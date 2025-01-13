https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ak-parti-sozcusu-omer-celik-teror-ulke-gundeminden-cikmali-1092632714.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör ülke gündeminden çıkmalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör ülke gündeminden çıkmalı
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ülke gündemine yönelik... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T18:12+0300
2025-01-13T18:12+0300
2025-01-13T19:33+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık, deprem bölgelerindeki çalışmalar ve Suriye’de teröre izin verilmeyeceği konularında net mesajlar verdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ''Kongre sürecine doğru gidiyoruz. Kongrelerimizdeki coşku, vatandaşlarımızın sürece sahip çıkmasında memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz gün acı bir kaybımız oldu. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Çok zor zamanlarda Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Gerçekten çok büyük bir kayıp oldu. Ferdi Tayfur’u da kaybettik. Çok nitelikli, bizim sokaklarımızdan çıkmış, insanımızla birlikte yol yürümüş bir sanatçımızdı. Allah’tan rahmet diliyoruz. 2024’ten 2025’e değişmeyen önceliğimiz, depremden etkilenen illerdeki çalışmalar. Cumhurbaşkanımız, deprem bölgesindeki ilginin kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyor. İç cepheyi güçlendirmeliyiz. Terör, demokrasimizi tehdit eden bir şeydir. Duruşumuzu daha da netleştiriyoruz. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor'' açıklamasında bulundu.'Suriye'de teröre izin vermeyiz'MYK Toplantısı sonrası Suriye gündemi hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı TrumpABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları hakkında konuşan Sözcü Çelik "İster Cumhuriyetçiler, ister Demokratlar kazansın, ikisiyle de ilgili çalışmamız var demiştim. Erdoğan ve Trump birbirini iyi tanıyor. Gazze konusunda yönetimin bir an önce adım atması gerekir. Önemli olan, adımlar atılmasıdır. Biz eylemlere bakıyoruz'' dedi.'Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor'CHP lideri Özgür Özel'in siyasi transfer açıklamalarını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Özel'in konuşmasını dinledim. Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor. Buna gerek yok. Açıkça söylesin. Şifreli konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok belediye başkanı oluyor. Mesaisinin el verdiği ölçüde Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık. İllere gittiğinde çeşitli partilerden başkanlar görüşmek istiyor. Ortada illegal bir durum yok'' şeklinde konuştu.DEM Parti ile Erdoğan görüşmesi olacak mı?Terörsüz Türkiye hedefi için çalıştıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olacak mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İbrahim Tatlıses tarafından sorulan adaylık sorusu hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun orada gündeme gelmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Bu şekilde bağlanmasından da memnuniyet duyduk. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı şekilde cevaplıyoruz: "Siz varsanız biz de varız" diyoruz. Formüle bakarız, siyasette bir yıl çok kısa, bir dakika çok uzundur. Onu konuşuruz, önemli olan milletimizin istemesidir. Etrafımızdaki gelişmelere bakılınca Sayın Cumhurbaşkanımızın hem birikimi hem siyasi dirayetinin ülkemiz için ve bölgemiz için ne kadar kıymetli olduğu her vesileyle görülmektedir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/dem-parti-imrali-heyetinin-gorusme-takvimi-belli-oldu-ak-parti-gelecek-ve-saadet-partisi-1092311483.html
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör ülke gündeminden çıkmalı
18:12 13.01.2025 (güncellendi: 19:33 13.01.2025)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık, deprem bölgelerindeki çalışmalar ve Suriye’de teröre izin verilmeyeceği konularında net mesajlar verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ''Kongre sürecine doğru gidiyoruz. Kongrelerimizdeki coşku, vatandaşlarımızın sürece sahip çıkmasında memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz gün acı bir kaybımız oldu. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Çok zor zamanlarda Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Gerçekten çok büyük bir kayıp oldu. Ferdi Tayfur’u da kaybettik. Çok nitelikli, bizim sokaklarımızdan çıkmış, insanımızla birlikte yol yürümüş bir sanatçımızdı. Allah’tan rahmet diliyoruz. 2024’ten 2025’e değişmeyen önceliğimiz, depremden etkilenen illerdeki çalışmalar. Cumhurbaşkanımız, deprem bölgesindeki ilginin kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyor. İç cepheyi güçlendirmeliyiz. Terör, demokrasimizi tehdit eden bir şeydir. Duruşumuzu daha da netleştiriyoruz. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
