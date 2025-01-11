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Gözler özel sektörün zam oranlarına çevrildi: Ne kadar zam yapmayı planlıyorlar? Beklentiler ne yönde?
Gözler özel sektörün zam oranlarına çevrildi: Ne kadar zam yapmayı planlıyorlar? Beklentiler ne yönde?
Sputnik Türkiye
Asgari ücretin açıklanmasının ardından özel sektörün zam oranları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bir ankete göre işverenlerin yarıya yakınının... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T11:53+0300
2025-01-11T11:53+0300
ekonomi
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Türkiye'ni merakla beklediği asgari ücret zammının açıklanmasının ardından bu kez de özel sektördeki zam oranları konuşulmaya başlandı. 2025 yılı için belirlenen asgari ücrete dair işverenlerin yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla yapılan ankete göre, işverenlerin yarıya yakını çalışanlarına asgari ücret zam oranından daha fazla artış yapacak. Anket verilerine göre, işverenlerin yüzde 43'ü, yüzde 30'dan daha fazla zam yapmaya hazırlanıyor. İşverenler asgari ücretten daha fazla zam yapacakEleman.net tarafından yeni asgari ücrete dair işverenlerin görüşlerini ve yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla yapılan ankete göre, işverenlerin yarıya yakını çalışanlarına asgari ücret zam oranından daha fazla artış yapacak. Ankete göre, işverenlerin yüzde 61’i yeni asgari ücretten memnun olmadığını belirtmesine karşın katılımcıları yarısına göre, çalışanlar asgari ücret oranından daha fazla zam isteyecek. İşverenlerin yüzde 43’ü, yüzde 30 oranından daha fazla zam yapacağını ifade etti.İkinci bir asgari ücret zammı beklenmiyorAnketin “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusuna yüzde 43 oranında olumlu, yüzde 32 oranında olumsuz yanıt verildi. Kalan yüzde 25’lik kesim ise henüz karar vermediğini belirtti. Öte yandan işverenlere “Yılın ortasında ikinci bir asgari ücret zam mı olur mu?” diye sorulduğunda, yüzde 67 oranında “Hayır” cevabı verildiği görüldü.Ankette yer alan “Ücret zammı dışında çalışanlarınızı enflasyona karşı korumak için hangi uygulamaları devreye alacaksınız?” sorusuna ise işverenlerin yüzde 12’si mutfak desteği, yüzde 5’i kira yardımı, yüzde 28’i ikramiye yanıtını verirken, yüzde 56’sı henüz bir plan yapmadığını paylaştı.
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asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, net asgari ücret, özel sektör, maaş, net maaş, yüksek maaş, maaş zammı
asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, net asgari ücret, özel sektör, maaş, net maaş, yüksek maaş, maaş zammı

Gözler özel sektörün zam oranlarına çevrildi: Ne kadar zam yapmayı planlıyorlar? Beklentiler ne yönde?

11:53 11.01.2025
© İHAYeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© İHA
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Asgari ücretin açıklanmasının ardından özel sektörün zam oranları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bir ankete göre işverenlerin yarıya yakınının çalışanlarına asgari ücretin daha üzerinde bir oranda zam yapması bekleniyor.
Türkiye'ni merakla beklediği asgari ücret zammının açıklanmasının ardından bu kez de özel sektördeki zam oranları konuşulmaya başlandı. 2025 yılı için belirlenen asgari ücrete dair işverenlerin yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla yapılan ankete göre, işverenlerin yarıya yakını çalışanlarına asgari ücret zam oranından daha fazla artış yapacak. Anket verilerine göre, işverenlerin yüzde 43'ü, yüzde 30'dan daha fazla zam yapmaya hazırlanıyor.

İşverenler asgari ücretten daha fazla zam yapacak

Eleman.net tarafından yeni asgari ücrete dair işverenlerin görüşlerini ve yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla yapılan ankete göre, işverenlerin yarıya yakını çalışanlarına asgari ücret zam oranından daha fazla artış yapacak. Ankete göre, işverenlerin yüzde 61’i yeni asgari ücretten memnun olmadığını belirtmesine karşın katılımcıları yarısına göre, çalışanlar asgari ücret oranından daha fazla zam isteyecek. İşverenlerin yüzde 43’ü, yüzde 30 oranından daha fazla zam yapacağını ifade etti.

Ankette yer alan “Asgari ücret zam oranından memnun musunuz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 39’u “Evet”, yüzde 61’i “Hayır” yanıtını verirken, katılımcılarının yüzde 64’ü 1-10 arası, yüzde 34’ü 10-30 arası, yüzde 10’unu 30-50 arası ve yüzde 12’si de 100 ve üzeri sayıda asgari ücretli çalışan istihdam ettiklerini belirtti.

İkinci bir asgari ücret zammı beklenmiyor

Anketin “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusuna yüzde 43 oranında olumlu, yüzde 32 oranında olumsuz yanıt verildi. Kalan yüzde 25’lik kesim ise henüz karar vermediğini belirtti. Öte yandan işverenlere “Yılın ortasında ikinci bir asgari ücret zam mı olur mu?” diye sorulduğunda, yüzde 67 oranında “Hayır” cevabı verildiği görüldü.
Ankette yer alan “Ücret zammı dışında çalışanlarınızı enflasyona karşı korumak için hangi uygulamaları devreye alacaksınız?” sorusuna ise işverenlerin yüzde 12’si mutfak desteği, yüzde 5’i kira yardımı, yüzde 28’i ikramiye yanıtını verirken, yüzde 56’sı henüz bir plan yapmadığını paylaştı.

Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
EKONOMİ
En düşük emekli maaşı teklifi TBMM'de: Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
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