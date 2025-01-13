Şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Joseph Aoun Lübnan Cumhurbaşkanı seçildi: Lübnan'daki siyasi dengeler ne durumda?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/sarkici-mert-demir-serenay-sarikaya-hakkinda-ilk-kez-konustu-1092639115.html
Şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu
Şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ilişkisine dair çıkan 'reklam ilişkisi' iddiaları ve hakkında yapılan asılsız haberler üzerine sosyal medya... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T23:05+0300
2025-01-13T23:05+0300
yaşam
serenay sarıkaya
mert demir
ayşe barım
cinsel
cinsel ilişki
sevgili
eski sevgili
sevgililer günü
aşk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092638907_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_d70a2db94964c6de8a033fca7916f2db.jpg
Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ilişkisine yönelik iddialara karşı sosyal medya hesabından sert yanıt verdi.Son bir yıldır kendisi hakkında düzenli olarak yalan haberler yapıldığını belirten Mert Demir, bu süreçte özel hayatı ve ailesinin hedef alındığını söyledi. “Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü” diyen Demir, sessiz kalmasının kötü niyetli kişilerin cesaretlenmesine yol açtığını vurguladı.'Reklam ilişkisi değil, aşk'İlişkisine yönelik eleştirilere yanıt veren Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğinin reklam amacıyla yapılmadığını ifade ederek “Çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi diliyorum” dedi.Hukuki süreç başlatacakMert Demir, hakkındaki yalan haber ve iftiralar için hukuki işlem başlatacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ayse-barim-olayinda-serenay-sarikaya-ve-mert-demir-ifade-verecek-1092609794.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092638907_46:0:774:546_1920x0_80_0_0_ced2219999ae2f5c8b3584df5128be58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
serenay sarıkaya, mert demir, ayşe barım, cinsel, cinsel ilişki, sevgili, eski sevgili, sevgililer günü, aşk, kiralık aşk, dizi, reklam, reklam filmi, reklam kampanyası, reklam desteği
serenay sarıkaya, mert demir, ayşe barım, cinsel, cinsel ilişki, sevgili, eski sevgili, sevgililer günü, aşk, kiralık aşk, dizi, reklam, reklam filmi, reklam kampanyası, reklam desteği

Şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu

23:05 13.01.2025
© Fotoğraf : Serenay Sarıkaya instagramMert Demir
Mert Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Fotoğraf : Serenay Sarıkaya instagram
Abone ol
Ünlü şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ilişkisine dair çıkan 'reklam ilişkisi' iddiaları ve hakkında yapılan asılsız haberler üzerine sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Demir, bir süredir sessiz kalmayı tercih ettiğini ancak spekülasyonların artması ve hayranlarını üzmesi nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu ifade etti.
Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ilişkisine yönelik iddialara karşı sosyal medya hesabından sert yanıt verdi.
Son bir yıldır kendisi hakkında düzenli olarak yalan haberler yapıldığını belirten Mert Demir, bu süreçte özel hayatı ve ailesinin hedef alındığını söyledi. “Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü” diyen Demir, sessiz kalmasının kötü niyetli kişilerin cesaretlenmesine yol açtığını vurguladı.

'Reklam ilişkisi değil, aşk'

İlişkisine yönelik eleştirilere yanıt veren Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğinin reklam amacıyla yapılmadığını ifade ederek “Çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi diliyorum” dedi.

Hukuki süreç başlatacak

Mert Demir, hakkındaki yalan haber ve iftiralar için hukuki işlem başlatacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dâhil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni ve bizi sevenleri üzüyor. Arkadaşlar, kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi, yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, ‘reklam ilişkisi’ dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, ‘proje’ olduğum söylendi... Tek bir gerçek var; işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim ve âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
TÜRKİYE
Ayşe Barım olayında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek
10:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала