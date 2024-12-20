Mayotte halkı Macron'un istifasını istedi: 'Fransa olmasaydı, 10 bin kat daha kötü durumda olurdunuz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde asbest tehdidi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yahya Uğur: Taksi şoförleri, kolay hedef haline geliyor
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
2025 yılında vizyona girecek filmlerin yapay zeka ile incelenmesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM'IN BABACAN YÜZÜ
‘Hulusi Kentmen gibi’ deyimi ne anlama geliyor?
17:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html
Mayotte halkı Macron'un istifasını istedi: 'Fransa olmasaydı, 10 bin kat daha kötü durumda olurdunuz'
Mayotte halkı Macron'un istifasını istedi: 'Fransa olmasaydı, 10 bin kat daha kötü durumda olurdunuz'
Sputnik Türkiye
Fransız kolonisi Mayotte'de geçen hafta meydana gelen kasırga sonrasında oluşan yıkımı gözlemlemek için bölgeye gelen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T14:51+0300
2024-12-20T14:51+0300
dünya
mayotte
emmanuel macron
hint okyanusu
chido siklonu
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091610591_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_846558739ac214d1d5313087c8ed0d2f.jpg
Chido Kasırgası'ndan etkilenen Fransız kolonisi Mayotte adasını ziyarete giden Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, dün akşam Pamandzi kasabası ziyaretinde halkın tepkisiyle karşılaştı. Macron'un istifasını isteyen halk, devlet başkanının 'yalan söylediğini' belirterek 'istifa' ve 'su' sloganları attı.Adada büyük hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra, Mayotte'de su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan halk, Paris hükümetini 'eylemsizlikle' suçladı. Macron kalabalığa, "Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim" dedi. Macron, ABD basınına göre argo bir kelime kullanarak, 'Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı, durumlarının 10 bin kat daha kötü durumda olacağını' savunarak, "Hint Okyanusu'nda insanlara bu kadar yardım yapılan bir yer daha yok" dedi.Cumartesi günü Mayotte'yi vuran Chido Kasırgasının ardından Fransız askeri birlikleri Mayotte'ye 120 ton yardım ulaştırmıştı. 90 yıldır bölgeye vuran kasırgaların arasında en güçlüsü olan Chido Siklonunun verdiği hasardan dolayı bazı bölgelere hala kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı bildirildi.Ölü sayısının artmasından endişe duyan yetkililer, şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/macron-chido-kasirgasinin-vurdugu-fransaya-bagli-mayotte-adasini-ziyaret-etti-1091742501.html
mayotte
hint okyanusu
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091610591_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ac4ffce903cf109fe3d3734c97945220.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mayotte, emmanuel macron, hint okyanusu, chido siklonu, fransa
mayotte, emmanuel macron, hint okyanusu, chido siklonu, fransa

Mayotte halkı Macron'un istifasını istedi: 'Fransa olmasaydı, 10 bin kat daha kötü durumda olurdunuz'

14:51 20.12.2024
© Fotoğraf : Fransa Ulusal JandarmasıFransa'ya bağlı Mayotte'i 90 yıl sonra benzeri görülmemiş şiddette kasırga vurdu
Fransa'ya bağlı Mayotte'i 90 yıl sonra benzeri görülmemiş şiddette kasırga vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Fotoğraf : Fransa Ulusal Jandarması
Abone ol
Fransız kolonisi Mayotte'de geçen hafta meydana gelen kasırga sonrasında oluşan yıkımı gözlemlemek için bölgeye gelen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Mayotte halkının tepkisiyle karşılaştı. Başkanın istifasını isteyen halka Macron, 'Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim' diye cevap verdi.
Chido Kasırgası'ndan etkilenen Fransız kolonisi Mayotte adasını ziyarete giden Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, dün akşam Pamandzi kasabası ziyaretinde halkın tepkisiyle karşılaştı. Macron'un istifasını isteyen halk, devlet başkanının 'yalan söylediğini' belirterek 'istifa' ve 'su' sloganları attı.
Adada büyük hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra, Mayotte'de su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan halk, Paris hükümetini 'eylemsizlikle' suçladı. Macron kalabalığa, "Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim" dedi. Macron, ABD basınına göre argo bir kelime kullanarak, 'Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı, durumlarının 10 bin kat daha kötü durumda olacağını' savunarak, "Hint Okyanusu'nda insanlara bu kadar yardım yapılan bir yer daha yok" dedi.
Cumartesi günü Mayotte'yi vuran Chido Kasırgasının ardından Fransız askeri birlikleri Mayotte'ye 120 ton yardım ulaştırmıştı. 90 yıldır bölgeye vuran kasırgaların arasında en güçlüsü olan Chido Siklonunun verdiği hasardan dolayı bazı bölgelere hala kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı bildirildi.
Ölü sayısının artmasından endişe duyan yetkililer, şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.
Mayotte Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
DÜNYA
Macron, Chido Kasırgası'nın vurduğu Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nı ziyaret etti
Dün, 11:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала