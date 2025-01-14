https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/disisleri-bakanligi-duyurdu-suriyedeki-yeni-yonetimin-disisleri-bakani-seybani-turkiyeyi-ziyaret-1092676912.html

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’yi ziyaret edecek’

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’yi ziyaret edecek’

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Ocak Çarşamba günü Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyetin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T20:07+0300

2025-01-14T20:07+0300

2025-01-14T20:07+0300

politika

dışişleri bakanlığı

türkiye cumhuriyeti

hakan fidan

suriye

esaad hasan şeybani

ziyaret

resmi ziyaret

yaşar güler

ibrahim kalın

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Dışişleri Bakanlığı, Esaad Hasan Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Şeybani'nin, beraberindeki 'üst düzeyli heyetle' yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.Şeybani Suriye Devlet Ajansı'na ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "14 yıldır Suriye halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştireceğimiz ilk resmi ziyarette yeni Suriye'yi temsil edeceğiz" cümlesini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/suriye-gecici-hukumeti-disisleri-bakani-14-yildir-suriye-halkini-yalniz-birakmayan-turkiyeyi-yarin-1092653907.html

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dışişleri bakanlığı, türkiye cumhuriyeti, hakan fidan, suriye, esaad hasan şeybani, ziyaret, resmi ziyaret, yaşar güler, ibrahim kalın