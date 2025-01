AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör ülke gündeminden çıkmalı

Suriye halkının özgürlük için gerçekleştirdiklerini takip ediyoruz. Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın diye duruş sergiliyorlar Suriye’de. Suriye'de teröre izin vermeyiz. Yaklaşımla ilgili doğru kavramlar kullanılmalı. Sayın Bahçeli’nin, Türkiye’nin gündeminden terörü çıkarmak için ortaya koyduğu güçlü inisiyatif var. Sayın Cumhurbaşkanımız çeşitli çalışmalara öncelik etti. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile yan yana anılmasını Siyonistlerden görüyoruz. Kürt kardeşlerimiz yüz vermedi. Siyonist projelerle yan yana olan, terör örgütünün tutumuydu. Kürt kardeşlerimiz doğru yerde durdu. Hedef, terörsüz bir Türkiye’ye ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin mesajları nettir. Taviz söz konusu değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Burada müzakere yok. Bir çerçeve var. Her destek olumlu karşılanacaktır. Kardeşlik diyoruz. YPG/PYD meselesi, Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD’dir. Kürtleri temsil etme yetileri yoktur. Bölgedeki Kürt kardeşlerimize haksızlığa müsaade etmeyeceğimizi belirtiyorum. Türkiye, 'Suriye Suriyelilerindir' yaklaşımında ilerliyor. Suriye halkının zor günlerini aşması için yan yana yürümeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Suriye'de olan her şey bizi ilgilendiriyor. Bölge barışı için yakından ilgilenmemiz zaruridir. Batı'dan da Suriye'ye ziyaretler oluyor. Her giden şunu söylüyor: Burada 'İran ve Rusya' olmasın diyor. Bunu diyenler patronaj kurmaya çalışıyor. Yeterli olmayan ama iyi olan bir gelişme de Suriye'ye olan yaptırımlarda muafiyet getirilmesi. ABD, 6 Ocak'ta belirli muafiyetler getirilmesine dair bir karar yayınladı. Son derece kıymetli ama yeterli görmediğimizi ifade etmek isterim. Diğer bir konu da değişmez gündemimiz Gazze. Katliam ve soykırım devam ediyor. Destek verenlerin bile durumun sürdürülebilir olmadığını gördüğü bir noktadayız. Ateşkes ve esir takasında inisiyatifimizi sürdürüyoruz. Gazze ile ilgili tutumumuz, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecektir.