeybani, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yarın gerçekleştirecek.
Suriye Geçici Hükümeti yeni dönem atamalarını ve politikalarını belirlerken son dönemde Hakan Fidan ile görüşen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Asaad El Şeybani, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını duyurdu.
Şeybani, Suriye Devlet Ajansı'na ziyaret hakkında "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştireceğimiz ilk resmi ziyarette yeni Suriye'yi temsil edeceğiz" diye konuştu.
Bundan önce de Suriyeli bakanlar Katar ve Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Aralık sonunda Suriye'nin başkenti Şam'a gitmiş ve orada Suriye Geçiçi Hükümeti ile görüşmüştü.