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Dünyada elektrikli araç satışları 2024'te rekor kırdı
Dünyada elektrikli araç satışları 2024'te rekor kırdı
Sputnik Türkiye
2024’te elektrikli araç satışları yüzde 25 artarak 17,1 milyonla rekor kırdı. Satışların yarısından fazlası Çin’de gerçekleşti. Avrupa’da düşüş görülürken, ABD... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T13:02+0300
2025-01-14T13:02+0300
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Küresel elektrikli araç (EV) pazarı, 2024 yılında tarihi bir büyüme kaydederek 17,1 milyon satışla rekor kırdı. İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion’un yayımladığı verilere göre, elektrikli araç satışları 2023’e kıyasla yüzde 25 artış gösterdi.Çin pazarında satışlar yükselmeye devam ediyor Dünya genelindeki satışların büyük kısmını Çin pazarı oluşturdu. Çin’de elektrikli araç satışları yüzde 40 artışla 11 milyona ulaştı. Böylece dünya genelindeki elektrikli araç satışlarının yarısından fazlası Çin’den geldi. Çin’de en fazla satış yapan marka ise BYD oldu ve ülke genelindeki satışların üçte birinden fazlasını gerçekleştirdi.Avrupa pazarı küçüldü Avrupa’da ise elektrikli araç satışları yüzde 3 düşüşle 3 milyon adede geriledi. Almanya'da elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonların kaldırılması satışların azalmasına neden oldu. Buna karşılık, Birleşik Krallık 400 binin üzerindeki satışla Avrupa'da en fazla bataryalı elektrikli araç satan ülke oldu ve Almanya’yı geride bıraktı.Kuzey Amerika’da büyüme devam ABD ve Kanada’da ise elektrikli araç satışları yüzde 9 artışla 1,8 milyona ulaştı. Bu artışta, özellikle vergi teşvikleri etkili oldu. Aralık ayında ABD ve Kanada’da 185 binden fazla elektrikli araç satışıyla aylık bazda rekor kırıldı. Ancak ABD’de elektrikli araçlara yönelik vergi indirimlerinin kaldırılma ihtimali ve yeni emisyon standartları, pazarın geleceği üzerinde baskı oluşturabilir.Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise elektrikli araç satışları yüzde 27 artarak 1,3 milyona yükseldi. Bu büyüme, küresel pazardaki genel genişlemenin önemli bir parçası oldu.Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, elektrikli araç pazarının küresel çapta güçlü bir büyüme gösterdiğini belirtti. Lester, "2024 yılında satışlarda yüzde 25’lik büyüme yaşandı. Ancak bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor. Çin pazarı yüzde 40 büyürken, Avrupa yüzde 3 küçüldü. Bu durum, hükümetlerin uyguladığı teşvik ve yaptırımların satışlar üzerindeki etkisini net bir şekilde gösteriyor. Özellikle Almanya’da sübvansiyonların kaldırılması, Avrupa pazarını olumsuz etkiledi. ABD de benzer bir adım atarsa, aynı sonuçları görebiliriz." ifadelerini kullandı.2024’te küresel elektrikli araç pazarında Çin’in liderliği dikkat çekerken, Avrupa’da daralma ve Kuzey Amerika’daki büyüme, bölgesel farklılıkları ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/2024-yilinda-rusyada-araba-satislari-yuzde-48-artti-rus-ve-cin-marka-arabalar-one-cikti-1092531009.html
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çin, dünya, almanya, birleşik krallık, kanada, ulaşım, elektrikli araç, elektrikli otomobil, yeşil enerji, ab
çin, dünya, almanya, birleşik krallık, kanada, ulaşım, elektrikli araç, elektrikli otomobil, yeşil enerji, ab

Dünyada elektrikli araç satışları 2024'te rekor kırdı

13:02 14.01.2025
© AAElektrikli otomobil
Elektrikli otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
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2024’te elektrikli araç satışları yüzde 25 artarak 17,1 milyonla rekor kırdı. Satışların yarısından fazlası Çin’de gerçekleşti. Avrupa’da düşüş görülürken, ABD ve Kanada’da büyüme devam etti.
Küresel elektrikli araç (EV) pazarı, 2024 yılında tarihi bir büyüme kaydederek 17,1 milyon satışla rekor kırdı. İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion’un yayımladığı verilere göre, elektrikli araç satışları 2023’e kıyasla yüzde 25 artış gösterdi.

Çin pazarında satışlar yükselmeye devam ediyor

Dünya genelindeki satışların büyük kısmını Çin pazarı oluşturdu. Çin’de elektrikli araç satışları yüzde 40 artışla 11 milyona ulaştı. Böylece dünya genelindeki elektrikli araç satışlarının yarısından fazlası Çin’den geldi. Çin’de en fazla satış yapan marka ise BYD oldu ve ülke genelindeki satışların üçte birinden fazlasını gerçekleştirdi.

Avrupa pazarı küçüldü

Avrupa’da ise elektrikli araç satışları yüzde 3 düşüşle 3 milyon adede geriledi. Almanya'da elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonların kaldırılması satışların azalmasına neden oldu. Buna karşılık, Birleşik Krallık 400 binin üzerindeki satışla Avrupa'da en fazla bataryalı elektrikli araç satan ülke oldu ve Almanya’yı geride bıraktı.

Kuzey Amerika’da büyüme devam

ABD ve Kanada’da ise elektrikli araç satışları yüzde 9 artışla 1,8 milyona ulaştı. Bu artışta, özellikle vergi teşvikleri etkili oldu. Aralık ayında ABD ve Kanada’da 185 binden fazla elektrikli araç satışıyla aylık bazda rekor kırıldı. Ancak ABD’de elektrikli araçlara yönelik vergi indirimlerinin kaldırılma ihtimali ve yeni emisyon standartları, pazarın geleceği üzerinde baskı oluşturabilir.
Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise elektrikli araç satışları yüzde 27 artarak 1,3 milyona yükseldi. Bu büyüme, küresel pazardaki genel genişlemenin önemli bir parçası oldu.
Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, elektrikli araç pazarının küresel çapta güçlü bir büyüme gösterdiğini belirtti. Lester, "2024 yılında satışlarda yüzde 25’lik büyüme yaşandı. Ancak bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor. Çin pazarı yüzde 40 büyürken, Avrupa yüzde 3 küçüldü. Bu durum, hükümetlerin uyguladığı teşvik ve yaptırımların satışlar üzerindeki etkisini net bir şekilde gösteriyor. Özellikle Almanya’da sübvansiyonların kaldırılması, Avrupa pazarını olumsuz etkiledi. ABD de benzer bir adım atarsa, aynı sonuçları görebiliriz." ifadelerini kullandı.
2024’te küresel elektrikli araç pazarında Çin’in liderliği dikkat çekerken, Avrupa’da daralma ve Kuzey Amerika’daki büyüme, bölgesel farklılıkları ortaya koydu.
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024, Россия - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
DÜNYA
2024 yılında Rusya’da araba satışları yüzde 48 arttı: Rus ve Çin marka arabalar öne çıktı
10 Ocak, 11:38
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