https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/fransaya-bagli-mayotte-kasirga-felaketinden-haftalar-sonra-tropikal-firtinaya-yakalandi-1092609091.html
Fransa'ya bağlı Mayotte, kasırga felaketinden haftalar sonra tropikal fırtınaya yakalandı
Fransa'ya bağlı Mayotte, kasırga felaketinden haftalar sonra tropikal fırtınaya yakalandı
Sputnik Türkiye
Fransız kolonisi Mayotte'yi geçen ay vuran kasırga felaketinin ardından şimdi de takımadaları tropikal fırtına esir aldı. Son doğal afetin üzerinden bir ay... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:36+0300
2025-01-13T10:36+0300
2025-01-13T10:36+0300
dünya
fransa
mayotte
françois bayrou
madagaskar
tropikal kasırga
chido siklonu
kırmızı alarm
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Yaklaşık bir asırdır Mayotte'yi vuran en kötü kasırgalardan biri olarak kabul edilen Chido Kasırgası'nın ardından Fransa kolonisi adaları yeniden kırmızı alarm verdi. Adaları vuran tropikal fırtına Dikeledi, yoğun yağışlar ve kuvvetli rüzgarları beraberinde getirdi. Kırmızı alarm verilen adada yönetim, insanlara evde kalmaları ve su depolamaları için çağrıda bulundu.Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi, tropikal fırtınanın cumartesi günü karaya çıkmasının ardından Madagaskar'da üç kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kuzey Madagaskar'ın bazı bölgeleri de kırmızı alarma geçildi. Afrika'nın doğu kıyısında Hint Okyanusu'nda bir takımada olan Mayotte, geçen Aralık ayında en az 39 kişinin ölümüne ve beş binden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Chido Kasırgası'nın yol açtığı yıkımdan sonra yeniden inşa sürecine giren Mayotte'de hala 200 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.Chido Kasırgası'nda evlerini kaybeden birçok kişi hala uygun bir barınağa sahip değil. İki hafta önce adalara ziyarette bulunan Fransa Başbakanı François Bayrou, ölü sayısının 39 olduğunu doğrularken kaybolan kişilerin hesaba katıldığı varsayılırsa ölüm sayısının birkaç yüz olabileceği konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html
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fransa, mayotte, françois bayrou, madagaskar, tropikal kasırga, chido siklonu, kırmızı alarm
fransa, mayotte, françois bayrou, madagaskar, tropikal kasırga, chido siklonu, kırmızı alarm
Fransa'ya bağlı Mayotte, kasırga felaketinden haftalar sonra tropikal fırtınaya yakalandı
Fransız kolonisi Mayotte'yi geçen ay vuran kasırga felaketinin ardından şimdi de takımadaları tropikal fırtına esir aldı. Son doğal afetin üzerinden bir ay geçmedi ve evlerini kaybeden birçok kişinin barınacak bir yerlerinin olmadığı belirtildi. Kırmızı alarm verilen Mayotte'de yetkililer insanlara evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.
Yaklaşık bir asırdır Mayotte'yi vuran en kötü kasırgalardan biri olarak kabul edilen Chido Kasırgası'nın ardından Fransa kolonisi adaları yeniden kırmızı alarm verdi. Adaları vuran tropikal fırtına Dikeledi, yoğun yağışlar ve kuvvetli rüzgarları beraberinde getirdi. Kırmızı alarm verilen adada yönetim, insanlara evde kalmaları ve su depolamaları için çağrıda bulundu.
Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi, tropikal fırtınanın cumartesi günü karaya çıkmasının ardından Madagaskar'da üç kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kuzey Madagaskar'ın bazı bölgeleri de kırmızı alarma geçildi.
Afrika'nın doğu kıyısında Hint Okyanusu'nda bir takımada olan Mayotte, geçen Aralık ayında en az 39 kişinin ölümüne ve beş binden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Chido Kasırgası'nın yol açtığı yıkımdan sonra yeniden inşa sürecine giren Mayotte'de hala 200 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.
Chido Kasırgası'nda evlerini kaybeden birçok kişi hala uygun bir barınağa sahip değil. İki hafta önce adalara ziyarette bulunan Fransa Başbakanı François Bayrou, ölü sayısının 39 olduğunu doğrularken kaybolan kişilerin hesaba katıldığı varsayılırsa ölüm sayısının birkaç yüz olabileceği konusunda uyardı.