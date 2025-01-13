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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ukraynanin-turkakima-yonelik-saldirisi-sonrasi-rusyadan-abye-uyari-1092630088.html
Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısı sonrası Rusya'dan AB'ye uyarı
Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısı sonrası Rusya'dan AB'ye uyarı
Sputnik Türkiye
Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran TürkAkım'a düzenlenen saldırının Avrupa'yı tehdit ettiğinin altı çizildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T17:08+0300
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ukrayna krizi
avrupa
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peter szijjarto
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doğalgaz
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Rusya Devlet Duması Milletvekili Andrey Kolesnik, Ukrayna ordusunun TürkAkım doğalgaz boru hattının kompresör istasyonuna yönelik saldırı girişiminin Avrupa için bir tehdit olduğunu belirtti.Rus basınına konuşan Kolesnik, Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısının Rusya'ya karşı olmadığını, zira Moskova'nın gazını göndereceği ülkeleri bulabileceğini söyledi.Bugün gelinen noktada Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırarak Avrupa'ya savaş açtığının altını çizen Kolesnik, "Bu durumun suçlusu bizzat Avrupa. Zira bu, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin bir sonucu" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.TürkAkım neden önemli?TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/putin-ve-pezeskiyan-tarihi-anlasma-icin-bulusacak-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzalanacak-1092625013.html
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avrupa, türkiye, peter szijjarto, ukrayna, kiev, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, saldırı, saldırı girişimi
avrupa, türkiye, peter szijjarto, ukrayna, kiev, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, saldırı, saldırı girişimi

Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısı sonrası Rusya'dan AB'ye uyarı

17:08 13.01.2025
© Fotoğraf : turkstream.infoTurkish stream
Turkish stream - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Fotoğraf : turkstream.info
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Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran TürkAkım'a düzenlenen saldırının Avrupa'yı tehdit ettiğinin altı çizildi.
Rusya Devlet Duması Milletvekili Andrey Kolesnik, Ukrayna ordusunun TürkAkım doğalgaz boru hattının kompresör istasyonuna yönelik saldırı girişiminin Avrupa için bir tehdit olduğunu belirtti.

Rus basınına konuşan Kolesnik, Ukrayna'nın TürkAkım'a yönelik saldırısının Rusya'ya karşı olmadığını, zira Moskova'nın gazını göndereceği ülkeleri bulabileceğini söyledi.

Bugün gelinen noktada Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırarak Avrupa'ya savaş açtığının altını çizen Kolesnik, "Bu durumun suçlusu bizzat Avrupa. Zira bu, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin bir sonucu" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

TürkAkım neden önemli?

TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.
Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.
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