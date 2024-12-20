https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html

Mayotte halkı Macron'un istifasını istedi: 'Fransa olmasaydı, 10 bin kat daha kötü durumda olurdunuz'

Mayotte halkı Macron'un istifasını istedi: 'Fransa olmasaydı, 10 bin kat daha kötü durumda olurdunuz'

Sputnik Türkiye

Fransız kolonisi Mayotte'de geçen hafta meydana gelen kasırga sonrasında oluşan yıkımı gözlemlemek için bölgeye gelen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T14:51+0300

2024-12-20T14:51+0300

2024-12-20T14:51+0300

dünya

mayotte

emmanuel macron

hint okyanusu

chido siklonu

fransa

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Chido Kasırgası'ndan etkilenen Fransız kolonisi Mayotte adasını ziyarete giden Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, dün akşam Pamandzi kasabası ziyaretinde halkın tepkisiyle karşılaştı. Macron'un istifasını isteyen halk, devlet başkanının 'yalan söylediğini' belirterek 'istifa' ve 'su' sloganları attı.Adada büyük hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra, Mayotte'de su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan halk, Paris hükümetini 'eylemsizlikle' suçladı. Macron kalabalığa, "Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim" dedi. Macron, ABD basınına göre argo bir kelime kullanarak, 'Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı, durumlarının 10 bin kat daha kötü durumda olacağını' savunarak, "Hint Okyanusu'nda insanlara bu kadar yardım yapılan bir yer daha yok" dedi.Cumartesi günü Mayotte'yi vuran Chido Kasırgasının ardından Fransız askeri birlikleri Mayotte'ye 120 ton yardım ulaştırmıştı. 90 yıldır bölgeye vuran kasırgaların arasında en güçlüsü olan Chido Siklonunun verdiği hasardan dolayı bazı bölgelere hala kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı bildirildi.Ölü sayısının artmasından endişe duyan yetkililer, şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/macron-chido-kasirgasinin-vurdugu-fransaya-bagli-mayotte-adasini-ziyaret-etti-1091742501.html

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