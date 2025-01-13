https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/noelde-bir-grup-ukraynali-asker-teslim-oldu-dogru-secim-yaparak-sag-kaldilar-1092606354.html
Noel’de bir grup Ukraynalı asker teslim oldu: ‘Doğru seçim yaparak sağ kaldılar’
Noel’de bir grup Ukraynalı asker teslim oldu: ‘Doğru seçim yaparak sağ kaldılar’
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi görevlisi olan 6 kişinin Noel arifesinde Rusya'ya teslim olduğu belirtildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:01+0300
2025-01-13T10:01+0300
2025-01-13T10:01+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
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Rusya güvenlik servisinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, 6 kişilik bir grup Ukraynalı sınır muhafızının Rus ordusuna teslim olduğunu bildirdi.Kaynak, “Ukraynalı sınır muhafızları Harkov yönünde Belgorod Bölgesi sınırında teslim oldu. Doğru seçim yaptılar ve hayatta kaldılar” ifadesini kullandı.Teslim olan Ukraynalı askerlerin listesi:Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, bu yılın ilk haftasında 46 Ukraynalı askerin silah bırakarak teslim olduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-8-ukrayna-ihasi-engellendi-1092603990.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, sınır muhafızları, teslim olma
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, sınır muhafızları, teslim olma
Noel’de bir grup Ukraynalı asker teslim oldu: ‘Doğru seçim yaparak sağ kaldılar’
Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi görevlisi olan 6 kişinin Noel arifesinde Rusya'ya teslim olduğu belirtildi.
Rusya güvenlik servisinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, 6 kişilik bir grup Ukraynalı sınır muhafızının Rus ordusuna teslim olduğunu bildirdi.
Kaynak, “Ukraynalı sınır muhafızları Harkov yönünde Belgorod Bölgesi sınırında teslim oldu. Doğru seçim yaptılar ve hayatta kaldılar” ifadesini kullandı.
Teslim olan Ukraynalı askerlerin listesi:
Gedikli Subay Yaroslav Şevelyuk (Şeva), 1978 doğumlu, Sınır Muhafıza Servisi Üst Müfettişi;
Çavuş Ruslan Zadorojnıy (Bizon), 2001 doğumlu, Sınır Muhafıza Servisi 3. Derece Müfettişi;
Çavuş Aleksandr Bıçko (Ayı), 2001 doğumlu, Sınır Muhafıza Servisi 2. Derece Müfettişi;
Çavuş Sergey Greku (İhtiyar), 1974 doğumlu, Sınır Muhafıza Servisi 3. Derece Müfettişi;
Er Ivan Kuts (Kuts), 1996 doğumlu, Sınır Muhafıza Servisi 2. Derece Müfettişi;
Er Oleg Ivanoviç Koval (Tef), 1980 doğumlu, Sınır Muhafıza Servisi 2. Derece Müfettişi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, bu yılın ilk haftasında 46 Ukraynalı askerin silah bırakarak teslim olduğunu duyurmuştu.