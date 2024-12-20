https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html
Mayotte halkı Macron'un istifasını istedi: 'Fransa olmasaydı, 10 bin kat daha kötü durumda olurdunuz'
Mayotte halkı Macron'un istifasını istedi: 'Fransa olmasaydı, 10 bin kat daha kötü durumda olurdunuz'
Sputnik Türkiye
Fransız kolonisi Mayotte'de geçen hafta meydana gelen kasırga sonrasında oluşan yıkımı gözlemlemek için bölgeye gelen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T14:51+0300
2024-12-20T14:51+0300
2024-12-20T14:51+0300
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chido siklonu
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Chido Kasırgası'ndan etkilenen Fransız kolonisi Mayotte adasını ziyarete giden Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, dün akşam Pamandzi kasabası ziyaretinde halkın tepkisiyle karşılaştı. Macron'un istifasını isteyen halk, devlet başkanının 'yalan söylediğini' belirterek 'istifa' ve 'su' sloganları attı.Adada büyük hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra, Mayotte'de su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan halk, Paris hükümetini 'eylemsizlikle' suçladı. Macron kalabalığa, "Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim" dedi. Macron, ABD basınına göre argo bir kelime kullanarak, 'Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı, durumlarının 10 bin kat daha kötü durumda olacağını' savunarak, "Hint Okyanusu'nda insanlara bu kadar yardım yapılan bir yer daha yok" dedi.Cumartesi günü Mayotte'yi vuran Chido Kasırgasının ardından Fransız askeri birlikleri Mayotte'ye 120 ton yardım ulaştırmıştı. 90 yıldır bölgeye vuran kasırgaların arasında en güçlüsü olan Chido Siklonunun verdiği hasardan dolayı bazı bölgelere hala kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı bildirildi.Ölü sayısının artmasından endişe duyan yetkililer, şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/macron-chido-kasirgasinin-vurdugu-fransaya-bagli-mayotte-adasini-ziyaret-etti-1091742501.html
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mayotte, emmanuel macron, hint okyanusu, chido siklonu, fransa
Mayotte halkı Macron'un istifasını istedi: 'Fransa olmasaydı, 10 bin kat daha kötü durumda olurdunuz'
Fransız kolonisi Mayotte'de geçen hafta meydana gelen kasırga sonrasında oluşan yıkımı gözlemlemek için bölgeye gelen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Mayotte halkının tepkisiyle karşılaştı. Başkanın istifasını isteyen halka Macron, 'Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim' diye cevap verdi.
Chido Kasırgası'ndan etkilenen Fransız kolonisi Mayotte adasını ziyarete giden Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, dün akşam Pamandzi kasabası ziyaretinde halkın tepkisiyle karşılaştı. Macron'un istifasını isteyen halk, devlet başkanının 'yalan söylediğini' belirterek 'istifa' ve 'su' sloganları attı.
Adada büyük hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra, Mayotte'de su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan halk, Paris hükümetini 'eylemsizlikle' suçladı. Macron kalabalığa, "Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim" dedi. Macron, ABD basınına göre argo bir kelime kullanarak, 'Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı, durumlarının 10 bin kat daha kötü durumda olacağını' savunarak, "Hint Okyanusu'nda insanlara bu kadar yardım yapılan bir yer daha yok" dedi.
Cumartesi günü Mayotte'yi vuran Chido Kasırgasının ardından Fransız askeri birlikleri Mayotte'ye 120 ton yardım ulaştırmıştı. 90 yıldır bölgeye vuran kasırgaların arasında en güçlüsü olan Chido Siklonunun verdiği hasardan dolayı bazı bölgelere hala kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı bildirildi.
Ölü sayısının artmasından endişe duyan yetkililer, şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.