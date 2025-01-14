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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/rusyada-kimyasal-saldiri-girisimi-onlendi-ukrayna-adina-hareket-eden-bir-kisi-yakalandi-1092648137.html
Rusya'da kimyasal saldırı girişimi önlendi: Ukrayna adına hareket eden bir kişi yakalandı
Rusya'da kimyasal saldırı girişimi önlendi: Ukrayna adına hareket eden bir kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servisi tarafından Rusya’daki bir savunma sanayi işletmesinin çalışanlarına yönelik planlanan kimyasal... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T10:01+0300
2025-01-14T10:02+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
terör
yaroslavl bölgesi
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FSB’den yapılan açıklamada, Ukrayna gizli servisi tarafından planlanan ve Yaroslavl Bölgesi’ndeki bir savunma sanayi işletmesinin çalışanlarını zehirlemek amacıyla zehirli kimyasal maddelere başvurulan bir terör eyleminin önlendiği ifade edildi.Düzenlenen operasyon sonucu, Rusya vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin, Ukrayna gizli servisi tarafından hazırlanan bir zuladan, tehlikeli kimyasal madde dolu iki konteyner çıkarak içindeki maddeyi, söz konusu işletmenin çalışanlarına ait arabaların hava kanallarına dökmeyi planladığı belirtildi.Solunum yollarını yakan söz konusu maddenin ölümcül sonuçlar doğurabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:Suçunu itiraf ettiTerör şüphesiyle gözaltına alınan kişi, Yaroslavl Bölgesi’ndeki bir savunma sanayi işletmesinin çalışanlarını zehirlemeye hazırlandığını itiraf etti.FSB’nin paylaştığı görüntülere göre, gözaltına alınan kişi şunu diyor:Olayla ilgili soruşturma ve dava sürecinin başlatıldığı bildirildi.Savaş alanında büyük kayıplar yaşayan Kiev rejimi, gidişatı değiştirmek amacıyla Rusya vatandaşlarına yönelik terör eylemlerine başvuruyor.FSB, 4 Ocak'ta, Ukrayna istihbaratının verdiği görev üzerine, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi ve Ukrayna’daki harekat hakkında yazan bir blogere yönelik saldırı hazırlığı yapan kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ukraynanin-turkakima-yonelik-saldirisi-sonrasi-rusyadan-abye-uyari-1092630088.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, terör, yaroslavl bölgesi
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, terör, yaroslavl bölgesi

Rusya'da kimyasal saldırı girişimi önlendi: Ukrayna adına hareket eden bir kişi yakalandı

10:01 14.01.2025 (güncellendi: 10:02 14.01.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servisi tarafından Rusya’daki bir savunma sanayi işletmesinin çalışanlarına yönelik planlanan kimyasal saldırı girişimini önledi. Hedeflerin kullandığı arabaların hava kanallarına zehirli madde dökmek isteyen bir kişi yakalandı.
FSB’den yapılan açıklamada, Ukrayna gizli servisi tarafından planlanan ve Yaroslavl Bölgesi’ndeki bir savunma sanayi işletmesinin çalışanlarını zehirlemek amacıyla zehirli kimyasal maddelere başvurulan bir terör eyleminin önlendiği ifade edildi.
Düzenlenen operasyon sonucu, Rusya vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin, Ukrayna gizli servisi tarafından hazırlanan bir zuladan, tehlikeli kimyasal madde dolu iki konteyner çıkarak içindeki maddeyi, söz konusu işletmenin çalışanlarına ait arabaların hava kanallarına dökmeyi planladığı belirtildi.
Solunum yollarını yakan söz konusu maddenin ölümcül sonuçlar doğurabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:
Terör faaliyeti, Ukrayna topraklarından, yabancı internet mesajlaşma programları aracılığıyla koordine edilirken şüphelinin evinde el konulan iletişim araçlarındaki bilgiler bunu teyit ediyor.

Suçunu itiraf etti

Terör şüphesiyle gözaltına alınan kişi, Yaroslavl Bölgesi’ndeki bir savunma sanayi işletmesinin çalışanlarını zehirlemeye hazırlandığını itiraf etti.
FSB’nin paylaştığı görüntülere göre, gözaltına alınan kişi şunu diyor:
Telegram’da bir Ukrayna temsilcisi benimle iletişime geçti. Terör eylemi gerçekleştirmemi teklif etti. Zehirli madde kullanmamı önerdi. Ben de kabul ettim.
Olayla ilgili soruşturma ve dava sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Savaş alanında büyük kayıplar yaşayan Kiev rejimi, gidişatı değiştirmek amacıyla Rusya vatandaşlarına yönelik terör eylemlerine başvuruyor.
FSB, 4 Ocak'ta, Ukrayna istihbaratının verdiği görev üzerine, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi ve Ukrayna’daki harekat hakkında yazan bir blogere yönelik saldırı hazırlığı yapan kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
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