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Lavrov: Trump, NATO'nun Rusya'ya yalan söylediğini kabul eden ilk Batılı lider
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/esirler-anlatti-ukraynali-askerler-olumune-iciyor-1092656037.html
Esirler anlattı: Ukraynalı askerler 'ölümüne' içiyor
Esirler anlattı: Ukraynalı askerler 'ölümüne' içiyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı sınır muhafızları, Ukrayna ordusunda aşırı yorgunluk ve bozuk moraller nedeniyle uyuşturucu ve alkol kullanımının hat... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Sınır Muhafıza Servisi Birinci Müfreze askeri Ruslan Zadorojnıy, Sputnik’e açıklamasında, “Komşu mukavemet noktasında, bir asker ispirto ya da votka içmiş, uyumuş bir daha uyanamamış” ifadesini kullandı.Sınır Muhafıza Servisi 2. Derece Müfettişi Aleksandr Bıçko da Ukrayna ordusunda kaçak içki kullanımından kaynaklanan ölüm vakalarından bahsetti.Rusya güvenlik servisinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, 6 kişilik bir grup Ukraynalı sınır muhafızının Rus ordusuna teslim olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/rusyada-kimyasal-saldiri-girisimi-onlendi-ukrayna-adina-hareket-eden-bir-kisi-yakalandi-1092648137.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, alkol, uyuşturucu, esir
ukrayna, ukrayna ordusu, alkol, uyuşturucu, esir

Esirler anlattı: Ukraynalı askerler 'ölümüne' içiyor

12:21 14.01.2025 (güncellendi: 12:23 14.01.2025)
Ukraynalı asker
Ukraynalı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı sınır muhafızları, Ukrayna ordusunda aşırı yorgunluk ve bozuk moraller nedeniyle uyuşturucu ve alkol kullanımının hat safhaya ulaştığını belirtti.
Ukrayna Sınır Muhafıza Servisi Birinci Müfreze askeri Ruslan Zadorojnıy, Sputnik’e açıklamasında, “Komşu mukavemet noktasında, bir asker ispirto ya da votka içmiş, uyumuş bir daha uyanamamış” ifadesini kullandı.
Sınır Muhafıza Servisi 2. Derece Müfettişi Aleksandr Bıçko da Ukrayna ordusunda kaçak içki kullanımından kaynaklanan ölüm vakalarından bahsetti.
Rusya güvenlik servisinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, 6 kişilik bir grup Ukraynalı sınır muhafızının Rus ordusuna teslim olduğunu bildirmişti.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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