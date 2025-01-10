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En düşük emekli maaşı teklifi TBMM'de: Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
En düşük emekli maaşı teklifi TBMM'de: Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
Sputnik Türkiye
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli aylığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. En düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T16:04+0300
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ekonomi
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emekli maaşı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında zam aldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, enflasyon zammıyla 14 bin 669 liradan düşük kalırsa, maaşlar bu seviyeye tamamlanacak.En düşük emekli maaşı teklifi Meclis'teEn düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklifler arasında:AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı düzenlemesinden yaklaşık 3 milyon 900 bin kişinin yararlanacağını ve bu düzenlemenin maliyetinin temmuz ayında belirlenen 33 milyar liranın üzerine çıkacağını ifade etti.Zamlı en düşük emekli maaşı ne zaman ödenecek?Söz konusu düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor. En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.Emekli maaşları ne zaman yatacak?SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sgk-uzmani-tarih-isaret-etti-ssk-ve-bag-kur-emeklilerine-ek-zam-verilecek-mi-1092526066.html
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en düşük emekli maaşı 14 bin 669 lira, tüik enflasyon oranı 2024, ssk bağ-kur emekli zammı, emekli sandığı zam oranı, emekli maaşı ne kadar oldu, en düşük emekli aylığı zam, asgari ücret işveren desteği 1000 lira, ak parti yasa teklifi, abdullah güler emekli maaşı açıklaması, ssk bağ-kur emeklisi zam detayları, memur maaşı zammı 2024, tüik enflasyon verileri, emekliye yüzde 15.75 zam, bağ-kur maaş zam oranı, işveren desteği artışı, ak parti meclis yasa teklifi, emekli maaşları ne zaman ödenecek

En düşük emekli maaşı teklifi TBMM'de: Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

16:04 10.01.2025 (güncellendi: 16:36 10.01.2025)
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli aylığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. En düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, emeklilere zamlı maaşları ne zaman ödenecek?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında zam aldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, enflasyon zammıyla 14 bin 669 liradan düşük kalırsa, maaşlar bu seviyeye tamamlanacak.

En düşük emekli maaşı teklifi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklifler arasında:
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 artışla 14 bin 669 liraya çıkarılması,
Asgari ücrette işveren desteğinin 750 liradan 1000 liraya yükseltilmesi,
Siber suçlara yönelik cezaların artırılması ve Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kurulması bulunuyor.
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı düzenlemesinden yaklaşık 3 milyon 900 bin kişinin yararlanacağını ve bu düzenlemenin maliyetinin temmuz ayında belirlenen 33 milyar liranın üzerine çıkacağını ifade etti.

Zamlı en düşük emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Söz konusu düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor. En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.
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