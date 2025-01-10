https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/gronland-basbakani-egede-trump-ile-gorusmeye-acigiz-ancak-gronland-gronland-halkinindir-1092556165.html
Grönland Başbakanı Egede: Trump ile görüşmeye açığız ancak Grönland, Grönland halkınındır
Grönland Başbakanı Egede: Trump ile görüşmeye açığız ancak Grönland, Grönland halkınındır
Sputnik Türkiye
Grönland Başbakanı Mute Egede, Donald Trump'ın Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ve Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın 'mutlak... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T23:47+0300
2025-01-10T23:47+0300
2025-01-10T23:47+0300
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Grönland Başbakanı Mute Egede, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD'ye dahil etme planlarına yönelik söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Başbakan Egede, Donald Trump ile görüşmediğini ancak buna 'açık' olduğunu belirtti. Grönland'ın Amerikalılar tarafından 'kendi dünyalarının bir parçası' olarak görüldüğünün farkında olduğunu söyleyen Egede, "Grönland, Grönland halkınındır. Danimarkalı ya da Amerikan olmak istemiyoruz. Grönlandlı olmak istiyoruz" dedi.Öte yandan, Trump ile görüşmediğini belirten Egede, kendisiyle 'birleştirici unsurlar' konusunda görüşmeye hazır olduğunu dile getirerek, "İşbirliği diyalogla bağlantılıdır ve çözüme yönelik çalışılacağı anlamına gelir" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/rusyanin-uzak-dogu-ve-arktik-kalkinma-bakani-abdnin-gronlandi-ilhakini-degerlendirdi-1-trilyon-1092548910.html
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grönland, abd, donald trump, mette frederiksen, mute egede
grönland, abd, donald trump, mette frederiksen, mute egede
Grönland Başbakanı Egede: Trump ile görüşmeye açığız ancak Grönland, Grönland halkınındır
Grönland Başbakanı Mute Egede, Donald Trump'ın Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ve Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın 'mutlak zorunluluk' olduğu söylemleriyle ilgili Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Grönland, Grönland halkınındır" dedi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Grönland Başbakanı Mute Egede, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD'ye dahil etme planlarına yönelik söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Başbakan Egede, Donald Trump ile görüşmediğini ancak buna 'açık' olduğunu belirtti. Grönland'ın Amerikalılar tarafından 'kendi dünyalarının bir parçası' olarak görüldüğünün farkında olduğunu söyleyen Egede, "Grönland, Grönland halkınındır. Danimarkalı ya da Amerikan olmak istemiyoruz. Grönlandlı olmak istiyoruz" dedi.
Öte yandan, Trump ile görüşmediğini belirten Egede, kendisiyle 'birleştirici unsurlar' konusunda görüşmeye hazır olduğunu dile getirerek, "İşbirliği diyalogla bağlantılıdır ve çözüme yönelik çalışılacağı anlamına gelir" diye konuştu.