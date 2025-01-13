https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/erdogandan-tarihi-karar-kongre-one-cekildi-ak-partide-gozle-gorulur-degisim-icin-kulisler-1092602191.html

Erdoğan’dan Tarihi Karar: Kongre öne çekildi, AK Parti’de 'gözle görülür' değişim için kulisler hareketlendi

Erdoğan’dan Tarihi Karar: Kongre öne çekildi, AK Parti’de 'gözle görülür' değişim için kulisler hareketlendi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 8. Olağan Kongre, 23 Şubat’a çekildi. Parti içinde yönetim ve kabinede önemli değişimlerin beklendiği... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T07:26+0300

2025-01-13T07:26+0300

2025-01-13T07:26+0300

politika

ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)

merkez yürütme kurulu (myk)

ak parti

kabine

kabine

kabine

kabine toplantısı

kabine değişikliği

kabine revizyonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağan Kongre tarihini 23 Şubat’a alarak parti içinde değişim sürecini hızlandırdı. Kongrede hem Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinde ciddi değişiklikler yapılması bekleniyor.Değişimle ilgili senaryolardan biri, kabine değişikliğinin kongreden birkaç gün önce yapılabileceği yönünde. Parti içindeki bir diğer senaryoya göre ise, kongre günü hem genel merkez yönetimi hem de kabine aynı anda değiştirilebilir.Kadın ve genç kotası gündemdeKongreyle birlikte AK Parti tüzüğünde bazı önemli değişiklikler yapılabileceği konuşuluyor. Özellikle kadın ve genç kotasının getirilmesi, üç dönem kuralının kaldırılması gibi yeniliklerin gündemde olduğu belirtiliyor. Partili kurmaylar, bu adımların parti politikalarını yeniden şekillendireceğine dikkat çekiyor.AK Parti’nin teşkilat yapısında başlayan bu değişim sürecinin, parti yönetimine ve kabineye de yansıması bekleniyor. İl başkanlarının yüzde 75 oranında değiştiği süreçte, benzer bir oranın kabineye yansımayacağı ancak "gözle görülür bir değişim" olacağı ifade ediliyor.Erdoğan, milletvekilleriyle buluşacakKongre öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin milletvekilleriyle 5 grup halinde görüşmeler yapacağı açıklandı. Bu görüşmelerde milletvekillerinin öneri, beklenti ve şikayetleri dinlenecek. Kongre öncesi alınacak bu geri dönüşlerin, partinin yeni stratejilerini şekillendirmede etkili olacağı belirtiliyor.'Parti ve Kabinede büyük değişim bekleniyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa bir tatil sürecinde MKYK ve MYK üyelerini belirleyeceği ifade ediliyor. Bu süreçte kabine değişikliğinin de gündemde olduğu ve hem parti politikalarında hem de teşkilat yapısında önemli yeniliklerin yapılacağına dikkat çekiliyor.

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