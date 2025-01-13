https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/unlu-isimlerin-menajeri-ayse-barim-hakkinda-yurt-disi-cikis-yasagi-1092614001.html
Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T12:02+0300
2025-01-13T12:02+0300
2025-01-13T12:09+0300
türkiye
ayşe barım
soruşturma
id iletişim
menajer
yurt dışı yasağı
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Birçok ünlü ismin menajeri olan ve son dönemde gündeme gelen iddiaların ardından hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.Ayşe Barım'a yurt dışı yasağı geldi, Serenay Sarıkaya ifadeye çağırıldıSabah'ın haberine göre savcılık, yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkardı.ID Danışmanlık sahibi Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Reklam ilişkisi ve mali usulsüzlük iddiaları kapsamında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.Ayşe Barım soruşturması ne aşamada?Rekabet Kurulu’nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında inceleme başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ortaya atılan iddiaları detaylı bir şekilde inceliyor. Savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan rapor talep ederek, kapsamlı bir araştırma yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/elcin-sangu-da-tartismaya-girdi-menajerlik-sistemini-anlatti-kolelik-sozlesmesi-ahbap-cavus-1092596931.html
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ayşe barım, ayşe varım son dakika, ayşe barım yurt dışı çıkış yasağı, menajer ayşe barım, ayşe barım soruşturma
ayşe barım, ayşe varım son dakika, ayşe barım yurt dışı çıkış yasağı, menajer ayşe barım, ayşe barım soruşturma
Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı
12:02 13.01.2025 (güncellendi: 12:09 13.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Birçok ünlü ismin menajeri olan ve son dönemde gündeme gelen iddiaların ardından hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Ayşe Barım'a yurt dışı yasağı geldi, Serenay Sarıkaya ifadeye çağırıldı
Sabah'ın haberine göre savcılık, yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkardı.
ID Danışmanlık sahibi Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Reklam ilişkisi ve mali usulsüzlük iddiaları kapsamında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in de
ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Ayşe Barım soruşturması ne aşamada?
Rekabet Kurulu’nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında inceleme başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ortaya atılan iddiaları detaylı bir şekilde inceliyor. Savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan rapor talep ederek, kapsamlı bir araştırma yürütüyor.