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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusyada-iki-saldiri-onlendi-hedefte-ust-duzey-askeri-yetkili-ve-bloger-vardi-1092123943.html
Rusya’da iki saldırı önlendi: Hedefte üst düzey askeri yetkili ve bloger vardı
Rusya’da iki saldırı önlendi: Hedefte üst düzey askeri yetkili ve bloger vardı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının verdiği görev üzerine, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi ve Ukrayna’daki harekat... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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FSB’nin yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbarat teşkilatının Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi ve özel askeri harekata ışık tutan bir askeri blogere yönelik saldırılarının engellendiği bildirildi.Gözaltına alınan kişinin Rusya vatandaşı olduğu belirtilirken bu kişinin sosyal medya aracılığıyla Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü’nün Andrey adında bir çalışanıyla iletişim kurduğu ifade edildi. Şüpheli, Ukraynalı küratörün verdiği talimatla Moskova Bölgesi’ndeki bir zuladan taşınabilir hoparlör içine yerleştirilen ve yaklaşık 500 gram TNT gücünde olan el yapımı bombayı çıkardı.Soruşturma yürüten yetkililerle işbirliği yapmayı kabul ettiği kaydedilen şüphelinin, sorgu sırasında, bombayı ünlü bir blogerin arabasının ve evin kapısının altına yerleştirmeyi planladığını anlattığı aktarıldı. Ama bu operasyonu, blogerin hastalanması nedeniyle iptal etmek zorunda kalan şüpheli, bombayı evinde sakladığını belirtti.Ardından ikinci bir görev alan şüpheli, Moskova’da üst düzey bir askeri yetkiliye ait aracı bulması gerektiğini ve daha sonra bu araca bomba yerleştirerek uzaktan kumandayla patlatması gerektiğini söyledi.Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-ordusunun-kursktaki-askeri-techizatin-bakimi-yabancilarin-elinde-1092100181.html
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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, saldırı
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, saldırı

Rusya’da iki saldırı önlendi: Hedefte üst düzey askeri yetkili ve bloger vardı

10:11 28.12.2024 (güncellendi: 10:15 28.12.2024)
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının verdiği görev üzerine, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi ve Ukrayna’daki harekat hakkında yazan bir blogere yönelik saldırı hazırlığı yapan kişinin gözaltına alındığını belirtti.
FSB’nin yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbarat teşkilatının Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi ve özel askeri harekata ışık tutan bir askeri blogere yönelik saldırılarının engellendiği bildirildi.
Gözaltına alınan kişinin Rusya vatandaşı olduğu belirtilirken bu kişinin sosyal medya aracılığıyla Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü’nün Andrey adında bir çalışanıyla iletişim kurduğu ifade edildi. Şüpheli, Ukraynalı küratörün verdiği talimatla Moskova Bölgesi’ndeki bir zuladan taşınabilir hoparlör içine yerleştirilen ve yaklaşık 500 gram TNT gücünde olan el yapımı bombayı çıkardı.
Soruşturma yürüten yetkililerle işbirliği yapmayı kabul ettiği kaydedilen şüphelinin, sorgu sırasında, bombayı ünlü bir blogerin arabasının ve evin kapısının altına yerleştirmeyi planladığını anlattığı aktarıldı. Ama bu operasyonu, blogerin hastalanması nedeniyle iptal etmek zorunda kalan şüpheli, bombayı evinde sakladığını belirtti.
Ardından ikinci bir görev alan şüpheli, Moskova’da üst düzey bir askeri yetkiliye ait aracı bulması gerektiğini ve daha sonra bu araca bomba yerleştirerek uzaktan kumandayla patlatması gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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