https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/noelde-bir-grup-ukraynali-asker-teslim-oldu-dogru-secim-yaparak-sag-kaldilar-1092606354.html

Noel’de bir grup Ukraynalı asker teslim oldu: ‘Doğru seçim yaparak sağ kaldılar’

Noel’de bir grup Ukraynalı asker teslim oldu: ‘Doğru seçim yaparak sağ kaldılar’

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi görevlisi olan 6 kişinin Noel arifesinde Rusya'ya teslim olduğu belirtildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:01+0300

2025-01-13T10:01+0300

2025-01-13T10:01+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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ukrayna ordusu

sınır muhafızları

teslim olma

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Rusya güvenlik servisinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, 6 kişilik bir grup Ukraynalı sınır muhafızının Rus ordusuna teslim olduğunu bildirdi.Kaynak, “Ukraynalı sınır muhafızları Harkov yönünde Belgorod Bölgesi sınırında teslim oldu. Doğru seçim yaptılar ve hayatta kaldılar” ifadesini kullandı.Teslim olan Ukraynalı askerlerin listesi:Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, bu yılın ilk haftasında 46 Ukraynalı askerin silah bırakarak teslim olduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-8-ukrayna-ihasi-engellendi-1092603990.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, sınır muhafızları, teslim olma