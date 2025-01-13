https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/unlu-isimlerin-menajeri-ayse-barim-hakkinda-yurt-disi-cikis-yasagi-1092614001.html

Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı

Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı

Sputnik Türkiye

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T12:02+0300

2025-01-13T12:02+0300

2025-01-13T12:09+0300

türkiye

ayşe barım

soruşturma

id iletişim

menajer

yurt dışı yasağı

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Birçok ünlü ismin menajeri olan ve son dönemde gündeme gelen iddiaların ardından hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.Ayşe Barım'a yurt dışı yasağı geldi, Serenay Sarıkaya ifadeye çağırıldıSabah'ın haberine göre savcılık, yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkardı.ID Danışmanlık sahibi Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Reklam ilişkisi ve mali usulsüzlük iddiaları kapsamında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.Ayşe Barım soruşturması ne aşamada?Rekabet Kurulu’nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında inceleme başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ortaya atılan iddiaları detaylı bir şekilde inceliyor. Savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan rapor talep ederek, kapsamlı bir araştırma yürütüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/elcin-sangu-da-tartismaya-girdi-menajerlik-sistemini-anlatti-kolelik-sozlesmesi-ahbap-cavus-1092596931.html

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