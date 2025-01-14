https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/serenay-sarikaya-ifadeye-cagrildi-1092654955.html
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Son günlerde hakkındaki iddialarla gündeme gelen ID İletişim Danışmanlık AŞ kurucusu Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Seranay... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T11:56+0300
2025-01-14T11:56+0300
2025-01-14T12:02+0300
türkiye
ayşe barım
serenay sarıkaya
menajer
savcılık
ifade
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Rekabet Kurulu’nun menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik başlattığı inceleme genişletildi.Serenay Sarıkaya ifadeye çağırıldıMilliyet'in haberine göre Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, oyuncu Serenay Sarıkaya ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/sarkici-mert-demir-serenay-sarikaya-hakkinda-ilk-kez-konustu-1092639115.html
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Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı
11:56 14.01.2025 (güncellendi: 12:02 14.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Son günlerde hakkındaki iddialarla gündeme gelen ID İletişim Danışmanlık AŞ kurucusu Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Seranay Sarıkaya ifadeye çağrıldı. Barım hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
Rekabet Kurulu’nun menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik başlattığı inceleme genişletildi.
Serenay Sarıkaya ifadeye çağırıldı
Milliyet'in haberine göre Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, oyuncu Serenay Sarıkaya ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıldı.