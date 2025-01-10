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2024 yılında Rusya’da araba satışları yüzde 48 arttı: Rus ve Çin marka arabalar öne çıktı
2024 yılında Rusya’da araba satışları yüzde 48 arttı: Rus ve Çin marka arabalar öne çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya'da 2024 yılında araba satışları büyük oranda arttı. Çin'in başarılı markası Haval yabancı ülkeden en çok alınan marka olurken, Rusya'nın yerli otomobili... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:38+0300
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Rusya’da 2024 yılında yeni otomobil satışları büyük bir artış gösterdi. Aftostat Info verilerine göre, yıl boyunca ülkede toplam 1 milyon 550 bin 249 yeni binek otomobil satıldı. Bu rakam, 2023 yılına kıyasla yüzde 48 artış anlamına geliyor.Aralık ayında satışlar 120 bin 916 adetle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, kasım ayındaki 119 bin 335 adede göre yüzde 1,3 artış gösterirken, 2023 yılı aralık ayında kaydedilen 118 bin 236 adetlik satışa göre yüzde 2 yükseldi.Lada ve Çinli Markalar ZirvedeRusya’nın yerli markası Lada, 2024 yılını yüzde 34’lük satış artışıyla tamamladı. Lada’nın satışları 326 bin 757’den 439 bin 35 adede yükseldi. Çinli otomobil markası Haval, satışlarını yüzde 70 artırarak 112 bin 496’dan 191 bin 560 adede çıkardı ve yabancı markalar arasında lider oldu.Haval’ı sırasıyla Chery, Geely ve Changan izledi. Chery yüzde 32 artışla 157 bin 899, Geely yüzde 59 artışla 149 bin 924 ve Changan yüzde 118 artışla 103 bin 388 araç sattı.Hangi modeller en çok sattı?2024 yılında en çok satılan otomobil modeli Lada Granta oldu. Granta’nın satışları yüzde 3 artarak 203 bin 432 adede çıktı. Lada Vesta ise satışlarını yüzde 199 gibi dikkat çekici bir oranla artırarak 123 bin 688 adet satıldı.Yabancı markalar arasında en çok satılan model Haval Jolion oldu.
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rusya, araba, çin, çin ticaret bakanlığı, elektrikli araç, elektrikli otomobil, lada, lada vesta
rusya, araba, çin, çin ticaret bakanlığı, elektrikli araç, elektrikli otomobil, lada, lada vesta

2024 yılında Rusya’da araba satışları yüzde 48 arttı: Rus ve Çin marka arabalar öne çıktı

11:38 10.01.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024, Россия
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024, Россия - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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Rusya'da 2024 yılında araba satışları büyük oranda arttı. Çin'in başarılı markası Haval yabancı ülkeden en çok alınan marka olurken, Rusya'nın yerli otomobili Lada da yerli piyasada alıcı buldu.
Rusya’da 2024 yılında yeni otomobil satışları büyük bir artış gösterdi. Aftostat Info verilerine göre, yıl boyunca ülkede toplam 1 milyon 550 bin 249 yeni binek otomobil satıldı. Bu rakam, 2023 yılına kıyasla yüzde 48 artış anlamına geliyor.
Aralık ayında satışlar 120 bin 916 adetle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, kasım ayındaki 119 bin 335 adede göre yüzde 1,3 artış gösterirken, 2023 yılı aralık ayında kaydedilen 118 bin 236 adetlik satışa göre yüzde 2 yükseldi.
Lada ve Çinli Markalar Zirvede
Rusya’nın yerli markası Lada, 2024 yılını yüzde 34’lük satış artışıyla tamamladı. Lada’nın satışları 326 bin 757’den 439 bin 35 adede yükseldi. Çinli otomobil markası Haval, satışlarını yüzde 70 artırarak 112 bin 496’dan 191 bin 560 adede çıkardı ve yabancı markalar arasında lider oldu.
Haval’ı sırasıyla Chery, Geely ve Changan izledi. Chery yüzde 32 artışla 157 bin 899, Geely yüzde 59 artışla 149 bin 924 ve Changan yüzde 118 artışla 103 bin 388 araç sattı.

Hangi modeller en çok sattı?

2024 yılında en çok satılan otomobil modeli Lada Granta oldu. Granta’nın satışları yüzde 3 artarak 203 bin 432 adede çıktı. Lada Vesta ise satışlarını yüzde 199 gibi dikkat çekici bir oranla artırarak 123 bin 688 adet satıldı.
Yabancı markalar arasında en çok satılan model Haval Jolion oldu.
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