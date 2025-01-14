https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/esirler-anlatti-ukraynali-askerler-olumune-iciyor-1092656037.html

Esirler anlattı: Ukraynalı askerler 'ölümüne' içiyor

Esirler anlattı: Ukraynalı askerler 'ölümüne' içiyor

Sputnik Türkiye

Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı sınır muhafızları, Ukrayna ordusunda aşırı yorgunluk ve bozuk moraller nedeniyle uyuşturucu ve alkol kullanımının hat... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T12:21+0300

2025-01-14T12:21+0300

2025-01-14T12:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

alkol

uyuşturucu

esir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083324649_0:32:801:483_1920x0_80_0_0_0d8bd8936819fcfdde0395c9b7bde694.png

Ukrayna Sınır Muhafıza Servisi Birinci Müfreze askeri Ruslan Zadorojnıy, Sputnik’e açıklamasında, “Komşu mukavemet noktasında, bir asker ispirto ya da votka içmiş, uyumuş bir daha uyanamamış” ifadesini kullandı.Sınır Muhafıza Servisi 2. Derece Müfettişi Aleksandr Bıçko da Ukrayna ordusunda kaçak içki kullanımından kaynaklanan ölüm vakalarından bahsetti.Rusya güvenlik servisinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, 6 kişilik bir grup Ukraynalı sınır muhafızının Rus ordusuna teslim olduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/rusyada-kimyasal-saldiri-girisimi-onlendi-ukrayna-adina-hareket-eden-bir-kisi-yakalandi-1092648137.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, alkol, uyuşturucu, esir