https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusyada-iki-saldiri-onlendi-hedefte-ust-duzey-askeri-yetkili-ve-bloger-vardi-1092123943.html

Rusya’da iki saldırı önlendi: Hedefte üst düzey askeri yetkili ve bloger vardı

Rusya’da iki saldırı önlendi: Hedefte üst düzey askeri yetkili ve bloger vardı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının verdiği görev üzerine, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi ve Ukrayna’daki harekat... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T10:11+0300

2024-12-28T10:11+0300

2024-12-28T10:15+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya savunma bakanlığı

saldırı

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FSB’nin yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbarat teşkilatının Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisi ve özel askeri harekata ışık tutan bir askeri blogere yönelik saldırılarının engellendiği bildirildi.Gözaltına alınan kişinin Rusya vatandaşı olduğu belirtilirken bu kişinin sosyal medya aracılığıyla Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü’nün Andrey adında bir çalışanıyla iletişim kurduğu ifade edildi. Şüpheli, Ukraynalı küratörün verdiği talimatla Moskova Bölgesi’ndeki bir zuladan taşınabilir hoparlör içine yerleştirilen ve yaklaşık 500 gram TNT gücünde olan el yapımı bombayı çıkardı.Soruşturma yürüten yetkililerle işbirliği yapmayı kabul ettiği kaydedilen şüphelinin, sorgu sırasında, bombayı ünlü bir blogerin arabasının ve evin kapısının altına yerleştirmeyi planladığını anlattığı aktarıldı. Ama bu operasyonu, blogerin hastalanması nedeniyle iptal etmek zorunda kalan şüpheli, bombayı evinde sakladığını belirtti.Ardından ikinci bir görev alan şüpheli, Moskova’da üst düzey bir askeri yetkiliye ait aracı bulması gerektiğini ve daha sonra bu araca bomba yerleştirerek uzaktan kumandayla patlatması gerektiğini söyledi.Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, saldırı