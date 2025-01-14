https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/esirler-anlatti-ukraynali-askerler-olumune-iciyor-1092656037.html
Esirler anlattı: Ukraynalı askerler 'ölümüne' içiyor
Esirler anlattı: Ukraynalı askerler 'ölümüne' içiyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı sınır muhafızları, Ukrayna ordusunda aşırı yorgunluk ve bozuk moraller nedeniyle uyuşturucu ve alkol kullanımının hat... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T12:21+0300
2025-01-14T12:21+0300
2025-01-14T12:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
alkol
uyuşturucu
esir
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Ukrayna Sınır Muhafıza Servisi Birinci Müfreze askeri Ruslan Zadorojnıy, Sputnik’e açıklamasında, “Komşu mukavemet noktasında, bir asker ispirto ya da votka içmiş, uyumuş bir daha uyanamamış” ifadesini kullandı.Sınır Muhafıza Servisi 2. Derece Müfettişi Aleksandr Bıçko da Ukrayna ordusunda kaçak içki kullanımından kaynaklanan ölüm vakalarından bahsetti.Rusya güvenlik servisinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, 6 kişilik bir grup Ukraynalı sınır muhafızının Rus ordusuna teslim olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/rusyada-kimyasal-saldiri-girisimi-onlendi-ukrayna-adina-hareket-eden-bir-kisi-yakalandi-1092648137.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, alkol, uyuşturucu, esir
ukrayna, ukrayna ordusu, alkol, uyuşturucu, esir
Esirler anlattı: Ukraynalı askerler 'ölümüne' içiyor
12:21 14.01.2025 (güncellendi: 12:23 14.01.2025)
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı sınır muhafızları, Ukrayna ordusunda aşırı yorgunluk ve bozuk moraller nedeniyle uyuşturucu ve alkol kullanımının hat safhaya ulaştığını belirtti.
Ukrayna Sınır Muhafıza Servisi Birinci Müfreze askeri Ruslan Zadorojnıy, Sputnik’e açıklamasında, “Komşu mukavemet noktasında, bir asker ispirto ya da votka içmiş, uyumuş bir daha uyanamamış” ifadesini kullandı.
Sınır Muhafıza Servisi 2. Derece Müfettişi Aleksandr Bıçko da Ukrayna ordusunda kaçak içki kullanımından kaynaklanan ölüm vakalarından bahsetti.
Rusya güvenlik servisinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, 6 kişilik bir grup Ukraynalı sınır muhafızının Rus ordusuna teslim olduğunu bildirmişti
.