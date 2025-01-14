https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/gronland-basbakani-egede-abd-ile-savunma-ve-madencilik-alanlarinda-calismaya-haziriz-1092648311.html

Grönland Başbakanı Egede: ABD ile savunma ve madencilik alanlarında çalışmaya hazırız

Grönland Başbakanı Egede: ABD ile savunma ve madencilik alanlarında çalışmaya hazırız

Sputnik Türkiye

Grönland Başbakanı Mute Egede, Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında Danimarka özerk bölgesinin savunma ve madencilik alanlarında ABD ile daha yakından... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T10:07+0300

2025-01-14T10:07+0300

2025-01-14T10:07+0300

dünya

grönland

abd

donald trump

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mute egede

lars lokke rasmussen

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Danimarka'ya bağlı olan Grönland'ın Başbakanı Múte Bourup Egede pazartesi günü düzenlediği bir basın toplantısında, Grönland'ın savunma ve maden kaynakları keşfetme konusunda ABD ile yakından çalışmak istediğini dile getirdi. Donald Trump, geçen haftalarda Grönland ve Panama Kanalı'nı ABD kontrolü altına almak için askeri müdahaleyi göz ardı etmeyi reddetmişti. Grönland Başbakanı Egede, pazartesi günü Danimarka özerk bölgesinin madencilik gibi alanlarda ABD ile daha yakın bağlara açık olduğunu söyledi. Aynı gün, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, 'Trump'la anlaşmazlığa düşmek istemediğini, istekleri formüle etmenin özel bir yolu olduğunu ve meşru ABD çıkarlarını sağlamak için Trump ile görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu' belirtti.Başbakan Egede daha önce Grönland'ın 'satılık' olmadığını söyleyerek 'tün dünyayla iş birliği ve ticarete açık kalmanın önemini' vurgulamıştı. Pazartesi günü Kopenhag'da basın toplantısında, hükümetinin göreve gelen Trump yönetimiyle bir diyaloğa başlamaya hazır olduğunu söyledi. Ancak bölgenin topraklarının kullanımın 'Grönland'ın işi' olduğunu ekledi. Egede, "Hangi anlaşmaya varacağımıza Grönland karar verecek" dedi.Büyük ölçüde özerk bir Danimarka toprağı olan Grönland, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya en kısa yol üzerinde yer alıyor ve bu da onu ABD için stratejik olarak önemli kılıyor. Grönland ayrıca büyük bir ABD uzay tesisine ve yüksek teknolojik cihazların üretiminde hayati önem taşıyan toprak minerallerine ev sahipliği yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abd-temsilciler-meclisine-sunuldu-gronlandi-yeniden-buyuk-yapalim-yasasi-1092641410.html

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