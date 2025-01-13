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Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı
Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı
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Mersin’de yürütülen terör soruşturması kapsamında DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 meclis üyesi, ‘terör örgütü propagandası yapmak’... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-13T07:42+0300
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ocak’ta Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.Hangi suçlamalar yöneltildi?Şüphelilere, şu suçlamalar yöneltildi:5 şüpheli tutuklandı, 1’i serbest kaldıEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, 12 Ocak’ta adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hoşyar Sarıyıldız ile 4 meclis üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meclis üyelerinden Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Adliye önünde protesto ve bekleyişDEM Partili milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grup, Mersin Adliyesi önünde gün boyu toplanarak mahkemenin kararını bekledi. Kararın açıklanmasının ardından grup, güvenlik önlemleri eşliğinde dağıldı.
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mersin terör soruşturması, akdeniz belediye başkanı tutuklandı, hoşyar sarıyıldız tutuklandı, dem partili belediye başkanı, mersin terör operasyonu, akdeniz belediyesi soruşturması, belediye başkanı ve meclis üyeleri tutuklandı, terör örgütü propagandası suçlaması
mersin terör soruşturması, akdeniz belediye başkanı tutuklandı, hoşyar sarıyıldız tutuklandı, dem partili belediye başkanı, mersin terör operasyonu, akdeniz belediyesi soruşturması, belediye başkanı ve meclis üyeleri tutuklandı, terör örgütü propagandası suçlaması

Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı

07:11 13.01.2025 (güncellendi: 07:42 13.01.2025)
© AATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA
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Mersin’de yürütülen terör soruşturması kapsamında DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 meclis üyesi, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ gibi suçlamalarla tutuklandı. Bir meclis üyesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ocak’ta Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Hangi suçlamalar yöneltildi?

Şüphelilere, şu suçlamalar yöneltildi:
Terör örgütü propagandası yapmak
Silahlı terör örgütüne üye olma
Terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna aykırılık
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet

5 şüpheli tutuklandı, 1’i serbest kaldı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, 12 Ocak’ta adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hoşyar Sarıyıldız ile 4 meclis üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meclis üyelerinden Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye önünde protesto ve bekleyiş

DEM Partili milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grup, Mersin Adliyesi önünde gün boyu toplanarak mahkemenin kararını bekledi. Kararın açıklanmasının ardından grup, güvenlik önlemleri eşliğinde dağıldı.
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