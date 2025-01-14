https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/disisleri-bakanligi-duyurdu-suriyedeki-yeni-yonetimin-disisleri-bakani-seybani-turkiyeyi-ziyaret-1092676912.html
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’yi ziyaret edecek’
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’yi ziyaret edecek’
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Ocak Çarşamba günü Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyetin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T20:07+0300
2025-01-14T20:07+0300
2025-01-14T20:07+0300
politika
dışişleri bakanlığı
türkiye cumhuriyeti
hakan fidan
suriye
esaad hasan şeybani
ziyaret
resmi ziyaret
yaşar güler
ibrahim kalın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092676690_0:150:2873:1766_1920x0_80_0_0_1a4c55fd9c059d21ae0505c107854f14.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Esaad Hasan Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Şeybani'nin, beraberindeki 'üst düzeyli heyetle' yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.Şeybani Suriye Devlet Ajansı'na ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştireceğimiz ilk resmi ziyarette yeni Suriye'yi temsil edeceğiz" cümlesini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/suriye-gecici-hukumeti-disisleri-bakani-14-yildir-suriye-halkini-yalniz-birakmayan-turkiyeyi-yarin-1092653907.html
türkiye cumhuriyeti
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092676690_159:0:2712:1915_1920x0_80_0_0_ec1ef776638daead4f32c015b1539686.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı, türkiye cumhuriyeti, hakan fidan, suriye, esaad hasan şeybani, ziyaret, resmi ziyaret, yaşar güler, ibrahim kalın
dışişleri bakanlığı, türkiye cumhuriyeti, hakan fidan, suriye, esaad hasan şeybani, ziyaret, resmi ziyaret, yaşar güler, ibrahim kalın
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’yi ziyaret edecek’
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Ocak Çarşamba günü Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyetin Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı, Esaad Hasan Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Şeybani'nin, beraberindeki 'üst düzeyli heyetle' yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.
Şeybani Suriye Devlet Ajansı'na ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştireceğimiz ilk resmi ziyarette yeni Suriye'yi temsil edeceğiz" cümlesini kaydetmişti.