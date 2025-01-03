https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/dem-parti-imrali-heyetinin-gorusme-takvimi-belli-oldu-ak-parti-gelecek-ve-saadet-partisi-1092311483.html
DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu: AK Parti, Gelecek ve Saadet Partisi
DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu: AK Parti, Gelecek ve Saadet Partisi
Sputnik Türkiye
İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleşen görüşmenin ardından Meclis’te temaslarda bulunan DEM Parti heyetinin yeni haftadaki... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T10:20+0300
2025-01-03T10:20+0300
2025-01-03T10:20+0300
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DEM Parti heyeti, Öcalan’la görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.DEM Parti kimlerle görüşecek?Heyetin temasları yeni haftada da sürecek.DEM Parti heyeti 6 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de Gelecek Partisi ile görüşecek.Saat 13.00’te ise Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bir görüşme yapılacak.Bu görüşmenin ardından saat 15.30’da bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme yapılacak.DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile de görüşecekGörüşmeler 7 Ocak Salı günü de devam edecek.Salı günü saat 13.00’te ilk görüşme DEVA Partisi ile yapılacak.15.30’da ise Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelinecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/dem-parti-heyeti-bugun-bahceli-ile-gorusecek-1092272965.html
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DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu: AK Parti, Gelecek ve Saadet Partisi
İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleşen görüşmenin ardından Meclis’te temaslarda bulunan DEM Parti heyetinin yeni haftadaki programı belli oldu. Heyet, 6 Ocak Pazartesi günü sırasıyla Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi ile görüşecek.
DEM Parti heyeti, Öcalan’la görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
DEM Parti kimlerle görüşecek?
Heyetin temasları yeni haftada da sürecek.
DEM Parti heyeti 6 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de Gelecek Partisi ile görüşecek.
Saat 13.00’te ise Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bir görüşme yapılacak.
Bu görüşmenin ardından saat 15.30’da bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme yapılacak.
DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile de görüşecek
Görüşmeler 7 Ocak Salı günü de devam edecek.
Salı günü saat 13.00’te ilk görüşme DEVA Partisi ile yapılacak.
15.30’da ise Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelinecek.