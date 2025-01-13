https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ak-parti-sozcusu-omer-celik-teror-ulke-gundeminden-cikmali-1092632714.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör ülke gündeminden çıkmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör ülke gündeminden çıkmalı

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ülke gündemine yönelik... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T18:12+0300

2025-01-13T18:12+0300

2025-01-13T19:33+0300

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık, deprem bölgelerindeki çalışmalar ve Suriye’de teröre izin verilmeyeceği konularında net mesajlar verdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ''Kongre sürecine doğru gidiyoruz. Kongrelerimizdeki coşku, vatandaşlarımızın sürece sahip çıkmasında memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz gün acı bir kaybımız oldu. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Çok zor zamanlarda Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Gerçekten çok büyük bir kayıp oldu. Ferdi Tayfur’u da kaybettik. Çok nitelikli, bizim sokaklarımızdan çıkmış, insanımızla birlikte yol yürümüş bir sanatçımızdı. Allah’tan rahmet diliyoruz. 2024’ten 2025’e değişmeyen önceliğimiz, depremden etkilenen illerdeki çalışmalar. Cumhurbaşkanımız, deprem bölgesindeki ilginin kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyor. İç cepheyi güçlendirmeliyiz. Terör, demokrasimizi tehdit eden bir şeydir. Duruşumuzu daha da netleştiriyoruz. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor'' açıklamasında bulundu.'Suriye'de teröre izin vermeyiz'MYK Toplantısı sonrası Suriye gündemi hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı TrumpABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları hakkında konuşan Sözcü Çelik "İster Cumhuriyetçiler, ister Demokratlar kazansın, ikisiyle de ilgili çalışmamız var demiştim. Erdoğan ve Trump birbirini iyi tanıyor. Gazze konusunda yönetimin bir an önce adım atması gerekir. Önemli olan, adımlar atılmasıdır. Biz eylemlere bakıyoruz'' dedi.'Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor'CHP lideri Özgür Özel'in siyasi transfer açıklamalarını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Özel'in konuşmasını dinledim. Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor. Buna gerek yok. Açıkça söylesin. Şifreli konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok belediye başkanı oluyor. Mesaisinin el verdiği ölçüde Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık. İllere gittiğinde çeşitli partilerden başkanlar görüşmek istiyor. Ortada illegal bir durum yok'' şeklinde konuştu.DEM Parti ile Erdoğan görüşmesi olacak mı?Terörsüz Türkiye hedefi için çalıştıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olacak mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İbrahim Tatlıses tarafından sorulan adaylık sorusu hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun orada gündeme gelmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Bu şekilde bağlanmasından da memnuniyet duyduk. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı şekilde cevaplıyoruz: "Siz varsanız biz de varız" diyoruz. Formüle bakarız, siyasette bir yıl çok kısa, bir dakika çok uzundur. Onu konuşuruz, önemli olan milletimizin istemesidir. Etrafımızdaki gelişmelere bakılınca Sayın Cumhurbaşkanımızın hem birikimi hem siyasi dirayetinin ülkemiz için ve bölgemiz için ne kadar kıymetli olduğu her vesileyle görülmektedir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/dem-parti-imrali-heyetinin-gorusme-takvimi-belli-oldu-ak-parti-gelecek-ve-saadet-partisi-1092311483.html

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