https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/akdeniz-belediye-baskani-ve-4-meclis-uyesi-tutuklandi-1092601769.html

Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı

Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin’de yürütülen terör soruşturması kapsamında DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 meclis üyesi, ‘terör örgütü propagandası yapmak’... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T07:11+0300

2025-01-13T07:11+0300

2025-01-13T07:42+0300

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ocak’ta Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.Hangi suçlamalar yöneltildi?Şüphelilere, şu suçlamalar yöneltildi:5 şüpheli tutuklandı, 1’i serbest kaldıEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, 12 Ocak’ta adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hoşyar Sarıyıldız ile 4 meclis üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meclis üyelerinden Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Adliye önünde protesto ve bekleyişDEM Partili milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grup, Mersin Adliyesi önünde gün boyu toplanarak mahkemenin kararını bekledi. Kararın açıklanmasının ardından grup, güvenlik önlemleri eşliğinde dağıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/akom-ve-meteorolojiden-kritik-uyari-geldi-istanbul-dahil-13-il-icin-sari-alarm-verildi-balkanlardan-1092600702.html

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