https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/rusyada-kimyasal-saldiri-girisimi-onlendi-ukrayna-adina-hareket-eden-bir-kisi-yakalandi-1092648137.html

Rusya'da kimyasal saldırı girişimi önlendi: Ukrayna adına hareket eden bir kişi yakalandı

Rusya'da kimyasal saldırı girişimi önlendi: Ukrayna adına hareket eden bir kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servisi tarafından Rusya’daki bir savunma sanayi işletmesinin çalışanlarına yönelik planlanan kimyasal... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T10:01+0300

2025-01-14T10:01+0300

2025-01-14T10:02+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

terör

yaroslavl bölgesi

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FSB’den yapılan açıklamada, Ukrayna gizli servisi tarafından planlanan ve Yaroslavl Bölgesi’ndeki bir savunma sanayi işletmesinin çalışanlarını zehirlemek amacıyla zehirli kimyasal maddelere başvurulan bir terör eyleminin önlendiği ifade edildi.Düzenlenen operasyon sonucu, Rusya vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin, Ukrayna gizli servisi tarafından hazırlanan bir zuladan, tehlikeli kimyasal madde dolu iki konteyner çıkarak içindeki maddeyi, söz konusu işletmenin çalışanlarına ait arabaların hava kanallarına dökmeyi planladığı belirtildi.Solunum yollarını yakan söz konusu maddenin ölümcül sonuçlar doğurabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:Suçunu itiraf ettiTerör şüphesiyle gözaltına alınan kişi, Yaroslavl Bölgesi’ndeki bir savunma sanayi işletmesinin çalışanlarını zehirlemeye hazırlandığını itiraf etti.FSB’nin paylaştığı görüntülere göre, gözaltına alınan kişi şunu diyor:Olayla ilgili soruşturma ve dava sürecinin başlatıldığı bildirildi.Savaş alanında büyük kayıplar yaşayan Kiev rejimi, gidişatı değiştirmek amacıyla Rusya vatandaşlarına yönelik terör eylemlerine başvuruyor.FSB, 4 Ocak'ta, Ukrayna istihbaratının verdiği görev üzerine, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi ve Ukrayna’daki harekat hakkında yazan bir blogere yönelik saldırı hazırlığı yapan kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ukraynanin-turkakima-yonelik-saldirisi-sonrasi-rusyadan-abye-uyari-1092630088.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, terör, yaroslavl bölgesi