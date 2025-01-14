https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/serenay-sarikaya-ifadeye-cagrildi-1092654955.html

Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

Son günlerde hakkındaki iddialarla gündeme gelen ID İletişim Danışmanlık AŞ kurucusu Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Seranay... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T11:56+0300

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türkiye

ayşe barım

serenay sarıkaya

menajer

savcılık

ifade

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Rekabet Kurulu’nun menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik başlattığı inceleme genişletildi.Serenay Sarıkaya ifadeye çağırıldıMilliyet'in haberine göre Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, oyuncu Serenay Sarıkaya ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/sarkici-mert-demir-serenay-sarikaya-hakkinda-ilk-kez-konustu-1092639115.html

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