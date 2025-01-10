https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/en-dusuk-emekli-maasi-teklifi-tbmmde-zamli-maaslar-ne-zaman-odenecek-1092545461.html

En düşük emekli maaşı teklifi TBMM'de: Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

En düşük emekli maaşı teklifi TBMM'de: Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Sputnik Türkiye

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli aylığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. En düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T16:04+0300

2025-01-10T16:04+0300

2025-01-10T16:36+0300

ekonomi

en düşük emekli maaşı

tbmm

abdullah güler

bağ-kur

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ssk

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emekli

emekli maaşı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında zam aldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, enflasyon zammıyla 14 bin 669 liradan düşük kalırsa, maaşlar bu seviyeye tamamlanacak.En düşük emekli maaşı teklifi Meclis'teEn düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklifler arasında:AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı düzenlemesinden yaklaşık 3 milyon 900 bin kişinin yararlanacağını ve bu düzenlemenin maliyetinin temmuz ayında belirlenen 33 milyar liranın üzerine çıkacağını ifade etti.Zamlı en düşük emekli maaşı ne zaman ödenecek?Söz konusu düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor. En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.Emekli maaşları ne zaman yatacak?SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sgk-uzmani-tarih-isaret-etti-ssk-ve-bag-kur-emeklilerine-ek-zam-verilecek-mi-1092526066.html

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