'Suriye'de teröre izin vermeyiz'
MYK Toplantısı sonrası Suriye gündemi hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:
Suriye halkının özgürlük için gerçekleştirdiklerini takip ediyoruz. Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın diye duruş sergiliyorlar Suriye’de. Suriye'de teröre izin vermeyiz. Yaklaşımla ilgili doğru kavramlar kullanılmalı. Sayın Bahçeli’nin, Türkiye’nin gündeminden terörü çıkarmak için ortaya koyduğu güçlü inisiyatif var. Sayın Cumhurbaşkanımız çeşitli çalışmalara öncelik etti. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile yan yana anılmasını Siyonistlerden görüyoruz. Kürt kardeşlerimiz yüz vermedi. Siyonist projelerle yan yana olan, terör örgütünün tutumuydu. Kürt kardeşlerimiz doğru yerde durdu. Hedef, terörsüz bir Türkiye’ye ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin mesajları nettir. Taviz söz konusu değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Burada müzakere yok. Bir çerçeve var. Her destek olumlu karşılanacaktır. Kardeşlik diyoruz. YPG/PYD meselesi, Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD’dir. Kürtleri temsil etme yetileri yoktur. Bölgedeki Kürt kardeşlerimize haksızlığa müsaade etmeyeceğimizi belirtiyorum. Türkiye, 'Suriye Suriyelilerindir' yaklaşımında ilerliyor. Suriye halkının zor günlerini aşması için yan yana yürümeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Suriye'de olan her şey bizi ilgilendiriyor. Bölge barışı için yakından ilgilenmemiz zaruridir. Batı'dan da Suriye'ye ziyaretler oluyor. Her giden şunu söylüyor: Burada 'İran ve Rusya' olmasın diyor. Bunu diyenler patronaj kurmaya çalışıyor. Yeterli olmayan ama iyi olan bir gelişme de Suriye'ye olan yaptırımlarda muafiyet getirilmesi. ABD, 6 Ocak'ta belirli muafiyetler getirilmesine dair bir karar yayınladı. Son derece kıymetli ama yeterli görmediğimizi ifade etmek isterim. Diğer bir konu da değişmez gündemimiz Gazze. Katliam ve soykırım devam ediyor. Destek verenlerin bile durumun sürdürülebilir olmadığını gördüğü bir noktadayız. Ateşkes ve esir takasında inisiyatifimizi sürdürüyoruz. Gazze ile ilgili tutumumuz, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları hakkında konuşan Sözcü Çelik "İster Cumhuriyetçiler, ister Demokratlar kazansın, ikisiyle de ilgili çalışmamız var demiştim. Erdoğan ve Trump birbirini iyi tanıyor. Gazze konusunda yönetimin bir an önce adım atması gerekir. Önemli olan, adımlar atılmasıdır. Biz eylemlere bakıyoruz'' dedi.
'Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor'
CHP lideri Özgür Özel'in siyasi transfer açıklamalarını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Özel'in konuşmasını dinledim. Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor. Buna gerek yok. Açıkça söylesin. Şifreli konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok belediye başkanı oluyor. Mesaisinin el verdiği ölçüde Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık. İllere gittiğinde çeşitli partilerden başkanlar görüşmek istiyor. Ortada illegal bir durum yok'' şeklinde konuştu.
DEM Parti ile Erdoğan görüşmesi olacak mı?
Terörsüz Türkiye hedefi için çalıştıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:
Bu ziyaretler normal. Terörsüz Türkiye hedefi için görüşmeler son derece kıymetlidir. Cumhurbaşkanımızın genel olarak ortaya çıkan durumdan memnun. Biz de yaptığımız görüşmeden sonra Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Biz buna iç cephenin güçlendirilmesi diyoruz. Geçmiş dönemde ortaya çıkan sıkıntıların bu sürece etki etmemesi noktasında büyük hassasiyet var. Bazı siyasiler ve siyasi partiler, bu süreci konuşmak yerine konuları başka yerlere çekiyorlar. 'Müzakere ediyorlar, taviz veriyorlar' diyorlar. Böyle bir şey siyasi tarihimizde hiç olmadı. Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade nettir; terörsüz Türkiye'dir. Gaziler ve şehit ailelerimize hürmetlerimizi iletiyorum. Onların evlatlarının emanetini başımızın üstünde taşıyoruz. Partimizden Fatma Betül Hanım şehit ailelerimizle bir araya geldi. Bu siyasi partiler ziyaretiydi. Görüşlerimizi paylaştık. Onlar da nezaket içerisinde görüşlerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanımızla görüşmeyle ilgili herhangi bir gündem yok şu an.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İbrahim Tatlıses tarafından sorulan adaylık sorusu hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun orada gündeme gelmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Bu şekilde bağlanmasından da memnuniyet duyduk. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı şekilde cevaplıyoruz: "Siz varsanız biz de varız" diyoruz. Formüle bakarız, siyasette bir yıl çok kısa, bir dakika çok uzundur. Onu konuşuruz, önemli olan milletimizin istemesidir. Etrafımızdaki gelişmelere bakılınca Sayın Cumhurbaşkanımızın hem birikimi hem siyasi dirayetinin ülkemiz için ve bölgemiz için ne kadar kıymetli olduğu her vesileyle görülmektedir'' dedi.