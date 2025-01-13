https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ukraynanin-turkakima-yonelik-saldirisi-sonrasi-rusyadan-abye-uyari-1092630088.html

Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısı sonrası Rusya'dan AB'ye uyarı

Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısı sonrası Rusya'dan AB'ye uyarı

Sputnik Türkiye

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran TürkAkım'a düzenlenen saldırının Avrupa'yı tehdit ettiğinin altı çizildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T17:08+0300

2025-01-13T17:08+0300

2025-01-13T17:08+0300

ukrayna krizi

avrupa

türkiye

peter szijjarto

ukrayna

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rusya savunma bakanlığı

türkakım

doğalgaz

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Rusya Devlet Duması Milletvekili Andrey Kolesnik, Ukrayna ordusunun TürkAkım doğalgaz boru hattının kompresör istasyonuna yönelik saldırı girişiminin Avrupa için bir tehdit olduğunu belirtti.Rus basınına konuşan Kolesnik, Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısının Rusya'ya karşı olmadığını, zira Moskova'nın gazını göndereceği ülkeleri bulabileceğini söyledi.Bugün gelinen noktada Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırarak Avrupa'ya savaş açtığının altını çizen Kolesnik, "Bu durumun suçlusu bizzat Avrupa. Zira bu, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin bir sonucu" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.TürkAkım neden önemli?TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/putin-ve-pezeskiyan-tarihi-anlasma-icin-bulusacak-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzalanacak-1092625013.html

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